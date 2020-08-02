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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 703704705706
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:51

Блин, вот жил akurt покойно и горя не знал: мало того что с 10 августа нагрянут в кокошниках воронежские красавицы, так уже и украинские начали бузить...
В самое дорогое место - Чешме - прибыла украинская дива- топ-модель Дарья Кирилюк...
Ну тут началось: виски бесплатно, закусь бесплатный... А с ней еще и эскорт красавцев писанных...
Драка с другой компанией, мордобитие до крови, еле разняла полиция...
Выдворили из Турции вчера...
Ах, эти киевские мажоры...
https://www.sondakika.com/amp/haber-son ... U5FaTMG8KU
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 сер, 2020 15:56, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:02

  akurt написав:Блин, вот жил akurt покойно и горя не знал: мало того что с 10 августа нагрянут в кокошниках воронежские красавицы, так уже и украинские начали бузить...
В самое дорогое место - Чешме - прибыла украинская дива- топ-модель Дарья Кирилюк...
Ну тут началось: виски бесплатно, закусь бесплатный... А с ней еще и эскорт красавцев писанных...
Драка с другой компанией, мордобитие до крови, еле разняла полиция...
Выдворили из Турции вчера...
Ах, эти киевские мажоры...
https://www.sondakika.com/amp/haber-son ... U5FaTMG8KU

що це антиреклама відпочинку в Туреччині, в Скадовську і то культурніше... ай-яй...
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:37

  stm написав:Смертность ок 10,2 на 1000 в Италии, против 5,4 на 1000 в Турции, но давайте по чесноку сколько турков за рулём автомобиля в возрасте 80+ вы увидите, и сколько итальянцев за рулём машины которая ещё Муссолини видела ? ))) Так вот 65+ в Италии - 23% населения, (круче только Япония с 28%), а в Турции 9,1%. И чем старше +, тем больше отрыв ))) а это говорит о коэффициенте дожития, самый клёвый на Сардинии, Окинаве и Икарии, так что не туда вы едете, учитель, ой не туда )))))


Классная у нас ветка - только хорошие советы! Не успели про Италию написать - выполнено!
Син ексвласника компанії "Мотор Січ" Олександр Богуслаєв придбав острів біля берегів італійської Лігурії за 10 млн євро.
Нет, ну не за 1 евро, но цифра "1" тоже есть...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt
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  #<1 ... 703704705706
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