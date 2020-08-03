Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я ж прикалываюсь беззлобно. Ничего не поделаешь: йогурт - это неотъемлемый атрибут этой ветки. Как мой лось-полтос - неотъемлемый атрибут киевской. Я же за его упоминание давно не обижаюсь. Но то, что народ украинский оживился и ищет пути - это настораживает. Может стоит и мне пошевелиться.
airmax78 написав:Я ж прикалываюсь беззлобно. Ничего не поделаешь: йогурт - это неотъемлемый атрибут этой ветки. Как мой лось-полтос - неотъемлемый атрибут киевской. Я же за его упоминание давно не обижаюсь. Но то, что народ украинский оживился и ищет пути - это настораживает. Может стоит и мне пошевелиться.
Послухаю, куди наразі можна пошевєліться?
Ну где на планете 364 солнечных дня в году, температура воздуха зимой не опускается ниже 10 градусов тепла, а воды - ниже 15? Где самая длинная в мире набережная и пляж? И где за цену трешки в оркадовской панели можно купить однушку с ремонтом в доме с бассейном? Точно не в Дублине и не в Манчестере.
Шутки - шутками, а airmax78 тенденцию определил правильно...
Кроме того: а больше то и некуда... Усьо везде закрыто/перекрыто... И дела везде хреновые...
УБИТЬ ДРАКОНА (або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")
Часть вторая. (приведены цитаты) - А какие вам известны варианты? И какая ценовая политика? - Вам предлагают с мебелью или нет? - Да, с мебелью) - С мебелью это так и есть... - То есть.. учитывая тенденцию...если есть хороший вариант за 1600 с мебелью... то надо брать? - Думаю да - это даже дешево...
(для справки: цены в турецких лирах надо умножать на "4").
Ну что же, в украинскую диаспору вливается еще одна семья - с ребенком... Аренда квартиры на год - присматриваются по сторонам - выбирают вариант квартиры для покупки... Очень мудро... Приехали на своем авто украинской регистрации... Что они подберут себе? Как аппетиты?
Для справки в этом абсолютно новом доме - мимо вчера гулял квартира - "1+1" полный фарш с кондиционерами - 480 000 лир... 68 570 долларов - двушка... Фото этого дома я уже выкладывал - с надземного перехода через скоростную трассу... Блин, вот отличный реально по качеству дом... но прямо стоит у скоростной трассы... вчера стоял и думал: ну вот все же шумно будет... А вы заметили на стенах дома наружные блоки кондиционеров? Нет? А они есть...
Вчера еще один неплохой домик рассматривал, гуляя - свежий - подземный паркинг... А где-то люди платят по 210 000 гривен за кусок места в подвале под авто... А тут - бесплатно прилагается к квартире...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...