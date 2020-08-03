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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 709710711712>
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:25

  Frant написав:
  ib_investor написав:Маячню пише. Банальну маячню.
Що ж йому ще писати, коли послуги надаються в Анталії?
Надавав би послуги у Бургасі - писав би, що то є рай на землі

Болгарські курорти - то його найближчі конкурентн.
Тому Акурт їх щиро не любить(((

на його думку, Болгарія - то мертва земля, яку найскоріше тре покинути транзитом
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:34

  Frant написав:..
Тому Акурт їх щиро не любить(((

Это скорее конкуренция Железному Порту и Кириловке. По климату так точно. В Анталье курортный сезон месяцев 8, в Болгарии - как на нашем юхе, месяца 4
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:38

  sequence написав:
  Frant написав:..
Тому Акурт їх щиро не любить(((

Это скорее конкуренция Железному Порту и Кириловке. По климату так точно. В Анталье курортный сезон месяцев 8, в Болгарии - как на нашем юхе, месяца 4


Де Болгарія, а де Кирилівка/Рибаківка і всякі інші порти... :shock:
Чистота, порядок, відповідне обслуговування, стабільні ціни роками :D і дохлі медузи, гівно у воді, бруд/сморід довкола, непомірні апетити здаючих і продаючих і піз..дяцьке відношення до приїжджих :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:30

  jump написав:Де Болгарія, а де Кирилівка/Рибаківка і всякі інші порти... :shock:
Чистота, порядок, відповідне обслуговування, стабільні ціни роками :D і дохлі медузи, гівно у воді, бруд/сморід довкола, непомірні апетити здаючих і продаючих і піз..дяцьке відношення до приїжджих :shock:


В четвер прилітають гості з Запоріжжя - зустрічаю о 4-ій ночі - до цього відпочивали в Бердянську: кімната на двох 1000 гривень без харчування...
Говорили, що добре...
І ось раптом - як грім серед ясного неба: НАМ НЕ СПОДОБАЛОСЯ НА АЗОВСЬКОМУ - МЕДУЗИ - вода як кисіль...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 04 сер, 2020 15:34, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:34

  akurt написав:В четвер прилітають гості з Запоріжжя - зустрічаю о 2-ій ночі

пан Акурт робить це безплатно? Задарма? Серед глупої ночі їде на своїй "Хонді" чорт знає куди???
Такий собі альтруїст???

Пане Акурт, чи не переведете мені на рахунок 100 (сто) доларів?
Буду вельми вдячним!

P.S. Про турків:
"Охорона пляжу в турецькій провінції Ізмір побила модель Дарину Кирилюк та її друзів. Дівчина подала заяву в поліцію."
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3211720
Востаннє редагувалось Frant в Вів 04 сер, 2020 16:20, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:49

турецкие отели пробили дно по уровню сервиса

  akurt написав:НАМ НЕ СПОДОБАЛОСЯ НА АЗОВСЬКОМУ - МЕДУЗИ - вода як кисіль...

велкам ту тьоркі
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5029244#p5029244
  safonovstanislav написав:
  Пенсионер написав:Из моей реальности. Позавчера вернулись с женой из Турции, неделя моря в период коронобесия. Работают примерно 3 из 10 отелей на побережье, на всех туристов не хватает. Туристы: Украина, Белорусь, Польша, Прибалтика, Сербия, немного других. Персонал в масках, отдыхающим обязательно только в транспорте и магазинах. В остальном обычный отдых: море, бассейн, аниматоры, экскурсии, вечерние шоу в отеле.

Может это мне так неповезло, но турецкие отели пробили дно по уровню сервиса.
Причём, всё списуется на коронавирус. Вернулись 1 августа. Были постояльцами в 3х отелях, везде мрак.
1. Delight Deluxe Boutique Hotel (рейтинг гугла 4.5/5, booking 8.9/10)
Даже не набрали воду в бассейн. Виноват - коронавирус по словам работников отеля.
2. Rixos Sungate (рейтинг гугла 4.5/5, booking 8.3/10)
Очереди за едой, еда заканчивается, табуретки на вечернем шоу вместо диванов, сливы бассейнов забиты плесенью, в детском клубе ресторан вообще не работает. Вместо hammali & navai поставили какую-то Каменскую. Причём на концерте вообще творилось мракобесие. На каждом квадратном метре по 5 человек стоя(в 100 метрах от сцены) . Там где надо бабло рубить на входных билетах, коронавирус не мешает.
3. Land of Legends Hotel (рейтинг гугла 4.6/5, booking 9/10)
Фишка отеля - playstation 4 в каждом номере, конечно же не работает (могут установить только футбол и баскетбол, остальные игры съел коронавирус). Уборки номеров считай что нет. Даже оплаченный мини-бар не пополняют, т.е. платишь за напитки, а потом пытаешься добиться, чтоб тебе дали купленное. Обеды в фастфуде. Allinclusive - это значит, что не включено вообще ничего, напитки только самые дешевые, остальное за доплату, как и орешки, чипсы, мороженое за доплату

Туристы, по ощущениям: 80% - украинцы, 20% - немцы

Это вкратце. Сложно представить какой ужас творится в отелях с рейтингом пониже, если отели 5* скатились до уровня ниже 3*
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:51

Читаю із задоволенням київську гілку. Але іноді складається враження, що єдине, що треба в житті - то залізобетонні/цегляні стіни.
Все, що за стінами - якось нікого не хвилює.
Чи звикли так жити, чи ще що...
Щойно повернувся з базарю - у моєму мікрорайоні по вівторках. Цікаво, але почув українську мову: наші, кияни, з дитиною, приїхали у гості. Стояли як раз біля продавців помідорів: киянка купувала та говорила, що в Києві - по 40 гривень кіло.
Тепер дивимося:
- помідори - від 1,5 ліри - 6 гривень. Рожеві великі - від 3,5 до 4,5 ліри - то 14-20 гривень кіло.
- картопля - від 1,5 ліри - 6 гривень кіло
- сині (баклажани) - 3 ліри - 12 гривень кіло
- персики - від 5 лір - 20 гривень
- зелень будь-яка великий пучок - 1,5 ліри - 6 гривень
- кавуни від 1,5 ліри
- дині - від 3 лір (12 гривень) кіло
- черешня - пишуть сорт "Наполеон" - як грецький горіх - чорна - від 5 лір (20 гривень)
Почався сезон інжиру - вибір велетенський - 7-8 лір кіло - ось такий лоток затягнув на 10 лір - то 40 гривень.
Зображення
Зазвичай робимо закупи вдвох із жінкою:
- сири двох сортів як мінімум - беремо завжди з козиного молока (дорогий з козиного - по 30 лір - 120 гривень) та з коров"ячого (10-25 лір - то 40-100 гривень кіло).
- оливки білі великі та чорні - ціни від 16 до 30 лір (то від 64 до 120 гривень кіло) беремо завжди і білі (великі і смачні, наче білі гриби) і чорні найдорожчі - до віскі.
- яйця домашні по 1 лірі штука - по 4 гривні (в супермареті по 0,5 ліри - то по 2 гривні - в супермаркеті не беремо)
- абрикоси, персики, лимони, дині, полуницю (зараз здорожчала - 10 лір - то 40 гривень кіло) і таке інше.
В цілому закупи на 100-120 лір - то 400-500 гривень. Це один раз на тиждень. Інше докуповуємо по мірі необхідності в супермаркеті.
Ледве дотаскали по дві торби в руках до авто...
Це на 400-500 гривень.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:27

  change_pm написав:
  airmax78 написав:
  change_pm написав:Послухаю, куди наразі можна пошевєліться?

Ну где на планете 364 солнечных дня в году, температура воздуха зимой не опускается ниже 10 градусов тепла, а воды - ниже 15? Где самая длинная в мире набережная и пляж? И где за цену трешки в оркадовской панели можно купить однушку с ремонтом в доме с бассейном? Точно не в Дублине и не в Манчестере.

Тут є нюанс, який треба для себе прийняти. Можливо в годину Х, вам доведеться прийняти іслам...
Тому для себе треба вирішити, чи буде це прийнятно? Якщо так, то вперед, наш герой з пізним запалюванням!

Вы должны знать, что для меня это вообще не проблема после унуноктиевых коновалов с Голосеевской.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:28

  akurt написав:Читаю із задоволенням київську гілку. Але іноді складається враження, що єдине, що треба в житті - то залізобетонні/цегляні стіни.
Все, що за стінами - якось нікого не хвилює.
Чи звикли так жити, чи ще що...
Щойно повернувся з базарю - у моєму мікрорайоні по вівторках. Цікаво, але почув українську мову: наші, кияни, з дитиною, приїхали у гості. Стояли як раз біля продавців помідорів: киянка купувала та говорила, що в Києві - по 40 гривень кіло.
Тепер дивимося:
- помідори - від 1,5 ліри - 6 гривень. Рожеві великі - від 3,5 до 4,5 ліри - то 14-20 гривень кіло.
- картопля - від 1,5 ліри - 6 гривень кіло
- сині (баклажани) - 3 ліри - 12 гривень кіло
- персики - від 5 лір - 20 гривень
- зелень будь-яка великий пучок - 1,5 ліри - 6 гривень
- кавуни від 1,5 ліри
- дині - від 3 лір (12 гривень) кіло
- черешня - пишуть сорт "Наполеон" - як грецький горіх - чорна - від 5 лір (20 гривень)
Почався сезон інжиру - вибір велетенський - 7-8 лір кіло - ось такий лоток затягнув на 10 лір - то 40 гривень.
Зображення
Зазвичай робимо закупи вдвох із жінкою:
- сири двох сортів як мінімум - беремо завжди з козиного молока (дорогий з козиного - по 30 лір - 120 гривень) та з коров"ячого (10-25 лір - то 40-100 гривень кіло).
- оливки білі великі та чорні - ціни від 16 до 30 лір (то від 64 до 120 гривень кіло) беремо завжди і білі (великі і смачні, наче білі гриби) і чорні найдорожчі - до віскі.
- яйця домашні по 1 лірі штука - по 4 гривні (в супермареті по 0,5 ліри - то по 2 гривні - в супермаркеті не беремо)
- абрикоси, персики, лимони, дині, полуницю (зараз здорожчала - 10 лір - то 40 гривень кіло) і таке інше.
В цілому закупи на 100-120 лір - то 400-500 гривень. Це один раз на тиждень. Інше докуповуємо по мірі необхідності в супермаркеті.
Ледве дотаскали по дві торби в руках до авто...
Це на 400-500 гривень.

Офигеть. Черная зависть шевелится внутри.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:35

  airmax78 написав:
  akurt написав:Читаю із задоволенням київську гілку. Але іноді складається враження, що єдине, що треба в житті - то залізобетонні/цегляні стіни.
Все, що за стінами - якось нікого не хвилює.
Чи звикли так жити, чи ще що...
Щойно повернувся з базарю - у моєму мікрорайоні по вівторках. Цікаво, але почув українську мову: наші, кияни, з дитиною, приїхали у гості. Стояли як раз біля продавців помідорів: киянка купувала та говорила, що в Києві - по 40 гривень кіло.
Тепер дивимося:
- помідори - від 1,5 ліри - 6 гривень. Рожеві великі - від 3,5 до 4,5 ліри - то 14-20 гривень кіло.
- картопля - від 1,5 ліри - 6 гривень кіло
- сині (баклажани) - 3 ліри - 12 гривень кіло
- персики - від 5 лір - 20 гривень
- зелень будь-яка великий пучок - 1,5 ліри - 6 гривень
- кавуни від 1,5 ліри
- дині - від 3 лір (12 гривень) кіло
- черешня - пишуть сорт "Наполеон" - як грецький горіх - чорна - від 5 лір (20 гривень)
Почався сезон інжиру - вибір велетенський - 7-8 лір кіло - ось такий лоток затягнув на 10 лір - то 40 гривень.
Зображення
Зазвичай робимо закупи вдвох із жінкою:
- сири двох сортів як мінімум - беремо завжди з козиного молока (дорогий з козиного - по 30 лір - 120 гривень) та з коров"ячого (10-25 лір - то 40-100 гривень кіло).
- оливки білі великі та чорні - ціни від 16 до 30 лір (то від 64 до 120 гривень кіло) беремо завжди і білі (великі і смачні, наче білі гриби) і чорні найдорожчі - до віскі.
- яйця домашні по 1 лірі штука - по 4 гривні (в супермареті по 0,5 ліри - то по 2 гривні - в супермаркеті не беремо)
- абрикоси, персики, лимони, дині, полуницю (зараз здорожчала - 10 лір - то 40 гривень кіло) і таке інше.
В цілому закупи на 100-120 лір - то 400-500 гривень. Це один раз на тиждень. Інше докуповуємо по мірі необхідності в супермаркеті.
Ледве дотаскали по дві торби в руках до авто...
Це на 400-500 гривень.

Офигеть. Черная зависть шевелится внутри.

це скільки на лосік-полтосік би вийшло камазів інжиру?
прикинь, а ТРЖН тільки вверх, без корекцій
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flyman
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