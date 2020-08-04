akurt написав:

Важная особенность в Турции: в конфликтной ситуации всегда прав АРЕНДАТОР.

ПРАВИЛА АРЕНДЫ КВАРТИР В ТУРЦИИ(на примере Анталии)1. Обязателен Договор аренды квартиры. Это СТАНДАРТНЫЙ бланк, который продается в магазине канцтоваров.2. Договор аренды заключается на 1 год.3. За месяц до истечения срока аренды арендодатель ОБЯЗАН уведомить в письменной форме арендатора о прекращении действия Договора -(!!!). Если такого Уведомления не последовало - Договор аренды считается автоматически продленным на 1 год.4. В Договоре аренды можно от руки вписать пункт о праве досрочного расторжения АРЕНДАТОРОМ, а не арендодателем.5. Как правило арендой квартир занимаются риэлторы и условия такие:а) оплата за 1 месяц вперед.б) залог в размере 1 платы за месяц (иногда залог как плата за 2 месяца аренды).в) комиссионные риэлтора - точно не уверен - но кажется в размере арендной платы за 1 месяц.6.7. Арендодатель имеет право повысить арендную повету один раз в год на величину официально утверждённого правительством уровня инфляции в стране, а арендатор обязан согласиться с таким изменением и производить оплату по новой ставке.8. Все лицевые счета а воду, газ, электроэнергию арендатор сам оформляет в поставляющих компаниях и производит оплату. К возможным долгам арендодатель не имеет никакого отношения.9. Арендодатель платит налог в муниципалитет (ставку точно не знаю, кажется в размере 1 арендной платы в год).10. Аренда квартиры в Анталии является основанием для получения ВНЖ на 1 год - для всей семьи - по сроку аренды квартиры, по окончании действия ВНЖ - продление ВНЖ при предоставлении нового или действующего Договора аренды. Наличие ВНЖ является основанием для нахождения авто украинской регистрации в Турции "без растаможки". Иностранные авто в Турции освобождаются от всех видов налогов (турки платят налог на автомобиль), прохождения техосмотра (турки проходят ежегодно, если авто новое - через 3 года владения).