Флайман бесится и бесится.

Казалось бы рабочий день - выполняй порученное задание, заработаешь хоть на овсяные хлопья...



х х х

14-40 пол центра Киева заминировали. Вся Турция смотрит и переживает...

А тут всё волновались о фресках Айя-Софии....

В оперетту не ходите, в бизнесцентр Леонардо не ходите, в банк не ходите...

Забавно: полицейский пытается увести из зоны возможного взрыва рагулей - рагули прорываются к месту минирования...

Вся Турция, затаив дыхание, смотрит, как Национальная полиция просит прессу выключить прямой репортаж... Но рагули не унимаются: толпа жаждет зрелищ!



Напомню нашему специалисту по баблу и недвиге, что в Тернополе сидят 2-е (ДВОЕ) брошеных детей. На их содержание красавец выделяет аж 7500 гривен в месяц.

Учитывая, что скоро новый учебный год и понадобится рюкзак: подскажу Флаг, как решить ту проблему, над который овсе бьется над пачкой молока за 10,90 и решить не может.

Запиши:

do table of possible transitions: A-HL B-IKM C-FJLN D-GMO E-HN F-CM G-DN2 H-AEKO13 I-BL2 J-CM3 K-BH2 L-ACI3 M-BDFJ N-CEG1 O-DH2 1-FHN 2-GIKO 3-HL



Кто разбирается - меня поймет.

Флай - я дал тебе заработать 20 баксов - передай голодным и босым соим детям!

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...