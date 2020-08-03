на його думку, Болгарія - то мертва земля, яку найскоріше тре покинути транзитом
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Додано: Вів 04 сер, 2020 14:25
на його думку, Болгарія - то мертва земля, яку найскоріше тре покинути транзитом
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Додано: Вів 04 сер, 2020 14:34
Додано: Вів 04 сер, 2020 14:38
Де Болгарія, а де Кирилівка/Рибаківка і всякі інші порти...
Чистота, порядок, відповідне обслуговування, стабільні ціни роками і дохлі медузи, гівно у воді, бруд/сморід довкола, непомірні апетити здаючих і продаючих і піз..дяцьке відношення до приїжджих
Додано: Вів 04 сер, 2020 15:30
В четвер прилітають гості з Запоріжжя - зустрічаю о 4-ій ночі - до цього відпочивали в Бердянську: кімната на двох 1000 гривень без харчування...
Говорили, що добре...
І ось раптом - як грім серед ясного неба: НАМ НЕ СПОДОБАЛОСЯ НА АЗОВСЬКОМУ - МЕДУЗИ - вода як кисіль...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 04 сер, 2020 15:34, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
Додано: Вів 04 сер, 2020 15:34
пан Акурт робить це безплатно? Задарма? Серед глупої ночі їде на своїй "Хонді" чорт знає куди???
Такий собі альтруїст???
Пане Акурт, чи не переведете мені на рахунок 100 (сто) доларів?
Буду вельми вдячним!
P.S. Про турків:
"Охорона пляжу в турецькій провінції Ізмір побила модель Дарину Кирилюк та її друзів. Дівчина подала заяву в поліцію."
Джерело:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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