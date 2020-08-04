Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
що цікаво, разом з євро відкотився польський злотий і умоцнився відносно долара США. А ліра посипалася, вже облизує сімку, мабуть, щоб підтримати міцну турецька економіку. з 5,5 на 7 за 1 рік, політ нормальний.
Це так як би гривня із 26 на 33
А відносно євро девал ліри більше 50%.
акурт втирає, що турецька нерухомість в єврах дорожчає і розбирають "какгарячіпірашки"
Нашо Вас, пане Андрію, та ліра хвилює? Вам її в житті не тримати в руках... Хвилюйтеся про гривню...
airmax78 написав:
flyman написав:в мене поки що орієнтація на масовий ловенд ринок, причому деривативів на кавалірки, а не готове житло
Ты на максимальную прибыль нацелился, хапуга.
І продовжуйте нас веселити... Навіть соромно для flyman'a - має диплом за напрямом "Економіка" Києво-Могилянки - викладати скрін екрану про ДЕВАЛ турецької ліри: Навiть соромно для flyman'a - - має диплом магістра від Києво-Могилянки за напрямом "Екноміка" пояснювати, що для того, хто живе в Туреччині, будо би ВИГІДНІШЕ, щоби турецька ліра по відношенню до долара була б слабкішою за цифру "7"... Але щоби це зрозуміти, треба не бити себе в груді і кричати "Я - програміст!" (не має базової освiти - сільський самоучка). І ще треба думати головою... Тут проблема...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 04 сер, 2020 18:24, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
flyman написав:Є така хвірма "Отто" сі називає. Ідеш, кажеш, що хочеш працювати на Польши, підбирают тобі роботу полегше, напр. DSL, або упаковщик в інтернет магазині. Далі сам сі догадаєш цо сі маш робити...
Та фірм багато є, а сенс, коли після в'їзду 2 тиждня самоїзоляції, шо воно дає?
ПРАВИЛА АРЕНДЫ КВАРТИР В ТУРЦИИ (на примере Анталии) 1. Обязателен Договор аренды квартиры. Это СТАНДАРТНЫЙ бланк, который продается в магазине канцтоваров. 2. Договор аренды заключается на 1 год. 3. За месяц до истечения срока аренды арендодатель ОБЯЗАН уведомить в письменной форме арендатора о прекращении действия Договора - Уведомление должно быть заверено нотариально (!!!). Если такого Уведомления не последовало - Договор аренды считается автоматически продленным на 1 год. 4. В Договоре аренды можно от руки вписать пункт о праве досрочного расторжения АРЕНДАТОРОМ, а не арендодателем. 5. Как правило арендой квартир занимаются риэлторы и условия такие: а) оплата за 1 месяц вперед. б) залог в размере 1 платы за месяц (иногда залог как плата за 2 месяца аренды). в) комиссионные риэлтора - точно не уверен - но кажется в размере арендной платы за 1 месяц. 6. Важная особенность в Турции: в конфликтной ситуации всегда прав АРЕНДАТОР. 7. Арендодатель имеет право повысить арендную повету один раз в год на величину официально утверждённого правительством уровня инфляции в стране, а арендатор обязан согласиться с таким изменением и производить оплату по новой ставке. 8. Все лицевые счета а воду, газ, электроэнергию арендатор сам оформляет в поставляющих компаниях и производит оплату. К возможным долгам арендодатель не имеет никакого отношения. 9. Арендодатель платит налог в муниципалитет (ставку точно не знаю, кажется в размере 1 арендной платы в год). 10. Аренда квартиры в Анталии является основанием для получения ВНЖ на 1 год - для всей семьи - по сроку аренды квартиры, по окончании действия ВНЖ - продление ВНЖ при предоставлении нового или действующего Договора аренды. Наличие ВНЖ является основанием для нахождения авто украинской регистрации в Турции "без растаможки". Иностранные авто в Турции освобождаются от всех видов налогов (турки платят налог на автомобиль), прохождения техосмотра (турки проходят ежегодно, если авто новое - через 3 года владения).
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt написав:ПРАВИЛА АРЕНДЫ КВАРТИР В ТУРЦИИ (на примере Анталии) 1. Обязателен Договор аренды квартиры. Это СТАНДАРТНЫЙ бланк, который продается в магазине канцтоваров. 2. Договор аренды заключается на 1 год. 3. За месяц до истечения срока аренды арендодатель ОБЯЗАН уведомить в письменной форме арендатора о прекращении действия Договора - Уведомление должно быть заверено нотариально (!!!). Если такого Уведомления не последовало - Договор аренды считается автоматически продленным на 1 год. 4. В Договоре аренды можно от руки вписать пункт о праве досрочного расторжения АРЕНДАТОРОМ, а не арендодателем. 5. Как правило арендой квартир занимаются риэлторы и условия такие: а) оплата за 1 месяц вперед. б) залог в размере 1 платы за месяц (иногда залог как плата за 2 месяца аренды). в) комиссионные риэлтора - точно не уверен - но кажется в размере арендной платы за 1 месяц. 6. Важная особенность в Турции: в конфликтной ситуации всегда прав АРЕНДАТОР. 7. Арендодатель имеет право повысить арендную повету один раз в год на величину официально утверждённого правительством уровня инфляции в стране, а арендатор обязан согласиться с таким изменением и производить оплату по новой ставке. 8. Все лицевые счета а воду, газ, электроэнергию арендатор сам оформляет в поставляющих компаниях и производит оплату. К возможным долгам арендодатель не имеет никакого отношения. 9. Арендодатель платит налог в муниципалитет (ставку точно не знаю, кажется в размере 1 арендной платы в год). 10. Аренда квартиры в Анталии является основанием для получения ВНЖ на 1 год - для всей семьи - по сроку аренды квартиры, по окончании действия ВНЖ - продление ВНЖ при предоставлении нового или действующего Договора аренды. Наличие ВНЖ является основанием для нахождения авто украинской регистрации в Турции "без растаможки". Иностранные авто в Турции освобождаются от всех видов налогов (турки платят налог на автомобиль), прохождения техосмотра (турки проходят ежегодно, если авто новое - через 3 года владения).
тематично,куле
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
О доступности недвижимости в Анталии. Продолжается бесплатная раздача авиабилетов из городов Украины в Анталию. Авиабилет в одну сторону - от 60 долларов. Наиболее повезло жителям Запорожья - на "Бархатный сезон" (!!!) сентябрь - туда и обратно по 137 долларов с удобными стыковками в Стамбуле - от Pegasus airlines. Для справки: чартеры (рейсы без пересадки и с багажом) сейчас НЕ дешевле регулярных авиалиний - авиабилеты из Украины - по 150 евро, из Анталии в Украину - 55 евро. Бывают приятные исключения - вчера прилетели чартетом из Одессы приятели за 85 евро.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 05 сер, 2020 07:36, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...