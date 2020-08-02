Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Блин, вот жил akurt покойно и горя не знал: мало того что с 10 августа нагрянут в кокошниках воронежские красавицы, так уже и украинские начали бузить... В самое дорогое место - Чешме - прибыла украинская дива- топ-модель Дарья Кирилюк... Ну тут началось: виски бесплатно, закусь бесплатный... А с ней еще и эскорт красавцев писанных... Драка с другой компанией, мордобитие до крови, еле разняла полиция... Выдворили из Турции вчера... Ах, эти киевские мажоры... https://www.sondakika.com/amp/haber-son ... U5FaTMG8KU
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 сер, 2020 15:56, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt написав:Блин, вот жил akurt покойно и горя не знал: мало того что с 10 августа нагрянут в кокошниках воронежские красавицы, так уже и украинские начали бузить... В самое дорогое место - Чешме - прибыла украинская дива- топ-модель Дарья Кирилюк... Ну тут началось: виски бесплатно, закусь бесплатный... А с ней еще и эскорт красавцев писанных... Драка с другой компанией, мордобитие до крови, еле разняла полиция... Выдворили из Турции вчера... Ах, эти киевские мажоры... https://www.sondakika.com/amp/haber-son ... U5FaTMG8KU
що це антиреклама відпочинку в Туреччині, в Скадовську і то культурніше... ай-яй...
stm написав:Акурт, а ведь Флай аскет, может и в Италию в дом за 1€ поехать. И еда в Италии ИМХО вкуснее и полезнее. И для Траста: смертность у итальянцев ещё меньше, чем у турков ))))) И возникает вопрос зачем платить больше?! )))
Классная у нас ветка - только хорошие советы! Не успели про Италию написать - выполнено! Син ексвласника компанії "Мотор Січ" Олександр Богуслаєв придбав острів біля берегів італійської Лігурії за 10 млн євро. Нет, ну не за 1 евро, но цифра "1" тоже есть...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 сер, 2020 17:39, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
У Чорногорії потік туристів впав на 92% через коронакризу У пік сезону в Чорногорії перебуває трохи більше 15 тисяч туристів, що на 92 відсотки менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це свідчать дані Національної туристичної організації, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Vijesti.
Готельєри та власники туристичного житла кажуть, що вони майже вдвічі знизили ціни, принаймні, щоб отримати мінімальний заробіток.
Вони також заявляють, що не сподіваються на значне збільшення туристичного потоку у решту сезону.
У найпівденнішому чорногорському місті Ульцинь власники закладів громадського харчування заявляють, що у них немає навіть 5% минулорічного обороту. Старе місто не було таким порожнім десятиліттями.
"Стара частина міста була найбільш відвідуваним місцем у літні місяці, а цього року повністю порожня. Майже ніхто не ходить по вулицях, пляжах, ресторани порожні, музеї – теж без відвідувачів", - йдеться у сюжеті телеканалу.
З 22 липня в’їзд на територію Чорногорії для мешканців України можливий лише у разі їх прибуття авіаційним транспортом.
akurt написав:Син ексвласника компанії "Мотор Січ" Олександр Богуслаєв придбав острів біля берегів італійської Лігурії за 10 млн євро.
Острів Галлінара розташований за 1,5 км від материка, між містами Альбенда і Алассіо. Ширина та довжина острова - менш ніж пів кілометра (470х450 метрів), він піднімається над рівнем моря на висоту 87 метрів. У давні часи він належав католицькій церкві, останні 150 років - заможним власникам промислових підприємств та банкірам.
Олександр Богуслаєв придбав його у 9 п’ємонтських та лігурійських родин, які спільно володіли Галлінарою протягом більш ніж 40 років.
За інформацією видання, перемовини про придбання острова почалися у травні цього року та завершилися 17 липня.
42-річний Олександр Богуслаєв є сином В’ячеслава Богуслаєва, ексвласника "Мотор Січі".
Богуслаєв - старший має нібито 300 млн дулярів , синуля - рідна і єдина кровинка, з успіхом освоює...
airmax78 написав: Я бы на месте авиакомпаний послал всех нах. Это форс-мажор в чистом виде, и то, что Скай Ап вернул деньги - это благотворительность. Зря они это сделали - еще и ушат г0вна вы на них за это вылили. Добро не остается безнаказанным.
Собрать деньги с пассажиров и не выполнить своих обязательств-это форс мажор?? А у меня не форс мажор,оказаться с обратным билетом из другой страны,в которую меня по инициативе перевозчика не смогли доставить!Меня их проблемы не колышут.Не смогли перевезти-отдайте деньги и вопросов нет и нет разговоров! Все компании возвращали деньги по требованию.Все!Везде и во всем мире-ну,те что нормальные и в нормальных странах.И родителям моим вернули(должны были лететь в июне)Только одно это украинское гав-но,полоскает людям мозги.По Вашему это добро,когда у Вас гопник отберет деньги,а потом когда менты его повяжут,Вам деньги вернут и скажут-это благотворительность.Не хочется говорить грубых слов,но Вы батенька терпила! По другому,это назвать сложно.Судя по всему,это государство людям так психику изуродовало,что у них банальный Стокгольмский синдром начался!Защищать тех,кто их сношает и дурит на каждом шагу. Вот купите за свои хотя бы билет на Укрзализныцю,хоть 200грн потратьте и когда в очередной раз отменят сообщение-принципиально не возвращайте деньги,хотя Укрзализныця все людям вернула,а Вы не возвращайте,сделайте добро и держите марку.Вы ж "умный" и "благородный" Хорошо быть умным и благородным,сидя на ж... ровно и рассуждать о высоких материях,о том с чем не сталкивался,о том-где никогда не был(Да Флаймен),о том чего не знаешь
Почему авиакомпания не смогла выполнить свои обязательства по вашей перевозке? Просто не захотела?
akurt написав:Сайт правильный и интересный, его не раз рекомендовали. Информативный. San - а Вас не смутило, что выставил объявление не застройщик, а риэлтор?
а должно смущать? вроде ж через месяц уже только через риэлтора можно будет продавать (хотя без риэлтора должно быть еще дешевле)? больше смутило, что change_pm уже купил там квартиру... или это летнее обострение акуртофобии началось?
akurt написав:Сайт правильный и интересный, его не раз рекомендовали. Информативный. San - а Вас не смутило, что выставил объявление не застройщик, а риэлтор?
а должно смущать? вроде ж через месяц уже только через риэлтора можно будет продавать (хотя без риэлтора должно быть еще дешевле)? больше смутило, что change_pm уже купил там квартиру... или это летнее обострение акуртофобии началось?
ДОЛЖНО смущать. Однозначно. Изучите рынок недвиги в Украине - полно объявлений с лакомыми предложениями. Как только вы позвоните/прийдете, то именно этот объект продан только что, но есть другие, с пуговицами перламутровыми. Почитайте киевскую ветку - вам там объяснят, то такое объявление риэлторов на ОЛХ. Вы просто не в курсе приколов риэлторов... Это проходит после первой третьей покупки в минус...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
airmax78 написав::mrgreen: Почему авиакомпания не смогла выполнить свои обязательства по вашей перевозке? Просто не захотела?
Максим, просто всем лоукостам конец. Потом мы услышим такое же негодование, что остались крупные компании которые ломят цену, а вообще очень удобно ехать 3-4 дня автобусом с семьёй
якщо ще дадуть добро на проїзд Молдова, Румунія, Болгарія... або паромом. Але тут декого Польща розчарувала, не впускаючи, хоча зі Львова дві години електричком до пішого переходу. Потім чуть що, знову буду розчарування, але щодо Туреччини. А чейнж_піема, ймовірно, чекає підстава в ГБ в цілому і в Манчестирі зокрема.