stm написав:
Максим, просто всем лоукостам конец. Потом мы услышим такое же негодование, что остались крупные компании которые ломят цену, а вообще очень удобно ехать 3-4 дня автобусом с семьёй
А все может быть - у американской Spirit дела очень очень плохи. Только за сегодня акции компании упали сразу на 7,12% поле того, как они предупредили 2 500 сотрудников об увольнениях. Norwegian Airlines - очень неплохой лоукостер - прекратил полеты до лета 2021 и отменил заказ на 97 самолетов.
Будете топтать меня ногами, но у турецкого Pegasus все ОК - почти возобновил всю карту полетов и каждый день запускает новые рейсы, в том числе в Европу.
Интенсивно выполняют рейсы турецкие Corendon и дочка Люфтганза в Турции SunExpress - у этих прямо авиамост во все города Германии.
Очень активизировался лоу-кост Jet2Air - авиамост во все города Великобритании.