Додано: Вів 04 сер, 2020 09:02

Приехали на своем авто украинской регистрации...

Шутки - шутками, атенденцию определил правильно...Кроме того: а больше то и некуда... Усьо везде закрыто/перекрыто... И дела везде хреновые...(або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")Часть вторая.(приведены цитаты)- А какие вам известны варианты? И какая ценовая политика?- Вам предлагают с мебелью или нет?- Да, с мебелью)- С мебелью это так и есть...- То есть.. учитывая тенденцию...если есть хороший вариант за 1600 с мебелью... то надо брать?- Думаю да - это даже дешево...(для справки: цены в турецких лирах надо умножать на "4").Ну что же, в украинскую диаспору вливается еще одна семья - с ребенком...Аренда квартиры на год - присматриваются по сторонам - выбирают вариант квартиры для покупки... Очень мудро...Что они подберут себе? Как аппетиты?Для справки в этом абсолютно новом доме - мимо вчера гулял квартира - "1+1" полный фарш с кондиционерами - 480 000 лир... 68 570 долларов -Фото этого дома я уже выкладывал - с надземного перехода через скоростную трассу... Блин, вот отличный реально по качеству дом... но прямо стоит у скоростной трассы... вчера стоял и думал: ну вот все же шумно будет...А вы заметили на стенах дома наружные блоки кондиционеров? Нет? А они есть...Вчера еще один неплохой домик рассматривал, гуляя - свежий - подземный паркинг...А где-то люди платят по 210 000 гривен за кусок места в подвале под авто...А тут - бесплатно прилагается к квартире...