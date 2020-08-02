Додано: Пон 03 сер, 2020 20:11

Предлагаю вернуться к теме недвижимости.





УБИТЬ ДРАКОНА

(або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")



Часть первая.



Кому и в хлівку добре...



1. День первый: переправа "Черноморск - Карасу". Паром, авто и семья, которая решительно хочет выехать именно в Анталию, снять квартиру на 1 год в аренду, оформить ВНЖ. Семья на автомобиле украинской регистрации. Получили от автора ветки инструкции по документам на провоз ребенка и на провоз автомобиля. Все доки - благодаря мне - ОК.

2. День второй - прибытие в Анталию и встреча с украинской диаспорой. Обещание вручить автору ветки в подарок кусок подчеревка (пока не реализовано по техническим причинам - будет ниже).

3. День третий: поиски квартиры "2+1" именно в микрорайоне Хурма ( честное слово НЕ я советовал - сами "рыли" инет ).

4. Напряженный понедельник - аппетиты пришлось убавить - аренда квартир подорожала - решили искать "1+1". Диалог - цитаты по Вайберу:

- А вы где? Мой телефон турецкий (номер).

- Извините... пока настраивала роуминг... Сейчас загруз такой.. сегодня 7 объектов смотрели

- И как?

- Смотрим 1+1... Цены от 1600..2000.

- Да, аренда подорожала... сейчас новая тенденция начали с мебелью сдавать но уже 2000 2500...

- А какие вам известны варианты?

- Соседи сдали неделю назад без мебели за 1500...

- Мы ищем с мебелью...

- 1600..2000 - вероятно нормальная цена...



Примечание - цены в турецких лирах нужно умножать на "4" - будут гривны.



(конец первой части)

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...