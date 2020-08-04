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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 710711712713
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 06:14

  akurt написав:ПРАВИЛА АРЕНДЫ КВАРТИР В ТУРЦИИ
(на примере Анталии)
1. Обязателен Договор аренды квартиры. Это СТАНДАРТНЫЙ бланк, который продается в магазине канцтоваров.
2. Договор аренды заключается на 1 год.
3. За месяц до истечения срока аренды арендодатель ОБЯЗАН уведомить в письменной форме арендатора о прекращении действия Договора - Уведомление должно быть заверено нотариально (!!!). Если такого Уведомления не последовало - Договор аренды считается автоматически продленным на 1 год.
4. В Договоре аренды можно от руки вписать пункт о праве досрочного расторжения АРЕНДАТОРОМ, а не арендодателем.
5. Как правило арендой квартир занимаются риэлторы и условия такие:
а) оплата за 1 месяц вперед.
б) залог в размере 1 платы за месяц (иногда залог как плата за 2 месяца аренды).
в) комиссионные риэлтора - точно не уверен - но кажется в размере арендной платы за 1 месяц.
6. Важная особенность в Турции: в конфликтной ситуации всегда прав АРЕНДАТОР.
7. Арендодатель имеет право повысить арендную повету один раз в год на величину официально утверждённого правительством уровня инфляции в стране, а арендатор обязан согласиться с таким изменением и производить оплату по новой ставке.
8. Все лицевые счета а воду, газ, электроэнергию арендатор сам оформляет в поставляющих компаниях и производит оплату. К возможным долгам арендодатель не имеет никакого отношения.
9. Арендодатель платит налог в муниципалитет (ставку точно не знаю, кажется в размере 1 арендной платы в год).
10. Аренда квартиры в Анталии является основанием для получения ВНЖ на 1 год - для всей семьи - по сроку аренды квартиры, по окончании действия ВНЖ - продление ВНЖ при предоставлении нового или действующего Договора аренды. Наличие ВНЖ является основанием для нахождения авто украинской регистрации в Турции "без растаможки". Иностранные авто в Турции освобождаются от всех видов налогов (турки платят налог на автомобиль), прохождения техосмотра (турки проходят ежегодно, если авто новое - через 3 года владения).
тематично,куле
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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