|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 сер, 2020 21:35
трудности нас делают сильнее.Без труда не съешь дорадо из пруда
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4402
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 584 раз.
- Подякували: 740 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 22:37
Trast написав: akurt написав:
По-друге, з того, що пише Траст
- не витікає, що він вже
зібрався в Туреччину, на скільки я знаю (може помиляюся
) він займається "Зеленим туризмом" у Польщі.
І це вам не червоні зірочки малювати на танчиках. То солідно і то надовго.
Пане, Акурте, трошки не так, була раніше в Польщі тема, як поліціальна школа, точніше студенту поліціальної школи давали візу Д, і це дозволяло займатися в Польщі своіми питаннями і мотатися з України в Польшу-ви ж пам'ятаєте, батько вмер і треба було їздити туди-сюди.
А карту тимчасового побуту я не брав, бо її до року чекати і її очікування робе тебе не в'їздним.
А зараз віза закінчилася по поліціальній школі, бо закінчилось навчання в ній, а Польша зараз по безвізу не впускає.
Маразм у тому, що у мене там 6 квартир і 2 вже з штафними санкціями за несплату грошей по об'єктам і з України грощі не можу переправити за обьєкти в Польщі, бо в Україні зараз не можу нічого продати.
Тому я в шоці реально, за 2 роки в Істамбулі я б вже лікарем працював, а в Польщі підтверждення діплому не дає права для легалізації, тобто працюй чи вчись-це легалізація, а підтвердження діплому-ні, хоча там з лікарями велика проблема!
В Турції такого немає з лікарями.
Трошки шкода, що даремно якось свій час витратив.
Тому їду в Істамбул, через 2 дні вже там юуду, от тільки грошей немає, всі закопані в нерухомість Польщі, якийсь бред бредовіч бредовіч, як це, взагалі можливо?
Є така хвірма "Отто" сі називає. Ідеш, кажеш, що хочеш працювати на Польши, підбирают тобі роботу полегше, напр. DSL, або упаковщик в інтернет магазині. Далі сам сі догадаєш цо сі маш робити...
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20850
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1144 раз.
- Подякували: 1493 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 03 сер, 2020 22:43
airmax78 написав: akurt написав:
(конец первой части)
Позовите меня когда будет поход за йогуртом.
Как-то я раньше думал, что вы НЕ такой примитив.
Не опускайтесь до уровня Мизантропов, Франтов, Флайманов.
Я - кстати - с интересом читаю ВСЕ ваши сообщения на киевской ветке.
Каждый день. И кажется ставил много "+".
У вас еще есть возможность отредактировать текст и не выглядеть дураком.
Без обид. Я тоже тогда отредактирую и уберу Ваш позор.
Если про первые впечатления у людей, которые кстати прибыли с вашей Родины - с Одессы - то вот цитаты:1) Дикая страна. Спальный район, ночь. На стелажах лежат арбузы....ни в клетке, ни в сетке.... Просто лежат. Никто не ворует...
2) Стоит машина с помидорами в ящиках, тентом накрыта. Водитель не спит в машине.... Никто не хватает ящики и не убегает...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4573
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1419 раз.
- Подякували: 683 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, Damien
і 7 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|5323
|581909
|
|
|977
|111593
|
|
|5
|4181
|
|