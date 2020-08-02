osafly написав:

airmax78 написав:

Я бы на месте авиакомпаний послал всех нах. Это форс-мажор в чистом виде, и то, что Скай Ап вернул деньги - это благотворительность. Зря они это сделали - еще и ушат г0вна вы на них за это вылили. Добро не остается безнаказанным. Я бы на месте авиакомпаний послал всех нах. Это форс-мажор в чистом виде, и то, что Скай Ап вернул деньги - это благотворительность. Зря они это сделали - еще и ушат г0вна вы на них за это вылили. Добро не остается безнаказанным.

Собрать деньги с пассажиров и не выполнить своих обязательств-это форс мажор?? А у меня не форс мажор,оказаться с обратным билетом из другой страны,в которую меня по инициативе перевозчика не смогли доставить!Меня их проблемы не колышут.Не смогли перевезти-отдайте деньги и вопросов нет и нет разговоров! Все компании возвращали деньги по требованию.Все!Везде и во всем мире-ну,те что нормальные и в нормальных странах.И родителям моим вернули(должны были лететь в июне)Только одно это украинское гав-но,полоскает людям мозги.По Вашему это добро,когда у Вас гопник отберет деньги,а потом когда менты его повяжут,Вам деньги вернут и скажут-это благотворительность.Не хочется говорить грубых слов,но Вы батенька терпила! По другому,это назвать сложно.Судя по всему,это государство людям так психику изуродовало,что у них банальный Стокгольмский синдром начался!Защищать тех,кто их сношает и дурит на каждом шагу. Вот купите за свои хотя бы билет на Укрзализныцю,хоть 200грн потратьте и когда в очередной раз отменят сообщение-принципиально не возвращайте деньги,хотя Укрзализныця все людям вернула,а Вы не возвращайте,сделайте добро и держите марку.Вы ж "умный" и "благородный" Хорошо быть умным и благородным,сидя на ж... ровно и рассуждать о высоких материях,о том с чем не сталкивался,о том-где никогда не был(Да Флаймен),о том чего не знаешь