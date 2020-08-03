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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 сер, 2020 21:35
трудности нас делают сильнее.Без труда не съешь дорадо из пруда
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Пон 03 сер, 2020 22:37
Trast написав: akurt написав:
По-друге, з того, що пише Траст
- не витікає, що він вже
зібрався в Туреччину, на скільки я знаю (може помиляюся
) він займається "Зеленим туризмом" у Польщі.
І це вам не червоні зірочки малювати на танчиках. То солідно і то надовго.
Пане, Акурте, трошки не так, була раніше в Польщі тема, як поліціальна школа, точніше студенту поліціальної школи давали візу Д, і це дозволяло займатися в Польщі своіми питаннями і мотатися з України в Польшу-ви ж пам'ятаєте, батько вмер і треба було їздити туди-сюди.
А карту тимчасового побуту я не брав, бо її до року чекати і її очікування робе тебе не в'їздним.
А зараз віза закінчилася по поліціальній школі, бо закінчилось навчання в ній, а Польша зараз по безвізу не впускає.
Маразм у тому, що у мене там 6 квартир і 2 вже з штафними санкціями за несплату грошей по об'єктам і з України грощі не можу переправити за обьєкти в Польщі, бо в Україні зараз не можу нічого продати.
Тому я в шоці реально, за 2 роки в Істамбулі я б вже лікарем працював, а в Польщі підтверждення діплому не дає права для легалізації, тобто працюй чи вчись-це легалізація, а підтвердження діплому-ні, хоча там з лікарями велика проблема!
В Турції такого немає з лікарями.
Трошки шкода, що даремно якось свій час витратив.
Тому їду в Істамбул, через 2 дні вже там юуду, от тільки грошей немає, всі закопані в нерухомість Польщі, якийсь бред бредовіч бредовіч, як це, взагалі можливо?
Є така хвірма "Отто" сі називає. Ідеш, кажеш, що хочеш працювати на Польши, підбирают тобі роботу полегше, напр. DSL, або упаковщик в інтернет магазині. Далі сам сі догадаєш цо сі маш робити...
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Додано: Пон 03 сер, 2020 22:43
airmax78 написав: akurt написав:
(конец первой части)
Позовите меня когда будет поход за йогуртом.
Как-то я раньше думал, что вы НЕ такой примитив.
Не опускайтесь до уровня Мизантропов, Франтов, Флайманов.
Я - кстати - с интересом читаю ВСЕ ваши сообщения на киевской ветке.
Каждый день. И кажется ставил много "+".
У вас еще есть возможность отредактировать текст и не выглядеть дураком.
Без обид. Я тоже тогда отредактирую и уберу Ваш позор.
Если про первые впечатления у людей, которые кстати прибыли с вашей Родины - с Одессы - то вот цитаты:1) Дикая страна. Спальный район, ночь. На стелажах лежат арбузы....ни в клетке, ни в сетке.... Просто лежат. Никто не ворует...
2) Стоит машина с помидорами в ящиках, тентом накрыта. Водитель не спит в машине.... Никто не хватает ящики и не убегает...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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Додано: Пон 03 сер, 2020 22:49
Повернувся із вечірньої пробіжки/проходки до моря та до штучної затоки морської - смартфон із собою не брав - точно не скажу - але думаю 8 км було.
Читаю ФІНАНСОВИЙ ФОРУМ УКРАЇНИ
- РОЗДІЛ НЕРУХОМІСТЬ:
flyman написав:
як на мене той же ефект можна отримати від аскорбінок чи інших вітамінок, що понижують кислотність, чого не люблять віруси
flyman написав:
Є така хвірма "Отто" сі називає. Ідеш, кажеш, що хочеш працювати на Польши, підбирают тобі роботу полегше, напр. DSL, або упаковщик в інтернет магазині. Далі сам сі догадаєш цо сі маш робити...
Це пише випускник 2005 року Києво-Могилянки.
Перехрещуся...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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Додано: Пон 03 сер, 2020 22:59
akurt написав:
Повернувся із вечірньої пробіжки/проходки до моря та до штучної затоки морської - смартфон із собою не брав - точно не скажу - але думаю 8 км було.
Читаю ФІНАНСОВИЙ ФОРУМ УКРАЇНИ
- РОЗДІЛ НЕРУХОМІСТЬ:
flyman написав:
як на мене той же ефект можна отримати від аскорбінок чи інших вітамінок, що понижують кислотність, чого не люблять віруси
flyman написав:
Є така хвірма "Отто" сі називає. Ідеш, кажеш, що хочеш працювати на Польши, підбирают тобі роботу полегше, напр. DSL, або упаковщик в інтернет магазині. Далі сам сі догадаєш цо сі маш робити...
Це пише випускник 2005 року Києво-Могилянки.
Перехрещуся...
Я сі намагаю дотримати штиліштики Траста та про коришність йохуртив.
От така подяка , щиро українська, Туреччина не змінила менталітет
Danke schoen.
Bitte schoen.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 23:08
Позориться можно, конечно, по-разному.
Но так как позорит сам себя Флайман - это высший пилотаж.
Не дайте соврать:
- я несколько раз уже писал, что Флайман - умный человек, знает английский нормально.
- я 4 (четыре) раза призывал Вас не позориться - и видел, что минимум 3 (три) раза Вы приходили "в себя" и переставали позориться.
Но то, что Вы войдете в историю Финансового форума Украины - как посмещине и убогость, доведенные до крайности - однозначно.
Андрей! Я даже рад, что Вы пасётесь на этой ветке.
Все видят, с кем они ходят по одним улицам Бучи. Да и Тернополя.
Но так позорить Киево-Могилянку - я думаю нельзя.
Это неприлично. Это хуже чем неприлично.
Есть ореол "нормального универа" и все думают, что оттуда выходят нормальные - если не сказать больше - специалисты.
Ваш факультет и вашу специальность в том же 2005 году закончил сын приятеля - он сейчас живет в Вашингтоне и работает в ООН.
Вы собираете выброшенные на мусорник диваны и тащите к себе в подвал.
Не знаю, почувствуете ли разницу...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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Додано: Вів 04 сер, 2020 00:04
akurt написав: airmax78 написав: akurt написав:
(конец первой части)
Позовите меня когда будет поход за йогуртом.
Как-то я раньше думал, что вы НЕ такой примитив.
Не опускайтесь до уровня Мизантропов, Франтов, Флайманов.
Я - кстати - с интересом читаю ВСЕ ваши сообщения на киевской ветке.
Каждый день. И кажется ставил много "+".
У вас еще есть возможность отредактировать текст и не выглядеть дураком.
Без обид. Я тоже тогда отредактирую и уберу Ваш позор.
Если про первые впечатления у людей, которые кстати прибыли с вашей Родины - с Одессы - то вот цитаты:1) Дикая страна. Спальный район, ночь. На стелажах лежат арбузы....ни в клетке, ни в сетке.... Просто лежат. Никто не ворует...
2) Стоит машина с помидорами в ящиках, тентом накрыта. Водитель не спит в машине.... Никто не хватает ящики и не убегает...
Я ж прикалываюсь беззлобно. Ничего не поделаешь: йогурт - это неотъемлемый атрибут этой ветки. Как мой лось-полтос - неотъемлемый атрибут киевской. Я же за его упоминание давно не обижаюсь. Но то, что народ украинский оживился и ищет пути - это настораживает. Может стоит и мне пошевелиться.
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 04 сер, 2020 01:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 01:55
Ну, рассказывайте, шо там у вас? С BLMами подружились? Вирусом переболели? Маск фабрику в Остине начал строить?
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