чому вірити, п.Акурт?
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Додано: Сер 05 сер, 2020 09:56
Варто урізати осетра або не лапшати локшину на вуха
чому вірити, п.Акурт?
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 05 сер, 2020 10:03
Україньска мова:
Минулий час — дієслівна категорія, що означає дію або стан, які колись відбувались або вже відбулися до моменту висловлювання: сказав, пояснила, злякало, ходили, мали, здавали.
Я Вас порадую - записи в Трудовій книжці:
- перший: слюсар-інструментальщик Ремонтно-інструментальної майстерні.
- другий: столяр-скляр пункту ТО
- третій: молодший науковий співробітник Інституту технічної механіки Академії наук України (студентом 5-го курсу, паралельно навчанню, Підписка без строку дії про неразголошення зміста роботи).
Так цікаво дивитися, як біситься та біситься... Разоблячітель наш...
Я Вам, пане Франте, вже не раз говорив: почніть працювати, всі ваші затії із торгівлею зливками золота - задуму та спробі реалізувати скоро буде 10 років - призвели вас до зубожіння та нервових зривів...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 05 сер, 2020 10:41, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
Додано: Сер 05 сер, 2020 11:00
Акурт, не фантазуйте.
Ви абсолютно нічого не знаєте про мене.
Тому залиште постити фото їжі, голодний Ви наш.
І перестаньте підробляти нічним таксистом і кур,єром по документам - це несолідно і погано для здоров,я у вашому віці((( Краще вигулюйте зранку і увечері собак заможним українцям, яких чимало живе біля Вас.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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