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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 сер, 2020 18:57
Не поверите - этот человек в 2005 закончил Киево-Могилянскую академию (вторая специальность - Экономика).
Юрий Михайлович - мой хороший знакомый - декан факультета в 2005 - сразу после этого уволился: нервы не выдержали. Этот красавец ему 2 года пудрил мозги теорией окружения Киева кавалирками
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 03 сер, 2020 19:23, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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Додано: Пон 03 сер, 2020 19:41
osafly написав: flyman написав: akurt написав:
Україна-Румунія-Болгарія -Туреччина.
це теорія імовірності каже? чи математик акурт?
якщо в системі одна зв"язуюча ланка, напр. Україна - Польща,
і якщо в системі їх три, напр., Україна-Румунія-Болгарія -Туреччина,
то імоврність пошкодження одної ланки де вища?
Допустим імовірність 0,9 проходження одної ланки, то для 3х буде 0,9*0,9*0,9 = 0,729
Так що не втирай дичь.
Я ничего не понял из этого сообщения...Что это было??
Может кто то перевести эти бредни?
Эт известная задача о трех мостиках!
Казалось бы, шо если к пивному ларьку ведут ТРИ шатких мостика, то у синяка есть в ТРИ раза больше шансов с них свалиться в канаву.
Ан нет!! Студент 2го курса всегда знает, шо этих шансов всего то чуть меньше 2х. Поэтому всегда смело ступает на первый мостик, а потом уже достает калякулятор и пересчитывает дальнейшие свои шансы купить таки Виорику
(шутка на коллоквиуме по ТеорВер)
... делайте хоть что-нибудь!
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