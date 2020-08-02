|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 03 сер, 2020 17:55
stm написав: airmax78 написав:
:mrgreen:
Почему авиакомпания не смогла выполнить свои обязательства по вашей перевозке? Просто не захотела?
Максим, просто всем лоукостам конец. Потом мы услышим такое же негодование, что остались крупные компании которые ломят цену, а вообще очень удобно ехать 3-4 дня автобусом с семьёй
А все может быть - у американской Spirit
дела очень очень плохи. Только за сегодня акции компании упали сразу на 7,12% поле того, как они предупредили 2 500 сотрудников об увольнениях. Norwegian Airlines -
очень неплохой лоукостер - прекратил полеты до лета 2021 и отменил заказ на 97 самолетов.
Будете топтать меня ногами, но у турецкого Pegasus
все ОК - почти возобновил всю карту полетов и каждый день запускает новые рейсы, в том числе в Европу.
Интенсивно выполняют рейсы турецкие Corendon
и дочка Люфтганза в Турции SunExpress
- у этих прямо авиамост во все города Германии.
Очень активизировался лоу-кост Jet2Air
- авиамост во все города Великобритании.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4571
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1418 раз.
- Подякували: 683 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 18:18
flyman написав: stm написав: airmax78 написав:
:mrgreen:
Почему авиакомпания не смогла выполнить свои обязательства по вашей перевозке? Просто не захотела?
Максим, просто всем лоукостам конец. Потом мы услышим такое же негодование, что остались крупные компании которые ломят цену, а вообще очень удобно ехать 3-4 дня автобусом с семьёй
якщо ще дадуть добро на проїзд Молдова, Румунія, Болгарія...
або паромом.
Але тут декого Польща розчарувала, не впускаючи, хоча зі Львова дві години електричком до пішого переходу.
Потім чуть що, знову буду розчарування, але щодо Туреччини.
А чейнж_піема, ймовірно, чекає підстава в ГБ в цілому і в Манчестирі зокрема.
Для пана Флайман
а - я вже не можу пригадати в якій сфері знань людства він хоч трохи розбирається - крім курсу гривня/доллар станом на 2026 рік та цін на КРЖН станом на кінець 2022:
- для українців станом на сьогодні відкрито повністю транзит Україна-Румунія-Болгарія -Туреччина.
- можливо з 16 серпня відкриють для поромного сполучення
перетин Дунаю "Орлівка-Ісакчея" (короткий шлях в Румунію з України), але я не думаю, що румуни відкриють: ситуація в Україні значно погіршується - Укрзалізниця вже припинила продавати квитки до Тернополя (пану Флайману про те слід БІЛЬШЕ ТУРБУВАТИСЯ).
- поромна переправа "Карасу-Чорномоськ " працювала навіть в дні жорстого карантина та "Комендантської години". Зараз пороми ходять якщо не помиляюся кожні 3 доби.
Таким чином на сьогодні: Тернопіль не є доступним, а Туреччина - вільно доступна.
Сьогодні з "нашою" людиною прораховували маршрут саме у Польщю з Анталії (!!!).
Ну так треба людині - до кобіти.
Я сказав, що самий безпроблемний - звичайний накатаний ч
ерез Чернівці і далі до кордону із Польщею. Він думав через Сербію, Австрію та Угорщину...
Але далі - ТУПІК.
Закрита Польщя для українців.
Так все закрито. Навіть Тернопіль.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4571
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1418 раз.
- Подякували: 683 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 18:23
akurt написав:
Україна-Румунія-Болгарія -Туреччина.
це теорія імовірності каже? чи математик акурт?
якщо в системі одна зв"язуюча ланка, напр. Україна - Польща,
і якщо в системі їх три, напр., Україна-Румунія-Болгарія -Туреччина,
то імоврність пошкодження одної ланки де вища?
Допустим імовірність 0,9 проходження одної ланки, то для 3х буде 0,9*0,9*0,9 = 0,729
Так що не втирай дичь.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 03 сер, 2020 18:29, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20847
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1143 раз.
- Подякували: 1492 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 03 сер, 2020 18:25
akurt написав:
Тернопіль не є доступним, а Туреччина - вільно доступна.
із знову маніпуляція, не доступний через УЗ,
але доступний приватними перевізниками, напр. бусіками або блакаром,
можна УЗ до Хмельницька/Львова а там попуткою або бусами/блакаром.
втирай чуш далі.
Щодо Польщі, якщо є карта поляка, вид на проживання, контракт з роботодавцем то теж доступна.
Не доступна хіба "туристам" тіпа Траст.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20847
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1143 раз.
- Подякували: 1492 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 03 сер, 2020 18:35
То тре їхати в Польщу, що сидити, орієнтуватися "на масовий ловенд ринок" та займатися - як його в Біса... того... "деривативів на кавалірки, а не готове житло".
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4571
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1418 раз.
- Подякували: 683 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 18:37
airmax78 написав:
Почему авиакомпания не смогла выполнить свои обязательства по вашей перевозке? Просто не захотела?
airmax78,Вы как маленький...Да мне какое дело,не захотела,не смогла,по своей вине,по чужой..Я купил билет и по сути,заключил с компанией договор на услуги перевозки.Если она его выполнить не смогла,альтернатива покупателю на выбор.Точка!Или полный возврат средств.Вам лично знакомо такое загадочное и эфимерное слово- "порядочность" и "репутация",которой четко следуют все зарубежные компании,к клиентам любой национальности,я уж не говорю про внутренние рейсы или рейсы в их странах..Да с них бы,учуди они такое-контролирующий орган-скальп бы снял штрафами,тысячи исков в адекватных и непредвзятых судах,довели бы их до реального банкротсва.А в Украине-своих граждан можно просто послать и ничего не будет. Меня совсем не удивляет ход Ваших мыслей,потому что в Украине-половина людей точно так и думает...И законы прописаны ..уй знает для кого,на которые можно плевать-ложить и еще кое что сделать.А потом мы удивляемся,что так плохо живем,никто ничего не соблюдает.Да с себя начните,измените свое мышление и следуйте правилам и требуйте это от других..Тогда в этой стране будет хоть какой то порядок...и...будующее.Хотя,мы взрослые люди,кого я "обманываю".Не будет никогда в Украине порядка и правил!
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 575
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 18:40
akurt написав: ol_zy написав: akurt написав:
Сайт правильный и интересный, его не раз рекомендовали. Информативный.San
- а Вас не смутило, что выставил объявление не застройщик, а риэлтор?
а должно смущать? вроде ж через месяц уже только через риэлтора можно будет продавать (хотя без риэлтора должно быть еще дешевле)? больше смутило, что change_pm уже купил там квартиру... или это летнее обострение акуртофобии началось?
ДОЛЖНО смущать.
Однозначно.
Изучите рынок недвиги в Украине - полно объявлений с лакомыми предложениями.
Как только вы позвоните/прийдете, то именно этот объект продан только что, но есть другие, с пуговицами перламутровыми.
Почитайте киевскую ветку - вам там объяснят, то такое объявление риэлторов на ОЛХ.
Вы просто не в курсе приколов риэлторов...
Это проходит после первой третьей покупки в минус...
так в Турции все турецкие риэлторы - честные, вы ж не сравнивайте...
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6062
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 383 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 18:49
flyman написав: akurt написав:
Україна-Румунія-Болгарія -Туреччина.
це теорія імовірності каже? чи математик акурт
?
якщо в системі одна зв"язуюча ланка, напр. Україна - Польща,
і якщо в системі їх три, напр., Україна-Румунія-Болгарія -Туреччина,
Для выпусника Киво-Могилянської академии:
- Достоверное
(всегда происходит в результате испытания) событие - это ТРАНЗИТ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ "Украина-Румыния-Болгария-Турция" - ОН ОТКРЫТ. Это - достоверное событие.
- Невозможное
(никогда не происходит) событие - продажа на пассажирское жд сообщение до Тернополя.
- Случайное событие
(может произойти или не произойти в результате испытания) - этот тот вариант перемещения на волах, на велосипеде, на горбу, вдоль реки, по балкам- все, что незнайкой описано выше.
Вероятность достоверного события, описанного выше - 1.0.
Согласно теореме Муавра-Лапласа
, которая утверждает, что число успехов при многократном повторении одного
и того же случайного эксперимента с двумя возможными исходами приблизительно имеет нормальное распределение. Она позволяет найти приближенное значение вероятности.
Учитывая, что вчера с помощью парома Черноморск-Карасу прибыли приятели одесситы и за сегодня уже посмотрели пощупали 7 (семь) вариантов квартиры "2+1" в аренду, а акурт
прошел маршрут Львов-Черновцы-Румыния-Болгария-Стамбул несколько раз и все - успешные, то акурт
оперирует ДОСТОВЕРНЫМИ величинами, а Флайман
- случайными и невозможными.Не понимаю решительно, зачем без конца позорить диплом Киево-Могилянки.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4571
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1418 раз.
- Подякували: 683 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 18:50
akurt написав: stm написав:
Будете топтать меня ногами, но у турецкого Pegasus
все ОК - почти возобновил всю карту полетов и каждый день запускает новые рейсы, в том числе в Европу.
Да не совсем все ОК,как и у многих авиакомпаний.Раньше рейсы из Анталии в Киев через Анкару,были каждый день,теперь порезали почти в половину,оставили вроде как 4 в неделю..Мой обратный рейс,уже когда был в Турции-отменили совсем,хорошо хоть не за несколько дней,а почти за две недели.Пришлось звонить на горячую линию и менять даты.Сразу поменяли на следующий день от предыдущей даты,потом следующие два дня подряд вылетов не было по расписанию,на третий..При разговоре с оператором,в чем проблема отмены,было сказано,что с Киевом "все печально",самолет не набирается.Компания так сказать опитимизирует затраты, "сбивая" по сути рейсы в одну кучу.Что собственно и не удивительно,хорошо хоть как то летают.В Аэропорту Анкары,на табло светились одни рейсы Санэкспресса в 4 разных города Германии,значит-спрос в этом направлении есть.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 575
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 18:53
flyman написав: akurt написав:
Україна-Румунія-Болгарія -Туреччина.
це теорія імовірності каже? чи математик акурт?
якщо в системі одна зв"язуюча ланка, напр. Україна - Польща,
і якщо в системі їх три, напр., Україна-Румунія-Болгарія -Туреччина,
то імоврність пошкодження одної ланки де вища?
Допустим імовірність 0,9 проходження одної ланки, то для 3х буде 0,9*0,9*0,9 = 0,729
Так що не втирай дичь.
Я ничего не понял из этого сообщения...Что это было??
Может кто то перевести эти бредни?
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 575
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5323
|581751
|
|
|977
|111516
|
|
|5
|4179
|
|