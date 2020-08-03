Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Это скорее конкуренция Железному Порту и Кириловке. По климату так точно. В Анталье курортный сезон месяцев 8, в Болгарии - как на нашем юхе, месяца 4
Де Болгарія, а де Кирилівка/Рибаківка і всякі інші порти... Чистота, порядок, відповідне обслуговування, стабільні ціни роками і дохлі медузи, гівно у воді, бруд/сморід довкола, непомірні апетити здаючих і продаючих і піз..дяцьке відношення до приїжджих
jump написав:Де Болгарія, а де Кирилівка/Рибаківка і всякі інші порти... Чистота, порядок, відповідне обслуговування, стабільні ціни роками і дохлі медузи, гівно у воді, бруд/сморід довкола, непомірні апетити здаючих і продаючих і піз..дяцьке відношення до приїжджих
В четвер прилітають гості з Запоріжжя - зустрічаю о 4-ій ночі - до цього відпочивали в Бердянську: кімната на двох 1000 гривень без харчування... Говорили, що добре... І ось раптом - як грім серед ясного неба: НАМ НЕ СПОДОБАЛОСЯ НА АЗОВСЬКОМУ - МЕДУЗИ - вода як кисіль...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 04 сер, 2020 15:34, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
Пенсионер написав:Из моей реальности. Позавчера вернулись с женой из Турции, неделя моря в период коронобесия. Работают примерно 3 из 10 отелей на побережье, на всех туристов не хватает. Туристы: Украина, Белорусь, Польша, Прибалтика, Сербия, немного других. Персонал в масках, отдыхающим обязательно только в транспорте и магазинах. В остальном обычный отдых: море, бассейн, аниматоры, экскурсии, вечерние шоу в отеле.
Может это мне так неповезло, но турецкие отели пробили дно по уровню сервиса. Причём, всё списуется на коронавирус. Вернулись 1 августа. Были постояльцами в 3х отелях, везде мрак. 1. Delight Deluxe Boutique Hotel (рейтинг гугла 4.5/5, booking 8.9/10) Даже не набрали воду в бассейн. Виноват - коронавирус по словам работников отеля. 2. Rixos Sungate (рейтинг гугла 4.5/5, booking 8.3/10) Очереди за едой, еда заканчивается, табуретки на вечернем шоу вместо диванов, сливы бассейнов забиты плесенью, в детском клубе ресторан вообще не работает. Вместо hammali & navai поставили какую-то Каменскую. Причём на концерте вообще творилось мракобесие. На каждом квадратном метре по 5 человек стоя(в 100 метрах от сцены) . Там где надо бабло рубить на входных билетах, коронавирус не мешает. 3. Land of Legends Hotel (рейтинг гугла 4.6/5, booking 9/10) Фишка отеля - playstation 4 в каждом номере, конечно же не работает (могут установить только футбол и баскетбол, остальные игры съел коронавирус). Уборки номеров считай что нет. Даже оплаченный мини-бар не пополняют, т.е. платишь за напитки, а потом пытаешься добиться, чтоб тебе дали купленное. Обеды в фастфуде. Allinclusive - это значит, что не включено вообще ничего, напитки только самые дешевые, остальное за доплату, как и орешки, чипсы, мороженое за доплату
Туристы, по ощущениям: 80% - украинцы, 20% - немцы
Это вкратце. Сложно представить какой ужас творится в отелях с рейтингом пониже, если отели 5* скатились до уровня ниже 3*
Читаю із задоволенням київську гілку. Але іноді складається враження, що єдине, що треба в житті - то залізобетонні/цегляні стіни. Все, що за стінами - якось нікого не хвилює. Чи звикли так жити, чи ще що... Щойно повернувся з базарю - у моєму мікрорайоні по вівторках. Цікаво, але почув українську мову: наші, кияни, з дитиною, приїхали у гості. Стояли як раз біля продавців помідорів: киянка купувала та говорила, що в Києві - по 40 гривень кіло. Тепер дивимося: - помідори - від 1,5 ліри - 6 гривень. Рожеві великі - від 3,5 до 4,5 ліри - то 14-20 гривень кіло. - картопля - від 1,5 ліри - 6 гривень кіло - сині (баклажани) - 3 ліри - 12 гривень кіло - персики - від 5 лір - 20 гривень - зелень будь-яка великий пучок - 1,5 ліри - 6 гривень - кавуни від 1,5 ліри - дині - від 3 лір (12 гривень) кіло - черешня - пишуть сорт "Наполеон" - як грецький горіх - чорна - від 5 лір (20 гривень) Почався сезон інжиру - вибір велетенський - 7-8 лір кіло - ось такий лоток затягнув на 10 лір - то 40 гривень. Зазвичай робимо закупи вдвох із жінкою: - сири двох сортів як мінімум - беремо завжди з козиного молока (дорогий з козиного - по 30 лір - 120 гривень) та з коров"ячого (10-25 лір - то 40-100 гривень кіло). - оливки білі великі та чорні - ціни від 16 до 30 лір (то від 64 до 120 гривень кіло) беремо завжди і білі (великі і смачні, наче білі гриби) і чорні найдорожчі - до віскі. - яйця домашні по 1 лірі штука - по 4 гривні (в супермареті по 0,5 ліри - то по 2 гривні - в супермаркеті не беремо) - абрикоси, персики, лимони, дині, полуницю (зараз здорожчала - 10 лір - то 40 гривень кіло) і таке інше. В цілому закупи на 100-120 лір - то 400-500 гривень. Це один раз на тиждень. Інше докуповуємо по мірі необхідності в супермаркеті. Ледве дотаскали по дві торби в руках до авто... Це на 400-500 гривень.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
change_pm написав:Послухаю, куди наразі можна пошевєліться?
Ну где на планете 364 солнечных дня в году, температура воздуха зимой не опускается ниже 10 градусов тепла, а воды - ниже 15? Где самая длинная в мире набережная и пляж? И где за цену трешки в оркадовской панели можно купить однушку с ремонтом в доме с бассейном? Точно не в Дублине и не в Манчестере.
Тут є нюанс, який треба для себе прийняти. Можливо в годину Х, вам доведеться прийняти іслам... Тому для себе треба вирішити, чи буде це прийнятно? Якщо так, то вперед, наш герой з пізним запалюванням!
Вы должны знать, что для меня это вообще не проблема после унуноктиевых коновалов с Голосеевской.
akurt написав:Читаю із задоволенням київську гілку. Але іноді складається враження, що єдине, що треба в житті - то залізобетонні/цегляні стіни. Все, що за стінами - якось нікого не хвилює. Чи звикли так жити, чи ще що... Щойно повернувся з базарю - у моєму мікрорайоні по вівторках. Цікаво, але почув українську мову: наші, кияни, з дитиною, приїхали у гості. Стояли як раз біля продавців помідорів: киянка купувала та говорила, що в Києві - по 40 гривень кіло. Тепер дивимося: - помідори - від 1,5 ліри - 6 гривень. Рожеві великі - від 3,5 до 4,5 ліри - то 14-20 гривень кіло. - картопля - від 1,5 ліри - 6 гривень кіло - сині (баклажани) - 3 ліри - 12 гривень кіло - персики - від 5 лір - 20 гривень - зелень будь-яка великий пучок - 1,5 ліри - 6 гривень - кавуни від 1,5 ліри - дині - від 3 лір (12 гривень) кіло - черешня - пишуть сорт "Наполеон" - як грецький горіх - чорна - від 5 лір (20 гривень) Почався сезон інжиру - вибір велетенський - 7-8 лір кіло - ось такий лоток затягнув на 10 лір - то 40 гривень. Зазвичай робимо закупи вдвох із жінкою: - сири двох сортів як мінімум - беремо завжди з козиного молока (дорогий з козиного - по 30 лір - 120 гривень) та з коров"ячого (10-25 лір - то 40-100 гривень кіло). - оливки білі великі та чорні - ціни від 16 до 30 лір (то від 64 до 120 гривень кіло) беремо завжди і білі (великі і смачні, наче білі гриби) і чорні найдорожчі - до віскі. - яйця домашні по 1 лірі штука - по 4 гривні (в супермареті по 0,5 ліри - то по 2 гривні - в супермаркеті не беремо) - абрикоси, персики, лимони, дині, полуницю (зараз здорожчала - 10 лір - то 40 гривень кіло) і таке інше. В цілому закупи на 100-120 лір - то 400-500 гривень. Це один раз на тиждень. Інше докуповуємо по мірі необхідності в супермаркеті. Ледве дотаскали по дві торби в руках до авто... Це на 400-500 гривень.
akurt написав:Читаю із задоволенням київську гілку. Але іноді складається враження, що єдине, що треба в житті - то залізобетонні/цегляні стіни. Все, що за стінами - якось нікого не хвилює. Чи звикли так жити, чи ще що... Щойно повернувся з базарю - у моєму мікрорайоні по вівторках. Цікаво, але почув українську мову: наші, кияни, з дитиною, приїхали у гості. Стояли як раз біля продавців помідорів: киянка купувала та говорила, що в Києві - по 40 гривень кіло. Тепер дивимося: - помідори - від 1,5 ліри - 6 гривень. Рожеві великі - від 3,5 до 4,5 ліри - то 14-20 гривень кіло. - картопля - від 1,5 ліри - 6 гривень кіло - сині (баклажани) - 3 ліри - 12 гривень кіло - персики - від 5 лір - 20 гривень - зелень будь-яка великий пучок - 1,5 ліри - 6 гривень - кавуни від 1,5 ліри - дині - від 3 лір (12 гривень) кіло - черешня - пишуть сорт "Наполеон" - як грецький горіх - чорна - від 5 лір (20 гривень) Почався сезон інжиру - вибір велетенський - 7-8 лір кіло - ось такий лоток затягнув на 10 лір - то 40 гривень. Зазвичай робимо закупи вдвох із жінкою: - сири двох сортів як мінімум - беремо завжди з козиного молока (дорогий з козиного - по 30 лір - 120 гривень) та з коров"ячого (10-25 лір - то 40-100 гривень кіло). - оливки білі великі та чорні - ціни від 16 до 30 лір (то від 64 до 120 гривень кіло) беремо завжди і білі (великі і смачні, наче білі гриби) і чорні найдорожчі - до віскі. - яйця домашні по 1 лірі штука - по 4 гривні (в супермареті по 0,5 ліри - то по 2 гривні - в супермаркеті не беремо) - абрикоси, персики, лимони, дині, полуницю (зараз здорожчала - 10 лір - то 40 гривень кіло) і таке інше. В цілому закупи на 100-120 лір - то 400-500 гривень. Це один раз на тиждень. Інше докуповуємо по мірі необхідності в супермаркеті. Ледве дотаскали по дві торби в руках до авто... Це на 400-500 гривень.
Офигеть. Черная зависть шевелится внутри.
це скільки на лосік-полтосік би вийшло камазів інжиру? прикинь, а ТРЖН тільки вверх, без корекцій