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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 707708709710
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:27

Frant
Слава Аллаху, пан живий! :)

зі. Ми вже це обговорили пару сторінок тому. Висновок простий - накуй Туркі, Бєрдяньськь наше (упс, ваше) усе :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:32

Frant
Погано, шо пан не вміє читати між рядків :(

Акурт тутай вам стільки разів розказував, чому варто покинути Україну. А куди ви її покинете - це вже ваша справа.

Він вибрав Туречину. Ще 15 тис українців також вибрали її. Але ж зрозуміло, що не завдячуючи Акурту ці люди вибрали Туречину! А завдячюючи 29 рокам супер правління нашої іліти!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:52

  change_pm написав:
  airmax78 написав:.... Может стоит и мне пошевелиться.

Послухаю, куди наразі можна пошевєліться?


Ну-ну, парни... давайте... Идеи/опыт/предложения - в студию! Я тоже слушаю...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:53

  change_pm написав:Frant
Погано, шо пан не вміє читати між рядків :(

Акурт тутай вам стільки разів розказував, чому варто покинути Україну. А куди ви її покинете - це вже ваша справа.

Він вибрав Туречину. Ще 15 тис українців також вибрали її. Але ж зрозуміло, що не завдячуючи Акурту ці люди вибрали Туречину! А завдячюючи 29 рокам супер правління нашої іліти!

якщо завдання стоїть "покинути Україну", а в Польщу не беруть, а в Португалію/Іспанію/Італію/Грецію дорого, то однозначно Туреччина, ну не Албанія/Българія/Чорногорія, бо то вже геть для ніщебродів
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 12:41

  flyman написав:
  change_pm написав:Frant
Погано, шо пан не вміє читати між рядків :(

Акурт тутай вам стільки разів розказував, чому варто покинути Україну. А куди ви її покинете - це вже ваша справа.

Він вибрав Туречину. Ще 15 тис українців також вибрали її. Але ж зрозуміло, що не завдячуючи Акурту ці люди вибрали Туречину! А завдячюючи 29 рокам супер правління нашої іліти!

якщо завдання стоїть "покинути Україну", а в Польщу не беруть, а в Португалію/Іспанію/Італію/Грецію дорого, то однозначно Туреччина, ну не Албанія/Българія/Чорногорія, бо то вже геть для ніщебродів

Я через тиждень буду відпочивати в Болгарії, особисто для вас, шановний, покажу, як там живуть ніщеброди, в яких комплексах на березі моря, які яхти в маринах стоять, які машини в підземних паркінгах чекають господарів з України.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:04

  ib_investor написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Frant
Погано, шо пан не вміє читати між рядків :(

Акурт тутай вам стільки разів розказував, чому варто покинути Україну. А куди ви її покинете - це вже ваша справа.

Він вибрав Туречину. Ще 15 тис українців також вибрали її. Але ж зрозуміло, що не завдячуючи Акурту ці люди вибрали Туречину! А завдячюючи 29 рокам супер правління нашої іліти!

якщо завдання стоїть "покинути Україну", а в Польщу не беруть, а в Португалію/Іспанію/Італію/Грецію дорого, то однозначно Туреччина, ну не Албанія/Българія/Чорногорія, бо то вже геть для ніщебродів

Я через тиждень буду відпочивати в Болгарії, особисто для вас, шановний, покажу, як там живуть ніщеброди, в яких комплексах на березі моря, які яхти в маринах стоять, які машини в підземних паркінгах чекають господарів з України.

це акурту і його альтер его покажеш
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  ib_investor написав:Я через тиждень буду відпочивати в Болгарії, особисто для вас, шановний, покажу, як там живуть ніщеброди, в яких комплексах на березі моря, які яхти в маринах стоять, які машини в підземних паркінгах чекають господарів з України.


Куди саме їдете?
машина? бус? літак?
приватно/готель?
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:22

  jump написав:
  ib_investor написав:Я через тиждень буду відпочивати в Болгарії, особисто для вас, шановний, покажу, як там живуть ніщеброди, в яких комплексах на березі моря, які яхти в маринах стоять, які машини в підземних паркінгах чекають господарів з України.


Куди саме їдете?
машина? бус? літак?
приватно/готель?

Машина, приватно, район Сонячного Берега - Несебра.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:29

  flyman написав:це акурту і його альтер его покажеш

Модератор вже все потер.
Тому відповім:

Маячню пише. Банальну маячню.
Що ж йому ще писати, коли послуги надаються в Анталії?
Надавав би послуги у Бургасі - писав би, що то є рай на землі :D : D
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:40

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  ib_investor написав:район Сонячного Берега - Несебра

Казкове місце :D
рекомендую готель Зефір - годують як у Туреччині олл ін 8)
80% - німаки+українці+поляки
москалів - мінімально :lol:
jump
 
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