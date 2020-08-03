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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 707708709710
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 08:33

  airmax78 написав:Я ж прикалываюсь беззлобно. Ничего не поделаешь: йогурт - это неотъемлемый атрибут этой ветки. Как мой лось-полтос - неотъемлемый атрибут киевской. Я же за его упоминание давно не обижаюсь. Но то, что народ украинский оживился и ищет пути - это настораживает. Может стоит и мне пошевелиться.

Послухаю, куди наразі можна пошевєліться?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 08:41

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Я ж прикалываюсь беззлобно. Ничего не поделаешь: йогурт - это неотъемлемый атрибут этой ветки. Как мой лось-полтос - неотъемлемый атрибут киевской. Я же за его упоминание давно не обижаюсь. Но то, что народ украинский оживился и ищет пути - это настораживает. Может стоит и мне пошевелиться.

Послухаю, куди наразі можна пошевєліться?

Ну где на планете 364 солнечных дня в году, температура воздуха зимой не опускается ниже 10 градусов тепла, а воды - ниже 15? Где самая длинная в мире набережная и пляж? И где за цену трешки в оркадовской панели можно купить однушку с ремонтом в доме с бассейном? Точно не в Дублине и не в Манчестере.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 09:02

Шутки - шутками, а airmax78 тенденцию определил правильно...

Кроме того: а больше то и некуда... Усьо везде закрыто/перекрыто... И дела везде хреновые...

УБИТЬ ДРАКОНА
(або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")

Часть вторая.
(приведены цитаты)
- А какие вам известны варианты? И какая ценовая политика?
- Вам предлагают с мебелью или нет?
- Да, с мебелью)
- С мебелью это так и есть...
- То есть.. учитывая тенденцию...если есть хороший вариант за 1600 с мебелью... то надо брать?
- Думаю да - это даже дешево...

(для справки: цены в турецких лирах надо умножать на "4").

Ну что же, в украинскую диаспору вливается еще одна семья - с ребенком...
Аренда квартиры на год - присматриваются по сторонам - выбирают вариант квартиры для покупки... Очень мудро... Приехали на своем авто украинской регистрации...
Что они подберут себе? Как аппетиты?

Для справки в этом абсолютно новом доме - мимо вчера гулял квартира - "1+1" полный фарш с кондиционерами - 480 000 лир... 68 570 долларов - двушка...
Фото этого дома я уже выкладывал - с надземного перехода через скоростную трассу... Блин, вот отличный реально по качеству дом... но прямо стоит у скоростной трассы... вчера стоял и думал: ну вот все же шумно будет...
Зображення
А вы заметили на стенах дома наружные блоки кондиционеров? Нет? А они есть...

Вчера еще один неплохой домик рассматривал, гуляя - свежий - подземный паркинг...
А где-то люди платят по 210 000 гривен за кусок места в подвале под авто...
А тут - бесплатно прилагается к квартире...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt
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