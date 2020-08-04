Додано: Сер 05 сер, 2020 10:03

Україньска мова:

Минулий час — дієслівна категорія, що означає дію або стан, які колись відбувались або вже відбулися до моменту висловлювання: сказав, пояснила, злякало, ходили, мали, здавали.



Я Вас порадую - записи в Трудовій книжці:

- перший: слюсар-інструментальщик Ремонто-інструментальної майстерні.

- другий: столяр-скляр пункту ТО

- третій: молодший науковий співробітник Інституту технічної механіки Академії наук України (студентом 5-го курсу, паралельно навчанню, Підписка без строку дії про неразголошення зміста роботи).

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...