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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 704705706707
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:55

  stm написав:
  airmax78 написав::mrgreen:
Почему авиакомпания не смогла выполнить свои обязательства по вашей перевозке? Просто не захотела?

Максим, просто всем лоукостам конец. Потом мы услышим такое же негодование, что остались крупные компании которые ломят цену, а вообще очень удобно ехать 3-4 дня автобусом с семьёй :)


А все может быть - у американской Spirit дела очень очень плохи. Только за сегодня акции компании упали сразу на 7,12% поле того, как они предупредили 2 500 сотрудников об увольнениях. Norwegian Airlines - очень неплохой лоукостер - прекратил полеты до лета 2021 и отменил заказ на 97 самолетов.

Будете топтать меня ногами, но у турецкого Pegasus все ОК - почти возобновил всю карту полетов и каждый день запускает новые рейсы, в том числе в Европу.
Интенсивно выполняют рейсы турецкие Corendon и дочка Люфтганза в Турции SunExpress - у этих прямо авиамост во все города Германии.
Очень активизировался лоу-кост Jet2Air - авиамост во все города Великобритании.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt
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