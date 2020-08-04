Додано: Сер 05 сер, 2020 10:03

Україньска мова:

Минулий час — дієслівна категорія, що означає дію або стан, які колись відбувались або вже відбулися до моменту висловлювання: сказав, пояснила, злякало, ходили, мали, здавали.



Я Вас порадую - записи в Трудовій книжці:

- перший: слюсар-інструментальщик Ремонтно-інструментальної майстерні.

- другий: столяр-скляр пункту ТО

- третій: молодший науковий співробітник Інституту технічної механіки Академії наук України (студентом 5-го курсу, паралельно навчанню, Підписка без строку дії про неразголошення зміста роботи).



Так цікаво дивитися, як біситься та біситься... Разоблячітель наш...

Я Вам, пане Франте, вже не раз говорив: почніть працювати, всі ваші затії із торгівлею зливками золота - задуму та спробі реалізувати скоро буде 10 років - призвели вас до зубожіння та нервових зривів...

Востаннє редагувалось akurt в Сер 05 сер, 2020 10:41, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...