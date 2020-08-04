Додано: Сер 05 сер, 2020 21:08

Когда по теме ветки написать нечего, то что остается...

от него

Разоблачитель акуртов сегодня отлично постарался.Штук пять его постов было удалено, ну и мой ответ (я там специально для него привел выписку - первую запись из моей Трудовой книжки - очень он волнуется где и как пусть 20, пусть 15, пусть 10 лет назад кто и кем работал) тоже. А мне было приятно вспомнить, кем я начинал...Пусть куражится.Ну а мы займемся делом.(або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")Речь идет об приезде в Анталию на жительство "наших" и о том, что получилось.Часть третья.1. Сегодня важный и активный день: Договор аренды заключен, семья вселилась. Я посетил по их приглашению примерно в 20-00.2. Квартиру нашли сами через русскоговорящего риэлтора - как с ним связались - не интересовался.3. Квартира "1+1" мне понравилось, хотя бы потому, что практически копия моей. Двушка - площадь около 55 кв.м.4. Расходы:а) аренда квартиры в месяц - 1600 лир или примерноб) залог - 1600 лир.в) услуги риэлтора 1600 лир.г) Договор аренды на 1 год.5. Квартира полностью укомплектована мебелью - состояние приличное. Думаю, дому не более 3-х лет.6. Семья - муж, жена и ребенок.Во время переговоров с владельцем поступилопредложение оплатить наперед за 6 месяцев. Тогда расходы на квартплату (айдат) за 6 месяцев он берет на себя. Наши люди сразу согласились - я не спросил, но у меня айдат 100 лир месяц, вероятно экономия составила 6х100=600 лир или примерно 2400 гривен. Мелочь, а приятно.Квартира на нулевом (турецком, по нашему - первом) этаже, и что мне ОЧЕНЬ понравилось - у них со стороны плавательного бассейна жилого комплекса - свой индивидуальный вход - примерно 5 ступенек перила и дверь, не нужно заходить через подъезд. В наше время - это плюс!Балкон букой "Г" опоясывает квартиру. Два кондиционера.Парковка во дворе, автоматический шлагбаум.Свое авто украинской регистрации. Прибыли на пароме - сказали очень хорошо получилось.Фото на кухню: посудомойка, стиралка - все есть...За мои многочисленные консультации получил приятный подарок: кусок сала примерно 0,5 кг. Предлагал отдать гривнами - отказались.