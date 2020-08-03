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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 708709710711
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:52

  change_pm написав:
  airmax78 написав:.... Может стоит и мне пошевелиться.

Послухаю, куди наразі можна пошевєліться?


Ну-ну, парни... давайте... Идеи/опыт/предложения - в студию! Я тоже слушаю...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt
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