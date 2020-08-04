RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 710711712713
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:56

Варто урізати осетра або не лапшати локшину на вуха

  akurt написав:маю власну двушку у Львові - стоїть законсервована - плачу в ОСББ по 400 гривень на місяць - не здаю і не здавав ніколи

чому вірити, п.Акурт?
  akurt написав:Це я відчуваю як людина, яка здає житло все свідоме життя. І подобово, і на тиждень, і на постійно.

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21529
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1216 раз.
Подякували: 2211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:03

Україньска мова:
Минулий час — дієслівна категорія, що означає дію або стан, які колись відбувались або вже відбулися до моменту висловлювання: сказав, пояснила, злякало, ходили, мали, здавали.

Я Вас порадую - записи в Трудовій книжці:
- перший: слюсар-інструментальщик Ремонто-інструментальної майстерні.
- другий: столяр-скляр пункту ТО
- третій: молодший науковий співробітник Інституту технічної механіки Академії наук України (студентом 5-го курсу, паралельно навчанню, Підписка без строку дії про неразголошення зміста роботи).
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4584
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1432 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 710711712713
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, shapo і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 531, 532, 533
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5326 582969
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2020 00:40
Львівський БатяР
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 97, 98, 99
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
983 112286
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 15:04
change_pm
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
5 4196
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 21:34
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2903)
05.08.2020 10:01
Мегабанк (3262)
05.08.2020 09:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.