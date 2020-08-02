Додано: Пон 03 сер, 2020 18:35

То тре їхати в Польщу, що сидити, орієнтуватися "на масовий ловенд ринок" та займатися - як його в Біса... того... "деривативів на кавалірки, а не готове житло".

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...