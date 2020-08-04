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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 710711712713
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:08

Разоблачитель акуртов сегодня отлично постарался.
Штук пять его постов было удалено, ну и мой ответ (я там специально для него привел выписку - первую запись из моей Трудовой книжки - очень он волнуется где и как пусть 20, пусть 15, пусть 10 лет назад кто и кем работал) тоже. А мне было приятно вспомнить, кем я начинал...
Пусть куражится. Когда по теме ветки написать нечего, то что остается...

Ну а мы займемся делом.

УБИТЬ ДРАКОНА
(або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")

Речь идет об приезде в Анталию на жительство "наших" и о том, что получилось.

Часть третья.

1. Сегодня важный и активный день: Договор аренды заключен, семья вселилась. Я посетил по их приглашению примерно в 20-00.
2. Квартиру нашли сами через русскоговорящего риэлтора - как с ним связались - не интересовался.
3. Квартира "1+1" мне понравилось, хотя бы потому, что практически копия моей. Двушка - площадь около 55 кв.м.
4. Расходы:
а) аренда квартиры в месяц - 1600 лир или примерно 6 000 гривен.
б) залог - 1600 лир.
в) услуги риэлтора 1600 лир.
г) Договор аренды на 1 год.
5. Квартира полностью укомплектована мебелью - состояние приличное. Думаю, дому не более 3-х лет.
6. Семья - муж, жена и ребенок.

Во время переговоров с владельцем поступило от него предложение оплатить наперед за 6 месяцев. Тогда расходы на квартплату (айдат) за 6 месяцев он берет на себя. Наши люди сразу согласились - я не спросил, но у меня айдат 100 лир месяц, вероятно экономия составила 6х100=600 лир или примерно 2400 гривен. Мелочь, а приятно.
Квартира на нулевом (турецком, по нашему - первом) этаже, и что мне ОЧЕНЬ понравилось - у них со стороны плавательного бассейна жилого комплекса - свой индивидуальный вход - примерно 5 ступенек перила и дверь, не нужно заходить через подъезд. В наше время - это плюс!
Балкон букой "Г" опоясывает квартиру. Два кондиционера.
Парковка во дворе, автоматический шлагбаум.
Свое авто украинской регистрации. Прибыли на пароме - сказали очень хорошо получилось.
Фото на кухню: посудомойка, стиралка - все есть...
Зображення
За мои многочисленные консультации получил приятный подарок: кусок сала примерно 0,5 кг. Предлагал отдать гривнами - отказались.
Have a nice day!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 05 сер, 2020 21:26, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt
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