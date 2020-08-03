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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 сер, 2020 10:27
Frant
Слава Аллаху, пан живий!
зі. Ми вже це обговорили пару сторінок тому. Висновок простий - накуй Туркі, Бєрдяньськь наше (упс, ваше) усе
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change_pm
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Додано: Вів 04 сер, 2020 10:32
Frant
Погано, шо пан не вміє читати між рядків
Акурт тутай вам стільки разів розказував, чому варто покинути Україну. А куди ви її покинете - це вже ваша справа.
Він вибрав Туречину. Ще 15 тис українців також вибрали її. Але ж зрозуміло, що не завдячуючи Акурту ці люди вибрали Туречину! А завдячюючи 29 рокам супер правління нашої іліти!
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change_pm
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Додано: Вів 04 сер, 2020 10:52
change_pm написав:
Послухаю, куди наразі можна пошевєліться?
airmax78 написав:
.... Может стоит и мне пошевелиться.
Ну-ну, парни... давайте... Идеи/опыт/предложения - в студию! Я тоже слушаю...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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akurt
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Додано: Вів 04 сер, 2020 11:53
change_pm написав:Frant
Погано, шо пан не вміє читати між рядків
Акурт тутай вам стільки разів розказував, чому варто покинути Україну. А куди ви її покинете - це вже ваша справа.
Він вибрав Туречину. Ще 15 тис українців також вибрали її. Але ж зрозуміло, що не завдячуючи Акурту ці люди вибрали Туречину! А завдячюючи 29 рокам супер правління нашої іліти!
якщо завдання стоїть "покинути Україну", а в Польщу не беруть, а в Португалію/Іспанію/Італію/Грецію дорого, то однозначно Туреччина, ну не Албанія/Българія/Чорногорія, бо то вже геть для ніщебродів
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flyman
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Додано: Вів 04 сер, 2020 12:41
flyman написав: change_pm написав:Frant
Погано, шо пан не вміє читати між рядків
Акурт тутай вам стільки разів розказував, чому варто покинути Україну. А куди ви її покинете - це вже ваша справа.
Він вибрав Туречину. Ще 15 тис українців також вибрали її. Але ж зрозуміло, що не завдячуючи Акурту ці люди вибрали Туречину! А завдячюючи 29 рокам супер правління нашої іліти!
якщо завдання стоїть "покинути Україну", а в Польщу не беруть, а в Португалію/Іспанію/Італію/Грецію дорого, то однозначно Туреччина, ну не Албанія/Българія/Чорногорія, бо то вже геть для ніщебродів
Я через тиждень буду відпочивати в Болгарії, особисто для вас, шановний, покажу, як там живуть ніщеброди, в яких комплексах на березі моря, які яхти в маринах стоять, які машини в підземних паркінгах чекають господарів з України.
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ib_investor
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Додано: Вів 04 сер, 2020 13:04
ib_investor написав: flyman написав: change_pm написав:Frant
Погано, шо пан не вміє читати між рядків
Акурт тутай вам стільки разів розказував, чому варто покинути Україну. А куди ви її покинете - це вже ваша справа.
Він вибрав Туречину. Ще 15 тис українців також вибрали її. Але ж зрозуміло, що не завдячуючи Акурту ці люди вибрали Туречину! А завдячюючи 29 рокам супер правління нашої іліти!
якщо завдання стоїть "покинути Україну", а в Польщу не беруть, а в Португалію/Іспанію/Італію/Грецію дорого, то однозначно Туреччина, ну не Албанія/Българія/Чорногорія, бо то вже геть для ніщебродів
Я через тиждень буду відпочивати в Болгарії, особисто для вас, шановний, покажу, як там живуть ніщеброди, в яких комплексах на березі моря, які яхти в маринах стоять, які машини в підземних паркінгах чекають господарів з України.
це акурту і його альтер его покажеш
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flyman
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Додано: Вів 04 сер, 2020 13:09
ib_investor написав:
Я через тиждень буду відпочивати в Болгарії, особисто для вас, шановний, покажу, як там живуть ніщеброди, в яких комплексах на березі моря, які яхти в маринах стоять, які машини в підземних паркінгах чекають господарів з України.
Куди саме їдете?
машина? бус? літак?
приватно/готель?
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jump
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Додано: Вів 04 сер, 2020 13:22
jump написав: ib_investor написав:
Я через тиждень буду відпочивати в Болгарії, особисто для вас, шановний, покажу, як там живуть ніщеброди, в яких комплексах на березі моря, які яхти в маринах стоять, які машини в підземних паркінгах чекають господарів з України.
Куди саме їдете?
машина? бус? літак?
приватно/готель?
Машина, приватно, район Сонячного Берега - Несебра.
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ib_investor
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Додано: Вів 04 сер, 2020 13:29
flyman написав:
це акурту і його альтер его покажеш
Модератор вже все потер.
Тому відповім:
Маячню пише. Банальну маячню.
Що ж йому ще писати, коли послуги надаються в Анталії?
Надавав би послуги у Бургасі - писав би, що то є рай на землі
: D
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ib_investor
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Додано: Вів 04 сер, 2020 13:40
ib_investor написав:
район Сонячного Берега - Несебра
Казкове місце
рекомендую готель Зефір - годують як у Туреччині олл ін
80% - німаки+українці+поляки
москалів - мінімально
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jump
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