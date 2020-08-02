|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 сер, 2020 18:57
Не поверите - этот человек в 2005 закончил Киево-Могилянскую академию (вторая специальность - Экономика).
Юрий Михайлович - мой хороший знакомый - декан факультета в 2005 - сразу после этого уволился: нервы не выдержали. Этот красавец ему 2 года пудрил мозги теорией окружения Киева кавалирками
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 03 сер, 2020 19:23, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4572
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1419 раз.
- Подякували: 683 раз.
-
- Профіль
-
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 575
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 19:41
osafly написав: flyman написав: akurt написав:
Україна-Румунія-Болгарія -Туреччина.
це теорія імовірності каже? чи математик акурт?
якщо в системі одна зв"язуюча ланка, напр. Україна - Польща,
і якщо в системі їх три, напр., Україна-Румунія-Болгарія -Туреччина,
то імоврність пошкодження одної ланки де вища?
Допустим імовірність 0,9 проходження одної ланки, то для 3х буде 0,9*0,9*0,9 = 0,729
Так що не втирай дичь.
Я ничего не понял из этого сообщения...Что это было??
Может кто то перевести эти бредни?
Эт известная задача о трех мостиках!
Казалось бы, шо если к пивному ларьку ведут ТРИ шатких мостика, то у синяка есть в ТРИ раза больше шансов с них свалиться в канаву.
Ан нет!! Студент 2го курса всегда знает, шо этих шансов всего то чуть меньше 2х. Поэтому всегда смело ступает на первый мостик, а потом уже достает калякулятор и пересчитывает дальнейшие свои шансы купить таки Виорику
(шутка на коллоквиуме по ТеорВер)
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32072
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2549 раз.
- Подякували: 3739 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:11
Предлагаю вернуться к теме недвижимости.
УБИТЬ ДРАКОНА
(або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")
Часть первая.
Кому и в хлівку добре...
1. День первый: переправа "Черноморск - Карасу". Паром, авто и семья, которая решительно хочет выехать именно в Анталию, снять квартиру на 1 год в аренду, оформить ВНЖ. Семья на автомобиле украинской регистрации. Получили от автора ветки инструкции по документам на провоз ребенка и на провоз автомобиля. Все доки - благодаря мне - ОК.
2. День второй - прибытие в Анталию и встреча с украинской диаспорой. Обещание вручить автору ветки в подарок кусок подчеревка (пока не реализовано по техническим причинам - будет ниже).
3. День третий: поиски квартиры "2+1" именно в микрорайоне Хурма (честное слово НЕ я советовал - сами "рыли" инет).
4. Напряженный понедельник - аппетиты пришлось убавить - аренда квартир подорожала - решили искать "1+1". Диалог - цитаты по Вайберу:
- А вы где? Мой телефон турецкий (номер).
- Извините... пока настраивала роуминг... Сейчас загруз такой.. сегодня 7 объектов смотрели
- И как?
- Смотрим 1+1... Цены от 1600..2000.
- Да, аренда подорожала... сейчас новая тенденция начали с мебелью сдавать но уже 2000 2500...
- А какие вам известны варианты?
- Соседи сдали неделю назад без мебели за 1500...
- Мы ищем с мебелью...
- 1600..2000 - вероятно нормальная цена...
Примечание - цены в турецких лирах нужно умножать на "4" - будут гривны.
(конец первой части)
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4572
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1419 раз.
- Подякували: 683 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:17
stm написав: airmax78 написав:
:mrgreen:
Почему авиакомпания не смогла выполнить свои обязательства по вашей перевозке? Просто не захотела?
Максим, просто всем лоукостам конец. Потом мы услышим такое же негодование, что остались крупные компании которые ломят цену, а вообще очень удобно ехать 3-4 дня автобусом с семьёй
Я честно не понял этой глупости с возвратом денег за билеты, сгоревшие из-за карантина. В идеале могли дать с открытыми датами. Но вообще, могли и просто нах послать и были бы правы.
Разве что европейские и американские под это дело гранты от правительств получили. Но наши от зеленых получили голого Василия и поэтому должны были его же и передать своим пассажирам.
Единственные, кому должны были что-то вернуть - это пассажирам бизнес-класса - у них билеты не сгорают. Но там ты хоть понимаешь ради чего ты это делаешь.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35592
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 877 раз.
- Подякували: 4191 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:27
akurt написав:
(конец первой части)
Позовите меня когда будет поход за йогуртом.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35592
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 877 раз.
- Подякували: 4191 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:33
airmax78 написав: akurt написав:
(конец первой части)
Позовите меня когда будет поход за йогуртом.
британські учоні виявили кореляцію між споживанням йогурта та кефіра і захворюваністю на ковід,
так от в Туреччині, Греції та ще деяких країнах де споживають більше йогурта/кефіра, рівень ковіда менше (більш детально шукайте на ковідній темі)
як на мене той же ефект можна отримати від аскорбінок чи інших вітамінок, що понижують кислотність, чого не люблять віруси
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20849
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1144 раз.
- Подякували: 1493 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:56
akurt написав:
По-друге, з того, що пише Траст
- не витікає, що він вже
зібрався в Туреччину, на скільки я знаю (може помиляюся
) він займається "Зеленим туризмом" у Польщі.
І це вам не червоні зірочки малювати на танчиках. То солідно і то надовго.
Пане, Акурте, трошки не так, була раніше в Польщі тема, як поліціальна школа, точніше студенту поліціальної школи давали візу Д, і це дозволяло займатися в Польщі своіми питаннями і мотатися з України в Польшу-ви ж пам'ятаєте, батько вмер і треба було їздити туди-сюди.
А карту тимчасового побуту я не брав, бо її до року чекати і її очікування робе тебе не в'їздним.
А зараз віза закінчилася по поліціальній школі, бо закінчилось навчання в ній, а Польша зараз по безвізу не впускає.
Маразм у тому, що у мене там 6 квартир і 2 вже з штафними санкціями за несплату грошей по об'єктам і з України грощі не можу переправити за обьєкти в Польщі, бо в Україні зараз не можу нічого продати.
Тому я в шоці реально, за 2 роки в Істамбулі я б вже лікарем працював, а в Польщі підтверждення діплому не дає права для легалізації, тобто працюй чи вчись-це легалізація, а підтвердження діплому-ні, хоча там з лікарями велика проблема!
В Турції такого немає з лікарями.
Трошки шкода, що даремно якось свій час витратив.
Тому їду в Істамбул, через 2 дні вже там юуду, от тільки грошей немає, всі закопані в нерухомість Польщі, якийсь бред бредовіч бредовіч, як це, взагалі можливо?
-
Trast
-
-
- Повідомлень: 545
- З нами з: 10.03.18
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 21:11
Trast написав: akurt написав:
По-друге, з того, що пише Траст
- не витікає, що він вже
зібрався в Туреччину, на скільки я знаю (може помиляюся
) він займається "Зеленим туризмом" у Польщі.
І це вам не червоні зірочки малювати на танчиках. То солідно і то надовго.
Пане, Акурте, трошки не так, була раніше в Польщі тема, як поліціальна школа, точніше студенту поліціальної школи давали візу Д, і це дозволяло займатися в Польщі своіми питаннями і мотатися з України в Польшу-ви ж пам'ятаєте, батько вмер і треба було їздити туди-сюди.
А карту тимчасового побуту я не брав, бо її до року чекати і її очікування робе тебе не в'їздним.
А зараз віза закінчилася по поліціальній школі, бо закінчилось навчання в ній, а Польша зараз по безвізу не впускає.
Маразм у тому, що у мене там 6 квартир і 2 вже з штафними санкціями за несплату грошей по об'єктам і з України грощі не можу переправити за обьєкти в Польщі, бо в Україні зараз не можу нічого продати.
Тому я в шоці реально, за 2 роки в Істамбулі я б вже лікарем працював, а в Польщі підтверждення діплому не дає права для легалізації, тобто працюй чи вчись-це легалізація, а підтвердження діплому-ні, хоча там з лікарями велика проблема!
В Турції такого немає з лікарями.
Трошки шкода, що даремно якось свій час витратив.
Тому їду в Істамбул, через 2 дні вже там юуду, от тільки грошей немає, всі закопані в нерухомість Польщі, якийсь бред бредовіч бредовіч, як це, взагалі можливо?
Пороблено.А шо татусь не казав?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4401
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 584 раз.
- Подякували: 740 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|5324
|581812
|
|
|977
|111540
|
|
|5
|4180
|
|