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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 709710711712
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:05

  akurt написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:.... Может стоит и мне пошевелиться.

Послухаю, куди наразі можна пошевєліться?


Ну-ну, парни... давайте... Идеи/опыт/предложения - в студию! Я тоже слушаю...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 04 сер, 2020 18:23, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

що цікаво, разом з євро відкотився польський злотий і умоцнився відносно долара США.
А ліра посипалася, вже облизує сімку, мабуть, щоб підтримати міцну турецька економіку.
з 5,5 на 7 за 1 рік, політ нормальний.

Це так як би гривня із 26 на 33

А відносно євро девал ліри більше 50%.

акурт втирає, що турецька нерухомість в єврах дорожчає і розбирають "какгарячіпірашки"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:39

Нашо Вас, пане Андрію, та ліра хвилює? Вам її в житті не тримати в руках...
Хвилюйтеся про гривню...
  airmax78 написав:
  flyman написав:в мене поки що орієнтація на масовий ловенд ринок, причому деривативів на кавалірки, а не готове житло

Ты на максимальную прибыль нацелился, хапуга.

І продовжуйте нас веселити...
Навіть соромно для flyman'a - має диплом за напрямом "Економіка" Києво-Могилянки - викладати скрін екрану про ДЕВАЛ турецької ліри:
Зображення
Навiть соромно для flyman'a - - має диплом магістра від Києво-Могилянки за напрямом "Екноміка" пояснювати, що для того, хто живе в Туреччині, будо би ВИГІДНІШЕ, щоби турецька ліра по відношенню до долара була б слабкішою за цифру "7"...
Але щоби це зрозуміти, треба не бити себе в груді і кричати "Я - програміст!" (не має базової освiти - сільський самоучка).
І ще треба думати головою...
Тут проблема...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 04 сер, 2020 18:24, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:53

  akurt написав:Нашо Вас, пане Андрію, та ліра хвилює? Вам її в житті не тримати в руках...
Хвилюйтеся про гривню...
  airmax78 написав:
  flyman написав:в мене поки що орієнтація на масовий ловенд ринок, причому деривативів на кавалірки, а не готове житло

Ты на максимальную прибыль нацелился, хапуга.

І продовжуйте нас веселити...
Гарна порада для Мизантропа, що теж - пообідав вдало турецькими харчами - колотиться:
  flyman написав:як на мене той же ефект можна отримати від аскорбінок чи інших вітамінок, що понижують кислотність, чого не люблять віруси

і знову брехня, привіт тобі червонцем
Зображення
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:56

О! То пан багатий!
Супер! То є 40 гривень!
В Туреччині купили б 3 пакети молока - то на місяць би вистачило із вівсяними пластівцями - а так тілько вниз та вниз... по сходинках життя...
  flyman написав:Отримав кешбек 100 гривень - вирахували податків 19,5% - залишилося на хазяйстві 80,5 гривні... Як жити...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt
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  #<1 ... 709710711712
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