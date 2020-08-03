Додано: Пон 03 сер, 2020 23:08

Позориться можно, конечно, по-разному.

Но так как позорит сам себя Флайман - это высший пилотаж.

Не дайте соврать:

- я несколько раз уже писал, что Флайман - умный человек, знает английский нормально.

- я 4 (четыре) раза призывал Вас не позориться - и видел, что минимум 3 (три) раза Вы приходили "в себя" и переставали позориться.



Но то, что Вы войдете в историю Финансового форума Украины - как посмещине и убогость, доведенные до крайности - однозначно.

Андрей! Я даже рад, что Вы пасётесь на этой ветке.

Все видят, с кем они ходят по одним улицам Бучи. Да и Тернополя.

Но так позорить Киево-Могилянку - я думаю нельзя.

Это неприлично. Это хуже чем неприлично.

Есть ореол "нормального универа" и все думают, что оттуда выходят нормальные - если не сказать больше - специалисты.

Ваш факультет и вашу специальность в том же 2005 году закончил сын приятеля - он сейчас живет в Вашингтоне и работает в ООН.

Вы собираете выброшенные на мусорник диваны и тащите к себе в подвал.

Не знаю, почувствуете ли разницу...

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...