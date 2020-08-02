Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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change_pm написав:ззі. Тіко воно ше треба до 60ти дожити....хм....
Ну це саме легкЕ...
Я вже здається писав - можливо сам видалив - в 1999 далекому році - минуле сторіччя!!!!! - мій шеф відсвіткував 65-ти річчя та на наступний день відбув в США на ПМЖ. Там вже чекала на нього мама та сетра. Ось не повірите - що ви робили в дні серпня ГКЧП? Правда ж, ТВ дививилися із сопливими і.о. президентами... А ті вже стояли в Києві під посольством та просили політичний притулок. 3 (три) дні давали, Вони встигли.
Так ось йому в січні виповнилося 85 років - іздить за кермом свого авто в гості до сина разом із жінкою 85 років... АЛЕ СТАНОМ на сьогоді померли ще років 20, 15, 10 тому (!!!!) всі всі всі всі всі його учні, колеги та друзі. Всіх вже поховали. Скажете гени? Так! Але й медичне обслуговування - його один раз витаскували з того світу від апендециту/перитоніту на операційному столі... А серче зупинилося під скальпелем... Потім вшивали обхідну аорту сердця, вирізавши частку з ноги. Казав, що підписував в страхову рахунки на такі цифри, що навіть кількість нулів не міх порахувати...
А тут я тиждень тому виклав репортаж як я возив нашу українку до ортопеда, на аналізи та на БЕЗКОШТОВНЕ МРТ - оті всякі Флаймани завалили багном так, що я видалив, як те можна зробити...
Я читав про вашого знайомого. І я наводив особистой досвід, як мені апендицит в Києві лікували (((( Це торба! Накуй таких лікарів!
зі. Час від часу і укр.інеті виходять статті, що десь по Україні хтось помер від апендициту. Повна деградація! Апендицит ср...ний не можуть діагностувати. Дожились!
ззі. Хоча чому дивуватись? Якщо 30 років тому ми Мрію збирали, будували АЕС і так далі. А тепер навіть тепловоз не можемо випустити! То чому раптом в нас медицина покращіться???
Пару дней назад,паскудная Украинская авиакомпания SkyUp наконец вернула таки мне деньги на карту,за отмененный перелет в Грузию на июнь 2020г.Зачем я это пишу здесь,а для того друзья,чтобы Вы не вздумали с этим дерьмом связываться никогда в своей жизни,мне хватило этого единственного раза с головой,достаточно почитать форум https://forum.airlines-inform.ru/skyup/ откроете для себя много интересного.Так и то,я оказался "счастливцем" по той простой причине,что банально их заеб.. жалобами в контролирующие органы,которые судя по всему-с ними заодно и кроме как на отписки,ни на что не способны.Я пошел снова по второму кругу и о чудо...Судя по всему,в компанию все же спустили распоряжение отдать этому "скандальному муд..ку,то бишь мне" "его паршивые деньги" за билет в одном направлении и чтоб он не сношал мозг ни тем,ни другим,что и было благополучно сделано,к моему удовольствию.Если Вы что либо задолжаете государству-с Вас три шкуры снимут,а в защите Ваших законных прав-государство Украина с его многочисленными ведомствами и службами,как всегда сомоустраняется и включает дурака. Мой отмененный апрельский рейс в Германию,Рэнейр вернул в июле,перед этим неоднократно присылая мне письма-дорогой сэр,не волнуйтесь,мы за Вас не забыли,у нас сейчас аврал и сокращенный штат,потерпите нас(да-да,так прям и писали,потерпите нас) все вернем в лучшем виде.И вернули.Эти же скоты из Скай Ап,изначально предлагали либо перенос рейса(в декабре что ли я должен лететь в Грузию и нах...она мне теперь,если в Турцию я уже слетал и вернулся и вынужден был переделывать летний маршрут,потому как в Турцию собирался заезжать именно из Грузии) либо предлагали вернуть только сборы,а это примерно 30% от стоимости билетов,что за троих человек-было откровенным грабежом..В итоге-я их все же доконал....Вот Вам и сервис..Почувствуйте разницу.Никогда,никогда не пользуйтесь услугами этой недокомпании.Все что зроблено в Украине,имеет стойкий запах дерьма и признаки аферы.Как ни печально,порядка нет и не будет!
change_pm написав:ззі. Тіко воно ше треба до 60ти дожити....хм....
Ну це саме легкЕ...
Я вже здається писав - можливо сам видалив - в 1999 далекому році - минуле сторіччя!!!!! - мій шеф відсвіткував 65-ти річчя та на наступний день відбув в США на ПМЖ. Там вже чекала на нього мама та сетра. Ось не повірите - що ви робили в дні серпня ГКЧП? Правда ж, ТВ дививилися із сопливими і.о. президентами... А ті вже стояли в Києві під посольством та просили політичний притулок. 3 (три) дні давали, Вони встигли.
Так ось йому в січні виповнилося 85 років - іздить за кермом свого авто в гості до сина разом із жінкою 85 років... АЛЕ СТАНОМ на сьогоді померли ще років 20, 15, 10 тому (!!!!) всі всі всі всі всі його учні, колеги та друзі. Всіх вже поховали. Скажете гени? Так! Але й медичне обслуговування - його один раз витаскували з того світу від апендециту/перитоніту на операційному столі... А серче зупинилося під скальпелем... Потім вшивали обхідну аорту сердця, вирізавши частку з ноги. Казав, що підписував в страхову рахунки на такі цифри, що навіть кількість нулів не міх порахувати...
А тут я тиждень тому виклав репортаж як я возив нашу українку до ортопеда, на аналізи та на БЕЗКОШТОВНЕ МРТ - оті всякі Флаймани завалили багном так, що я видалив, як те можна зробити...
Я читав про вашого знайомого. І я наводив особистой досвід, як мені апендицит в Києві лікували (((( Це торба! Накуй таких лікарів!
зі. Час від часу і укр.інеті виходять статті, що десь по Україні хтось помер від апендициту. Повна деградація! Апендицит ср...ний не можуть діагностувати. Дожились!
ззі. Хоча чому дивуватись? Якщо 30 років тому ми Мрію збирали, будували АЕС і так далі. А тепер навіть тепловоз не можемо випустити! То чому раптом в нас медицина покращіться???
ага, лічно акурти і чейнж_піеми збирали Мрії та ЧАЕСи а
akurt написав:оті всякі Флаймани "та іже с німі" завалили
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akurt написав:сидящие в (удалено) и безысходности по самую шею, никогда в жизни не бывшие за границей или - пионЭром (!!!) в БолЬгарии - с пеной у рта и неистовостью, достойной лучшего применения, пытаются доказать
ще забув про "дєди ваєвалі, Бєрлін бралі, а эті пыанэры такую дєржаву прасралі"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 03 сер, 2020 14:11, всього редагувалось 1 раз.
osafly написав:Пару дней назад,паскудная Украинская авиакомпания SkyUp наконец вернула таки мне деньги на карту,за отмененный перелет в Грузию на июнь 2020г.
Я бы на месте авиакомпаний послал всех нах. Это форс-мажор в чистом виде, и то, что Скай Ап вернул деньги - это благотворительность. Зря они это сделали - еще и ушат г0вна вы на них за это вылили. Добро не остается безнаказанным.
osafly написав:Пару дней назад,паскудная Украинская авиакомпания SkyUp наконец вернула таки мне деньги на карту,за отмененный перелет в Грузию на июнь 2020г.
Я бы на месте авиакомпаний послал всех нах. Это форс-мажор в чистом виде, и то, что Скай Ап вернул деньги - это благотворительность. Зря они это сделали - еще и ушат г0вна вы на них за это вылили. Добро не остается безнаказанным.
akurt написав:...тут я тиждень тому виклав репортаж, як я возив нашу українку до ортопеда, на аналізи та на БЕЗКОШТОВНЕ МРТ - оті всякі Флаймани "та іже с німі" завалили багном так, що я видалив, як те можна зробити...[/i] ..........
Я про это МРТ тут прочитал уже не менее 3-х раз. Это что-то доказывает или на что-то указывает? Я за всю жизнь его делал 1 раз и стоит оно недорого. Для киевлян совет - приезжаете в боярскую больницу и по цене около 10уе(не помню точно, запомнилось, что вдвое дешевле, чем в Киеве в самом дешевом месте) делаете, у них хорошее оборудование, лучше чем в платных киевских клиниках, в которых МРТ стоит от 600грн. Итого, я за всю свою жизнь потерял аж 10уе из-за того, что вовремя не переместился в Турцию...
airmax78 написав: Я бы на месте авиакомпаний послал всех нах. Это форс-мажор в чистом виде, и то, что Скай Ап вернул деньги - это благотворительность. Зря они это сделали - еще и ушат г0вна вы на них за это вылили. Добро не остается безнаказанным.
Собрать деньги с пассажиров и не выполнить своих обязательств-это форс мажор?? А у меня не форс мажор,оказаться с обратным билетом из другой страны,в которую меня по инициативе перевозчика не смогли доставить!Меня их проблемы не колышут.Не смогли перевезти-отдайте деньги и вопросов нет и нет разговоров! Все компании возвращали деньги по требованию.Все!Везде и во всем мире-ну,те что нормальные и в нормальных странах.И родителям моим вернули(должны были лететь в июне)Только одно это украинское гав-но,полоскает людям мозги.По Вашему это добро,когда у Вас гопник отберет деньги,а потом когда менты его повяжут,Вам деньги вернут и скажут-это благотворительность.Не хочется говорить грубых слов,но Вы батенька терпила! По другому,это назвать сложно.Судя по всему,это государство людям так психику изуродовало,что у них банальный Стокгольмский синдром начался!Защищать тех,кто их сношает и дурит на каждом шагу. Вот купите за свои хотя бы билет на Укрзализныцю,хоть 200грн потратьте и когда в очередной раз отменят сообщение-принципиально не возвращайте деньги,хотя Укрзализныця все людям вернула,а Вы не возвращайте,сделайте добро и держите марку.Вы ж "умный" и "благородный" Хорошо быть умным и благородным,сидя на ж... ровно и рассуждать о высоких материях,о том с чем не сталкивался,о том-где никогда не был(Да Флаймен),о том чего не знаешь
По авиабилетам уточнение про возврат: - сперва в случае отмены рейсов возвращали сразу - мне вернули Стамбул-Марсель. - вернули сразу деньги за рейс Марсель - Бордо. - однако потом все авиакомпании мира из-за тяжелого положения приняли решение возвращать через 2 месяца после возобновления авиаперелетов. - я в марте отменил рейс Анталия-Стамбул - еще не вернули, звонил - сказали через 2 месяца не с даты отмены, а с даты возобновления авиарейсов по маршруту. - три недели назад SWISS Air отменила сама (не я, предлагали смену дат или ваучер на сумму +50 евро) авиарейс Цюрих-Сан Франциско - еще не вернули. Будем подождать...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
Флай,а ты Аэрофолотом летал хоть раз??? Я насколько кацапов не жалую,но Аэрофлот считаю одной из лучших дальнемагистральной компанией..Здесь просто банально "отделим мух от котлет" В смысле на дальнгемагистральные рейсы.И сервис у них,во всяком случае для полетов в Азию-отличный..Я по 11 часов летал и во Вьетнам и в Тай(9.5часов)...Кормят отлично,все чисто,отличные-новые самолеты..Что ты все стебещься над тем,чего не разумеешь.. Аэрофлот превратил Шереметьево в отличный хаб стыковочный и %60-70 самолета,в азиастком направлении,зачастую заполнено иностранцами-европейцами,не говоря уже о самих азиатах..Аэрофлот нельзя и близко сравнить с нашими недоделанными МАУ и Скайапом...Это как один орган с пальцем сравнивать...Хотя,кому я это рассказываю..
osafly написав:... Аэрофлот считаю одной из лучших дальнемагистральной компанией..Здесь просто банально "отделим мух от котлет" В смысле на дальнгемагистральные рейсы.И сервис у них,во всяком случае для полетов в Азию-отличный..Я по 11 часов летал и во Вьетнам и в Тай(9.5часов)...Кормят отлично,все чисто,отличные-новые самолеты..Что ты все стебещься над тем,чего не разумеешь.. Аэрофлот превратил Шереметьево в отличный хаб стыковочный и %60-70 самолета,в азиастком направлении,зачастую заполнено иностранцами-европейцами,не говоря уже о самих азиатах..Аэрофлот нельзя и близко сравнить с нашими недоделанными МАУ и Скайапом...Это как один орган с пальцем сравнивать...Хотя,кому я это рассказываю..
Подтверждаю, летал Аэрофлотом в ОАЭ, Доминикану. Мне понравилось даже больше качество, чем KLM(единственная серьезная зарубежная авиакомпания, которой я летал и с которой могу сравнивать). Сейчас я летаю мало, но раньше летал несколько раз в год. Так вот вылеты на дальние расстояния из Украины были вообще неконкурентны по цене в сравнении с вылетами из Москвы. Кто стартовал из Украины во все страны дальше чем 3-4 часа полета - я их вообще не понимал и смотрел как на сумасшедших миллионеров