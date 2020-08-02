Додано: Пон 03 сер, 2020 14:05

Пару дней назад,паскудная Украинская авиакомпания SkyUp наконец вернула таки мне деньги на карту,за отмененный перелет в Грузию на июнь 2020г.Зачем я это пишу здесь,а для того друзья,чтобы Вы не вздумали с этим дерьмом связываться никогда в своей жизни,мне хватило этого единственного раза с головой,достаточно почитать форумоткроете для себя много интересного.Так и то,я оказался "счастливцем" по той простой причине,что банально их заеб.. жалобами в контролирующие органы,которые судя по всему-с ними заодно и кроме как на отписки,ни на что не способны.Я пошел снова по второму кругу и о чудо...Судя по всему,в компанию все же спустили распоряжение отдать этому "скандальному муд..ку,то бишь мне""его паршивые деньги" за билет в одном направлении и чтоб он не сношал мозг ни тем,ни другим,что и было благополучно сделано,к моему удовольствию.Если Вы что либо задолжаете государству-с Вас три шкуры снимут,а в защите Ваших законных прав-государство Украина с его многочисленными ведомствами и службами,как всегда сомоустраняется и включает дурака.Мой отмененный апрельский рейс в Германию,Рэнейр вернул в июле,перед этим неоднократно присылая мне письма-дорогой сэр,не волнуйтесь,мы за Вас не забыли,у нас сейчас аврал и сокращенный штат,потерпите нас(да-да,так прям и писали,потерпите нас) все вернем в лучшем виде.И вернули.Эти же скоты из Скай Ап,изначально предлагали либо перенос рейса(в декабре что ли я должен лететь в Грузию и нах...она мне теперь,если в Турцию я уже слетал и вернулся и вынужден был переделывать летний маршрут,потому как в Турцию собирался заезжать именно из Грузии) либо предлагали вернуть только сборы,а это примерно 30% от стоимости билетов,что за троих человек-было откровенным грабежом..В итоге-я их все же доконал....Вот Вам и сервис..Почувствуйте разницу.Никогда,никогда не пользуйтесь услугами этой недокомпании.Все что зроблено в Украине,имеет стойкий запах дерьма и признаки аферы.Как ни печально,порядка нет и не будет!