Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я ж прикалываюсь беззлобно. Ничего не поделаешь: йогурт - это неотъемлемый атрибут этой ветки. Как мой лось-полтос - неотъемлемый атрибут киевской. Я же за его упоминание давно не обижаюсь. Но то, что народ украинский оживился и ищет пути - это настораживает. Может стоит и мне пошевелиться.
airmax78 написав:Я ж прикалываюсь беззлобно. Ничего не поделаешь: йогурт - это неотъемлемый атрибут этой ветки. Как мой лось-полтос - неотъемлемый атрибут киевской. Я же за его упоминание давно не обижаюсь. Но то, что народ украинский оживился и ищет пути - это настораживает. Может стоит и мне пошевелиться.
Послухаю, куди наразі можна пошевєліться?
Ну где на планете 364 солнечных дня в году, температура воздуха зимой не опускается ниже 10 градусов тепла, а воды - ниже 15? Где самая длинная в мире набережная и пляж? И где за цену трешки в оркадовской панели можно купить однушку с ремонтом в доме с бассейном? Точно не в Дублине и не в Манчестере.
Шутки - шутками, а airmax78 тенденцию определил правильно...
Кроме того: а больше то и некуда... Усьо везде закрыто/перекрыто... И дела везде хреновые...
УБИТЬ ДРАКОНА (або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")
Часть вторая. (приведены цитаты) - А какие вам известны варианты? И какая ценовая политика? - Вам предлагают с мебелью или нет? - Да, с мебелью) - С мебелью это так и есть... - То есть.. учитывая тенденцию...если есть хороший вариант за 1600 с мебелью... то надо брать? - Думаю да - это даже дешево...
(для справки: цены в турецких лирах надо умножать на "4" - будут гривны).
Ну что же, в украинскую диаспору вливается еще одна семья - с ребенком... Аренда квартиры на год - присматриваются по сторонам - выбирают вариант квартиры для покупки... Очень мудро... Приехали на своем авто украинской регистрации... Что они подберут себе? Какие аппетиты?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt написав:Шутки - шутками, а airmax78 тенденцию определил правильно...
Кроме того: а больше то и некуда... Усьо везде закрыто/перекрыто... И дела везде хреновые...
Написано 21 грудня 2019 року.
change_pm написав:
Frant написав:
change_pm написав:Мне кажется, что даже для себя не стоит сейчас влезать в недвигу в континетальной Европе
change_pm написав:И кстати, война в Европе будет выгодна всему миру.
особливо власникам квартир в Туреччині, в Анталії. Налітай і купляй, доки "дешево". Правда ж?
change_pm написав:средний класс просто исчезает, как явление в развитых и многих развающихся странах
Хто ж тоді буде купляти курортне житло в чужих країнах??? Значить, воно однозначно буде дешевшати!!
Жаль, что в эту чудесную пору, не жить ни тебе и ни мне.
особливо власникам квартир в Туреччині, в Анталії. Кстати, возможно. Не особо увлекался историей Турции во время 2-й мировой войны. Но если там было более-менее спокойно, то вероятность есть, что так и будет в этот раз.
Хто ж тоді буде купляти курортне житло в чужих країнах??? Если в этих странах не будет войны, то кто знает? Возможно много вариантов.
До речі, я вже з того часу подивився, як Туречина проходила другу світову. Можу сказати, що дай Боже всім нам так би її пройти.
Туречина пропєтляла всю війну і не відправила ні одного військового, ні метра землі на втратила. Все завдячуючи політиці президента Інені, а також своєму геополітичному розташуванні.
До чого це веду, а можливо до того, що і наразі Туречині вдасться пропеєтлять і не втратити!
airmax78 написав:Я ж прикалываюсь беззлобно. Ничего не поделаешь: йогурт - это неотъемлемый атрибут этой ветки. Как мой лось-полтос - неотъемлемый атрибут киевской. Я же за его упоминание давно не обижаюсь. Но то, что народ украинский оживился и ищет пути - это настораживает. Может стоит и мне пошевелиться.
Послухаю, куди наразі можна пошевєліться?
Ну где на планете 364 солнечных дня в году, температура воздуха зимой не опускается ниже 10 градусов тепла, а воды - ниже 15? Где самая длинная в мире набережная и пляж? И где за цену трешки в оркадовской панели можно купить однушку с ремонтом в доме с бассейном? Точно не в Дублине и не в Манчестере.
Тут є нюанс, який треба для себе прийняти. Можливо в годину Х, вам доведеться прийняти іслам... Тому для себе треба вирішити, чи буде це прийнятно? Якщо так, то вперед, наш герой з пізним запалюванням!
change_pm написав:До чого це веду, а можливо до того, що і наразі Туречині вдасться пропеєтлять і не втратити!
Дивно, що дві обліківки (Чейнч і Акурт) пишуть одне й те ж саме - "купляйте турецьку курортну нерухомість в Анталії, тому що це супервигідно"))) І постять фото йогурту та риби на економічному форумі))))
Що ж, турки - відомі головорізи. "Якщо турок знатиме що йому нічого не буде - він тебе вб,є і пограбує" - так охарактеризував пересічного турка мій знайомий. А ось і підтвердження цієї тези:
change_pm написав:Тут є нюанс, який треба для себе прийняти. Можливо в годину Х, вам доведеться прийняти іслам... Тому для себе треба вирішити, чи буде це прийнятно? Якщо так, то вперед, наш герой з пізним запалюванням!