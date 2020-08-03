Trast написав:

akurt написав:

По-друге, з того, що пише Траст - не витікає, що він вже зібрався в Туреччину, на скільки я знаю (може помиляюся) він займається "Зеленим туризмом" у Польщі.

І це вам не червоні зірочки малювати на танчиках. То солідно і то надовго. По-друге, з того, що пише- не витікає, що вінзібрався в Туреччину, на скільки я знаю (може помиляюся) він займається "Зеленим туризмом" у Польщі.І це вам не червоні зірочки малювати на танчиках. То солідно і то надовго.

Пане, Акурте, трошки не так, була раніше в Польщі тема, як поліціальна школа, точніше студенту поліціальної школи давали візу Д, і це дозволяло займатися в Польщі своіми питаннями і мотатися з України в Польшу-ви ж пам'ятаєте, батько вмер і треба було їздити туди-сюди.А карту тимчасового побуту я не брав, бо її до року чекати і її очікування робе тебе не в'їздним.А зараз віза закінчилася по поліціальній школі, бо закінчилось навчання в ній, а Польша зараз по безвізу не впускає.Маразм у тому, що у мене там 6 квартир і 2 вже з штафними санкціями за несплату грошей по об'єктам і з України грощі не можу переправити за обьєкти в Польщі, бо в Україні зараз не можу нічого продати.Тому я в шоці реально, за 2 роки в Істамбулі я б вже лікарем працював, а в Польщі підтверждення діплому не дає права для легалізації, тобто працюй чи вчись-це легалізація, а підтвердження діплому-ні, хоча там з лікарями велика проблема!В Турції такого немає з лікарями.Трошки шкода, що даремно якось свій час витратив.Тому їду в Істамбул, через 2 дні вже там юуду, от тільки грошей немає, всі закопані в нерухомість Польщі, якийсь бред бредовіч бредовіч, як це, взагалі можливо?