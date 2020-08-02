akurt написав:

change_pm написав: ззі. Тіко воно ше треба до 60ти дожити....хм.... ззі. Тіко воно ше треба до 60ти дожити....хм....

Ну це саме легкЕ...Я вже здається- можливо сам видалив - в 1999 далекому році -!!!!! - мій шеф відсвіткував 65-ти річчя та на наступний день відбув в США на ПМЖ.Там вже чекала на нього мама та сетра.Ось не повірите - що ви робили в дні серпня ГКЧП? Правда ж, ТВ дививилися із сопливими і.о. президентами...А ті вже стояли в Києві під посольством та просили політичний притулок.3 (три) дні давали, Вони встигли.Так ось йому в січні виповнилося 85 років - іздить за кермом свого авто в гості до сина разом із жінкою 85 років...АЛЕ СТАНОМ на сьогоді померли ще років 20, 15, 10 тому (!!!!) всі всі всі всі всі його учні, колеги та друзі.Всіх вже поховали.Скажете гени?Так! Але й медичне обслуговування -... А серче зупинилося під скальпелем...Потім вшивали обхідну аорту сердця, вирізавши частку з ноги.Казав, що підписував в страхову рахунки на такі цифри, що навіть кількість нулів не міх порахувати...А тут я тиждень тому виклав репортаж як я возив нашу українку до ортопеда, на аналізи та на БЕЗКОШТОВНЕ МРТ - оті всякі Флаймани завалили багном так, що я видалив, як те можна зробити...