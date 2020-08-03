Додано: Вів 04 сер, 2020 09:02

Шутки - шутками, а airmax78 тенденцию определил правильно...



Кроме того: а больше то и некуда... Усьо везде закрыто/перекрыто... И дела везде хреновые...



УБИТЬ ДРАКОНА

(або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")



Часть вторая.

(приведены цитаты)

- А какие вам известны варианты? И какая ценовая политика?

- Вам предлагают с мебелью или нет?

- Да, с мебелью)

- С мебелью это так и есть...

- То есть.. учитывая тенденцию...если есть хороший вариант за 1600 с мебелью... то надо брать?

- Думаю да - это даже дешево...



(для справки: цены в турецких лирах надо умножать на "4" - будут гривны).



Ну что же, в украинскую диаспору вливается еще одна семья - с ребенком...

Аренда квартиры на год - присматриваются по сторонам - выбирают вариант квартиры для покупки... Очень мудро... Приехали на своем авто украинской регистрации...

Что они подберут себе? Какие аппетиты?

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...