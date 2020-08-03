Додано: Вів 04 сер, 2020 15:51

Все, що за стінами - якось нікого не хвилює.

Рожеві великі

Ледве дотаскали по дві торби в руках до авто...

Читаю із задоволенням київську гілку. Але іноді складається враження, що єдине, що треба в житті - то залізобетонні/цегляні стіни.Чи звикли так жити, чи ще що...Щойно повернувся з базарю - у моєму мікрорайоні по вівторках. Цікаво, але почув українську мову: наші, кияни, з дитиною, приїхали у гості. Стояли як раз біля продавців помідорів: киянка купувала та говорила, що в Києві - по 40 гривень кіло.Тепер дивимося:- помідори - від 1,5 ліри - 6 гривень.- від 3,5 до 4,5 ліри - то 14-20 гривень кіло.- картопля - від 1,5 ліри - 6 гривень кіло- сині (баклажани) - 3 ліри - 12 гривень кіло- персики - від 5 лір - 20 гривень- зелень будь-яка великий пучок - 1,5 ліри - 6 гривень- кавуни від 1,5 ліри- дині - від 3 лір (12 гривень) кіло- черешня - пишуть сорт "Наполеон" - як грецький горіх - чорна - від 5 лір (20 гривень)- вибір велетенський - 7-8 лір кіло - ось такий лоток затягнув на 10 лір - то 40 гривень.Зазвичай робимо закупи вдвох із жінкою:- сири двох сортів як мінімум - беремо завжди з козиного молока (дорогий з козиного - по 30 лір - 120 гривень) та з коров"ячого (10-25 лір - то 40-100 гривень кіло).- оливки білі великі та чорні - ціни від 16 до 30 лір (то від 64 до 120 гривень) беремо завжди і білі (великі і смачні, наче білі гриби) і чорні найдорожчі - до віскі.- яйця домашні по 1 лірі штука - по 4 гривні (в супермареті по 0,5 ліри - то по 2 гривні - в супермаркеті не беремо)- абрикоси, персики, лимони, дині, полуницю (зараз здорожчала - 10 лір - то 40 гривень кіло) і таке інше.В цілому закупи на 100-120 лір - то 400-500 гривень. Це один раз на тиждень. Інше докуповуємо по мірі необхідності в супермаркеті.Це на 400-500 гривень.