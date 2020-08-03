Frant
Слава Аллаху, пан живий!
зі. Ми вже це обговорили пару сторінок тому. Висновок простий - накуй Туркі, Бєрдяньськь наше (упс, ваше) усе
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Додано: Вів 04 сер, 2020 10:27
Frant
Слава Аллаху, пан живий!
зі. Ми вже це обговорили пару сторінок тому. Висновок простий - накуй Туркі, Бєрдяньськь наше (упс, ваше) усе
Додано: Вів 04 сер, 2020 10:32
Frant
Погано, шо пан не вміє читати між рядків
Акурт тутай вам стільки разів розказував, чому варто покинути Україну. А куди ви її покинете - це вже ваша справа.
Він вибрав Туречину. Ще 15 тис українців також вибрали її. Але ж зрозуміло, що не завдячуючи Акурту ці люди вибрали Туречину! А завдячюючи 29 рокам супер правління нашої іліти!
Додано: Вів 04 сер, 2020 10:52
Ну-ну, парни... давайте... Идеи/опыт/предложения - в студию! Я тоже слушаю...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
Додано: Вів 04 сер, 2020 11:53
якщо завдання стоїть "покинути Україну", а в Польщу не беруть, а в Португалію/Іспанію/Італію/Грецію дорого, то однозначно Туреччина, ну не Албанія/Българія/Чорногорія, бо то вже геть для ніщебродів
https://fi202x.blogspot.com/
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