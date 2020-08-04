Додано: Вів 04 сер, 2020 23:30

ПРАВИЛА АРЕНДЫ КВАРТИР В ТУРЦИИ

(на примере Анталии)

1. Обязателен Договор аренды квартиры. Это СТАНДАРТНЫЙ бланк, который продается в магазине канцтоваров.

2. Договор аренды заключается на 1 год.

3. За месяц до истечения срока аренды арендодатель ОБЯЗАН уведомить в письменной форме арендатора о прекращении действия Договора - Уведомление должно быть заверено нотариально (!!!). Если такого Уведомления не последовало - Договор аренды считается автоматически продленным на 1 год.

4. В Договоре аренды можно от руки вписать пункт о праве досрочного расторжения АРЕНДАТОРОМ, а не арендодателем.

5. Как правило арендой квартир занимаются риэлторы и условия такие:

а) оплата за 1 месяц вперед.

б) залог в размере 1 платы за месяц (иногда залог как плата за 2 месяца аренды).

в) комиссионные риэлтора - точно не уверен - но кажется в размере арендной платы за 1 месяц.

6. Важная особенность в Турции: в конфликтной ситуации всегда прав АРЕНДАТОР.

7. Арендодатель имеет право повысить арендную повету один раз в год на величину официально утверждённого правительством уровня инфляции в стране, а арендатор обязан согласиться с таким изменением и производить оплату по новой ставке.

8. Все лицевые счета а воду, газ, электроэнергию арендатор сам оформляет в поставляющих компаниях и производит оплату. К возможным долгам арендодатель не имеет никакого отношения.

9. Арендодатель платит налог в муниципалитет (ставку точно не знаю, кажется в размере 1 арендной платы в год).

10. Аренда квартиры в Анталии является основанием для получения ВНЖ на 1 год - для всей семьи - по сроку аренды квартиры, по окончании действия ВНЖ - продление ВНЖ при предоставлении нового или действующего Договора аренды. Наличие ВНЖ является основанием для нахождения авто украинской регистрации в Турции "без растаможки". Иностранные авто в Турции освобождаются от всех видов налогов (турки платят налог на автомобиль), прохождения техосмотра (турки проходят ежегодно, если авто новое - через 3 года владения).

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...