Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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change_pm написав:ззі. Тіко воно ше треба до 60ти дожити....хм....
Ну це саме легкЕ...
Я вже здається писав - можливо сам видалив - в 1999 далекому році - минуле сторіччя!!!!! - мій шеф відсвіткував 65-ти річчя та на наступний день відбув в США на ПМЖ. Там вже чекала на нього мама та сетра. Ось не повірите - що ви робили в дні серпня ГКЧП? Правда ж, ТВ дививилися із сопливими і.о. президентами... А ті вже стояли в Києві під посольством та просили політичний притулок. 3 (три) дні давали, Вони встигли.
Так ось йому в січні виповнилося 85 років - іздить за кермом свого авто в гості до сина разом із жінкою 85 років... АЛЕ СТАНОМ на сьогоді померли ще років 20, 15, 10 тому (!!!!) всі всі всі всі всі його учні, колеги та друзі. Всіх вже поховали. Скажете гени? Так! Але й медичне обслуговування - його один раз витаскували з того світу від апендециту/перитоніту на операційному столі... А серче зупинилося під скальпелем... Потім вшивали обхідну аорту сердця, вирізавши частку з ноги. Казав, що підписував в страхову рахунки на такі цифри, що навіть кількість нулів не міх порахувати...
А тут я тиждень тому виклав репортаж як я возив нашу українку до ортопеда, на аналізи та на БЕЗКОШТОВНЕ МРТ - оті всякі Флаймани завалили багном так, що я видалив, як те можна зробити...
Я читав про вашого знайомого. І я наводив особистой досвід, як мені апендицит в Києві лікували (((( Це торба! Накуй таких лікарів!
зі. Час від часу і укр.інеті виходять статті, що десь по Україні хтось помер від апендициту. Повна деградація! Апендицит ср...ний не можуть діагностувати. Дожились!
ззі. Хоча чому дивуватись? Якщо 30 років тому ми Мрію збирали, будували АЕС і так далі. А тепер навіть тепловоз не можемо випустити! То чому раптом в нас медицина покращіться???
Пару дней назад,паскудная Украинская авиакомпания SkyUp наконец вернула таки мне деньги на карту,за отмененный перелет в Грузию на июнь 2020г.Зачем я это пишу здесь,а для того друзья,чтобы Вы не вздумали с этим дерьмом связываться никогда в своей жизни,мне хватило этого единственного раза с головой,достаточно почитать форум https://forum.airlines-inform.ru/skyup/ откроете для себя много интересного.Так и то,я оказался "счастливцем" по той простой причине,что банально их заеб.. жалобами в контролирующие органы,которые судя по всему-с ними заодно и кроме как на отписки,ни на что не способны.Я пошел снова по второму кругу и о чудо...Судя по всему,в компанию все же спустили распоряжение отдать этому "скандальному муд..ку,то бишь мне" "его паршивые деньги" за билет в одном направлении и чтоб он не сношал мозг ни тем,ни другим,что и было благополучно сделано,к моему удовольствию.Если Вы что либо задолжаете государству-с Вас три шкуры снимут,а в защите Ваших законных прав-государство Украина с его многочисленными ведомствами и службами,как всегда сомоустраняется и включает дурака. Мой отмененный апрельский рейс в Германию,Рэнейр вернул в июле,перед этим неоднократно присылая мне письма-дорогой сэр,не волнуйтесь,мы за Вас не забыли,у нас сейчас аврал и сокращенный штат,потерпите нас(да-да,так прям и писали,потерпите нас) все вернем в лучшем виде.И вернули.Эти же скоты из Скай Ап,изначально предлагали либо перенос рейса(в декабре что ли я должен лететь в Грузию и нах...она мне теперь,если в Турцию я уже слетал и вернулся и вынужден был переделывать летний маршрут,потому как в Турцию собирался заезжать именно из Грузии) либо предлагали вернуть только сборы,а это примерно 30% от стоимости билетов,что за троих человек-было откровенным грабежом..В итоге-я их все же доконал....Вот Вам и сервис..Почувствуйте разницу.Никогда,никогда не пользуйтесь услугами этой недокомпании.Все что зроблено в Украине,имеет стойкий запах дерьма и признаки аферы.Как ни печально,порядка нет и не будет!
change_pm написав:ззі. Тіко воно ше треба до 60ти дожити....хм....
Ну це саме легкЕ...
Я вже здається писав - можливо сам видалив - в 1999 далекому році - минуле сторіччя!!!!! - мій шеф відсвіткував 65-ти річчя та на наступний день відбув в США на ПМЖ. Там вже чекала на нього мама та сетра. Ось не повірите - що ви робили в дні серпня ГКЧП? Правда ж, ТВ дививилися із сопливими і.о. президентами... А ті вже стояли в Києві під посольством та просили політичний притулок. 3 (три) дні давали, Вони встигли.
Так ось йому в січні виповнилося 85 років - іздить за кермом свого авто в гості до сина разом із жінкою 85 років... АЛЕ СТАНОМ на сьогоді померли ще років 20, 15, 10 тому (!!!!) всі всі всі всі всі його учні, колеги та друзі. Всіх вже поховали. Скажете гени? Так! Але й медичне обслуговування - його один раз витаскували з того світу від апендециту/перитоніту на операційному столі... А серче зупинилося під скальпелем... Потім вшивали обхідну аорту сердця, вирізавши частку з ноги. Казав, що підписував в страхову рахунки на такі цифри, що навіть кількість нулів не міх порахувати...
А тут я тиждень тому виклав репортаж як я возив нашу українку до ортопеда, на аналізи та на БЕЗКОШТОВНЕ МРТ - оті всякі Флаймани завалили багном так, що я видалив, як те можна зробити...
Я читав про вашого знайомого. І я наводив особистой досвід, як мені апендицит в Києві лікували (((( Це торба! Накуй таких лікарів!
зі. Час від часу і укр.інеті виходять статті, що десь по Україні хтось помер від апендициту. Повна деградація! Апендицит ср...ний не можуть діагностувати. Дожились!
ззі. Хоча чому дивуватись? Якщо 30 років тому ми Мрію збирали, будували АЕС і так далі. А тепер навіть тепловоз не можемо випустити! То чому раптом в нас медицина покращіться???
ага, лічно акурти і чейнж_піеми збирали Мрії та ЧАЕСи а
akurt написав:оті всякі Флаймани "та іже с німі" завалили
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akurt написав:сидящие в (удалено) и безысходности по самую шею, никогда в жизни не бывшие за границей или - пионЭром (!!!) в БолЬгарии - с пеной у рта и неистовостью, достойной лучшего применения, пытаются доказать
ще забув про "дєди ваєвалі, Бєрлін бралі, а эті пыанэры такую дєржаву прасралі"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 03 сер, 2020 14:11, всього редагувалось 1 раз.
osafly написав:Пару дней назад,паскудная Украинская авиакомпания SkyUp наконец вернула таки мне деньги на карту,за отмененный перелет в Грузию на июнь 2020г.
Я бы на месте авиакомпаний послал всех нах. Это форс-мажор в чистом виде, и то, что Скай Ап вернул деньги - это благотворительность. Зря они это сделали - еще и ушат г0вна вы на них за это вылили. Добро не остается безнаказанным.
osafly написав:Пару дней назад,паскудная Украинская авиакомпания SkyUp наконец вернула таки мне деньги на карту,за отмененный перелет в Грузию на июнь 2020г.
Я бы на месте авиакомпаний послал всех нах. Это форс-мажор в чистом виде, и то, что Скай Ап вернул деньги - это благотворительность. Зря они это сделали - еще и ушат г0вна вы на них за это вылили. Добро не остается безнаказанным.
Флайман бесится и бесится. Казалось бы рабочий день - выполняй порученное задание, заработаешь хоть на овсяные хлопья...
х х х 14-40 пол центра Киева заминировали. Вся Турция смотрит и переживает... А тут всё волновались о фресках Айя-Софии.... В оперетту не ходите, в бизнесцентр Леонардо не ходите, в банк не ходите... Забавно: полицейский пытается увести из зоны возможного взрыва рагулей - рагули прорываются к месту минирования... Вся Турция, затаив дыхание, смотрит, как Национальная полиция просит прессу выключить прямой репортаж... Но рагули не унимаются: толпа жаждет зрелищ!
Напомню нашему специалисту по баблу и недвиге, что в Тернополе сидят 2-е (ДВОЕ) брошеных детей. На их содержание красавец выделяет аж 7500 гривен в месяц. Учитывая, что скоро новый учебный год и понадобится рюкзак: подскажу Флаг, как решить ту проблему, над который овсе бьется над пачкой молока за 10,90 и решить не может. Запиши: do table of possible transitions: A-HL B-IKM C-FJLN D-GMO E-HN F-CM G-DN2 H-AEKO13 I-BL2 J-CM3 K-BH2 L-ACI3 M-BDFJ N-CEG1 O-DH2 1-FHN 2-GIKO 3-HL
Кто разбирается - меня поймет. Флай - я дал тебе заработать 20 баксов - передай голодным и босым соим детям!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...