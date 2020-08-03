Ну-ну, парни... давайте... Идеи/опыт/предложения - в студию! Я тоже слушаю...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 сер, 2020 10:52
Ну-ну, парни... давайте... Идеи/опыт/предложения - в студию! Я тоже слушаю...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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