Масштаб грандіозний!
"Багата" людина))))
_______________-
п.Акурт, так що з продажем турецького курортного житла українцям і московитам?
Ви успішно справляєтесь з цією нелегкою працею???
На корм собачці - вистачає?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:41
Масштаб грандіозний!
"Багата" людина))))
_______________-
п.Акурт, так що з продажем турецького курортного житла українцям і московитам?
Ви успішно справляєтесь з цією нелегкою працею???
На корм собачці - вистачає?
Востаннє редагувалось Frant в Вів 04 сер, 2020 17:09, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:53
І пан Frant колотится...
І пан flyman колотиться...
Колотяться пани... Цікава двієчка... А ми посміхаємося...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:58
я думаю, що українська дівчина, яку побили турки на курорті, навряд чи сміється зараз.
"Охорона пляжу в турецькій провінції Ізмір побила модель Дарину Кирилюк та її друзів. Дівчина подала заяву в поліцію.
"На нас напала служба безпеки пляжу Момо (Чешме, Туреччина).
Чотири дівчини були побиті по обличчю (включно зі мною), і хлопці дуже постраждали", - написала вона"
Джерело:
Настане момент, коли п.Акурт віддгребе добрячих тумаків від своїх турків.
Тоді згадає, що тут йому писали досвідченіші товарижчі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 04 сер, 2020 17:05
Колотіться колотіться... Піднімайте гілку в гору...
Більше нічого в житті робити ж не можете... А так хоч якась користь людству...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
Додано: Вів 04 сер, 2020 17:07
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 04 сер, 2020 17:14
Можливо, "неріелтор" п.Акурт дасть відповідь допитливій аудиторії???
Чекаємо)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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