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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 708709710711>
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 08:33

  airmax78 написав:Я ж прикалываюсь беззлобно. Ничего не поделаешь: йогурт - это неотъемлемый атрибут этой ветки. Как мой лось-полтос - неотъемлемый атрибут киевской. Я же за его упоминание давно не обижаюсь. Но то, что народ украинский оживился и ищет пути - это настораживает. Может стоит и мне пошевелиться.

Послухаю, куди наразі можна пошевєліться?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 08:41

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Я ж прикалываюсь беззлобно. Ничего не поделаешь: йогурт - это неотъемлемый атрибут этой ветки. Как мой лось-полтос - неотъемлемый атрибут киевской. Я же за его упоминание давно не обижаюсь. Но то, что народ украинский оживился и ищет пути - это настораживает. Может стоит и мне пошевелиться.

Послухаю, куди наразі можна пошевєліться?

Ну где на планете 364 солнечных дня в году, температура воздуха зимой не опускается ниже 10 градусов тепла, а воды - ниже 15? Где самая длинная в мире набережная и пляж? И где за цену трешки в оркадовской панели можно купить однушку с ремонтом в доме с бассейном? Точно не в Дублине и не в Манчестере.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 09:02

Шутки - шутками, а airmax78 тенденцию определил правильно...

Кроме того: а больше то и некуда... Усьо везде закрыто/перекрыто... И дела везде хреновые...

УБИТЬ ДРАКОНА
(або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")

Часть вторая.
(приведены цитаты)
- А какие вам известны варианты? И какая ценовая политика?
- Вам предлагают с мебелью или нет?
- Да, с мебелью)
- С мебелью это так и есть...
- То есть.. учитывая тенденцию...если есть хороший вариант за 1600 с мебелью... то надо брать?
- Думаю да - это даже дешево...

(для справки: цены в турецких лирах надо умножать на "4" - будут гривны).

Ну что же, в украинскую диаспору вливается еще одна семья - с ребенком...
Аренда квартиры на год - присматриваются по сторонам - выбирают вариант квартиры для покупки... Очень мудро... Приехали на своем авто украинской регистрации...
Что они подберут себе? Какие аппетиты?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:09

  akurt написав:Позориться можно, конечно, по-разному.
Но так как позорит сам себя Флайман - это высший пилотаж.

Зображення
скажите: зачем же мне бежать за миллионом?!
Востаннє редагувалось flyman в Вів 04 сер, 2020 10:34, всього редагувалось 2 разів.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:15

  akurt написав:Шутки - шутками, а airmax78 тенденцию определил правильно...

Кроме того: а больше то и некуда... Усьо везде закрыто/перекрыто... И дела везде хреновые...

Написано 21 грудня 2019 року.
  change_pm написав:
  Frant написав:
  change_pm написав:Мне кажется, что даже для себя не стоит сейчас влезать в недвигу в континетальной Европе

  change_pm написав:И кстати, война в Европе будет выгодна всему миру.
особливо власникам квартир в Туреччині, в Анталії. Налітай і купляй, доки "дешево". Правда ж? :mrgreen:

  change_pm написав:средний класс просто исчезает, как явление в развитых и многих развающихся странах

Хто ж тоді буде купляти курортне житло в чужих країнах???
Значить, воно однозначно буде дешевшати!!


Жаль, что в эту чудесную пору, не жить ни тебе и ни мне.

особливо власникам квартир в Туреччині, в Анталії.
Кстати, возможно. Не особо увлекался историей Турции во время 2-й мировой войны. Но если там было более-менее спокойно, то вероятность есть, что так и будет в этот раз.

Хто ж тоді буде купляти курортне житло в чужих країнах???
Если в этих странах не будет войны, то кто знает? Возможно много вариантов.


До речі, я вже з того часу подивився, як Туречина проходила другу світову. Можу сказати, що дай Боже всім нам так би її пройти.

Туречина пропєтляла всю війну і не відправила ні одного військового, ні метра землі на втратила. Все завдячуючи політиці президента Інені, а також своєму геополітичному розташуванні.

До чого це веду, а можливо до того, що і наразі Туречині вдасться пропеєтлять і не втратити!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:21

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:Я ж прикалываюсь беззлобно. Ничего не поделаешь: йогурт - это неотъемлемый атрибут этой ветки. Как мой лось-полтос - неотъемлемый атрибут киевской. Я же за его упоминание давно не обижаюсь. Но то, что народ украинский оживился и ищет пути - это настораживает. Может стоит и мне пошевелиться.

Послухаю, куди наразі можна пошевєліться?

Ну где на планете 364 солнечных дня в году, температура воздуха зимой не опускается ниже 10 градусов тепла, а воды - ниже 15? Где самая длинная в мире набережная и пляж? И где за цену трешки в оркадовской панели можно купить однушку с ремонтом в доме с бассейном? Точно не в Дублине и не в Манчестере.

Тут є нюанс, який треба для себе прийняти. Можливо в годину Х, вам доведеться прийняти іслам...
Тому для себе треба вирішити, чи буде це прийнятно? Якщо так, то вперед, наш герой з пізним запалюванням!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:23

  change_pm написав:До чого це веду, а можливо до того, що і наразі Туречині вдасться пропеєтлять і не втратити!

Дивно, що дві обліківки (Чейнч і Акурт) пишуть одне й те ж саме - "купляйте турецьку курортну нерухомість в Анталії, тому що це супервигідно"))) І постять фото йогурту та риби на економічному форумі))))

Що ж, турки - відомі головорізи.
"Якщо турок знатиме що йому нічого не буде - він тебе вб,є і пограбує" - так охарактеризував пересічного турка мій знайомий.
А ось і підтвердження цієї тези:

"Охорона пляжу в турецькій провінції Ізмір побила модель Дарину Кирилюк та її друзів. Дівчина подала заяву в поліцію."
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3211720


https://censor.net.ua/ua/news/3211720/u ... mu_kurorti
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:26

  change_pm написав:Тут є нюанс, який треба для себе прийняти. Можливо в годину Х, вам доведеться прийняти іслам...
Тому для себе треба вирішити, чи буде це прийнятно? Якщо так, то вперед, наш герой з пізним запалюванням!

"прийняти іслам" має дещо інше значення
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:27

Frant
Слава Аллаху, пан живий! :)

зі. Ми вже це обговорили пару сторінок тому. Висновок простий - накуй Туркі, Бєрдяньськь наше (упс, ваше) усе :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:32

Frant
Погано, шо пан не вміє читати між рядків :(

Акурт тутай вам стільки разів розказував, чому варто покинути Україну. А куди ви її покинете - це вже ваша справа.

Він вибрав Туречину. Ще 15 тис українців також вибрали її. Але ж зрозуміло, що не завдячуючи Акурту ці люди вибрали Туречину! А завдячюючи 29 рокам супер правління нашої іліти!
change_pm
 
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