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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 708709710711
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:25

  Frant написав:
  ib_investor написав:Маячню пише. Банальну маячню.
Що ж йому ще писати, коли послуги надаються в Анталії?
Надавав би послуги у Бургасі - писав би, що то є рай на землі

Болгарські курорти - то його найближчі конкурентн.
Тому Акурт їх щиро не любить(((

на його думку, Болгарія - то мертва земля, яку найскоріше тре покинути транзитом
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:34

  Frant написав:..
Тому Акурт їх щиро не любить(((

Это скорее конкуренция Железному Порту и Кириловке. По климату так точно. В Анталье курортный сезон месяцев 8, в Болгарии - как на нашем юхе, месяца 4
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:38

  sequence написав:
  Frant написав:..
Тому Акурт їх щиро не любить(((

Это скорее конкуренция Железному Порту и Кириловке. По климату так точно. В Анталье курортный сезон месяцев 8, в Болгарии - как на нашем юхе, месяца 4


Де Болгарія, а де Кирилівка/Рибаківка і всякі інші порти... :shock:
Чистота, порядок, відповідне обслуговування, стабільні ціни роками :D і дохлі медузи, гівно у воді, бруд/сморід довкола, непомірні апетити здаючих і продаючих і піз..дяцьке відношення до приїжджих :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:30

  jump написав:Де Болгарія, а де Кирилівка/Рибаківка і всякі інші порти... :shock:
Чистота, порядок, відповідне обслуговування, стабільні ціни роками :D і дохлі медузи, гівно у воді, бруд/сморід довкола, непомірні апетити здаючих і продаючих і піз..дяцьке відношення до приїжджих :shock:


В четвер прилітають гості з Запоріжжя - зустрічаю о 4-ій ночі - до цього відпочивали в Бердянську: кімната на двох 1000 гривень без харчування...
Говорили, що добре...
І ось раптом - як грім серед ясного неба: НАМ НЕ СПОДОБАЛОСЯ НА АЗОВСЬКОМУ - МЕДУЗИ - вода як кисіль...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 04 сер, 2020 15:34, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:34

  akurt написав:В четвер прилітають гості з Запоріжжя - зустрічаю о 2-ій ночі

пан Акурт робить це безплатно? Задарма? Серед глупої ночі їде на своїй "Хонді" чорт знає куди???
Такий собі альтруїст???

Пане Акурт, чи не переведете мені на рахунок 100 (сто) доларів?
Буду вельми вдячним!

P.S. Про турків:
"Охорона пляжу в турецькій провінції Ізмір побила модель Дарину Кирилюк та її друзів. Дівчина подала заяву в поліцію."
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3211720
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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