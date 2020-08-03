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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 709710711712
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:41

  akurt написав:В цілому закупи на 100-120 лір - то 400-500 гривень

Масштаб грандіозний! :mrgreen:
"Багата" людина))))
_______________-
п.Акурт, так що з продажем турецького курортного житла українцям і московитам?
Ви успішно справляєтесь з цією нелегкою працею???
На корм собачці - вистачає?
Востаннє редагувалось Frant в Вів 04 сер, 2020 17:09, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:53

І пан Frant колотится...
І пан flyman колотиться...
Колотяться пани... Цікава двієчка... А ми посміхаємося...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:58

  akurt написав:А ми посміхаємося..

я думаю, що українська дівчина, яку побили турки на курорті, навряд чи сміється зараз.

"Охорона пляжу в турецькій провінції Ізмір побила модель Дарину Кирилюк та її друзів. Дівчина подала заяву в поліцію.
"На нас напала служба безпеки пляжу Момо (Чешме, Туреччина).
Чотири дівчини були побиті по обличчю (включно зі мною), і хлопці дуже постраждали", - написала вона"
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3211720

Настане момент, коли п.Акурт віддгребе добрячих тумаків від своїх турків.
Тоді згадає, що тут йому писали досвідченіші товарижчі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:05

Колотіться колотіться... Піднімайте гілку в гору...
Більше нічого в житті робити ж не можете... А так хоч якась користь людству...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:07

  akurt написав:Піднімайте гілку в гору...

п. Акурт має з того зиск?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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