Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Разоблачитель акуртов сегодня отлично постарался. Штук пять его постов было удалено, ну и мой ответ (я там специально для него привел выписку - первую запись из моей Трудовой книжки - очень он волнуется где и как пусть 20, пусть 15, пусть 10 лет назад кто и кем работал) тоже. А мне было приятно вспомнить, кем я начинал... Пусть куражится. Когда по теме ветки написать нечего, то что остается...
Ну а мы займемся делом.
УБИТЬ ДРАКОНА (або "Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий")
Речь идет об приезде в Анталию на жительство "наших" и о том, что получилось.
Часть третья.
1. Сегодня важный и активный день: Договор аренды заключен, семья вселилась. Я посетил по их приглашению примерно в 20-00. 2. Квартиру нашли сами через русскоговорящего риэлтора - как с ним связались - не интересовался. 3. Квартира "1+1" мне понравилось, хотя бы потому, что практически копия моей. Двушка - площадь около 55 кв.м. 4. Расходы: а) аренда квартиры в месяц - 1600 лир или примерно 6 000 гривен. б) залог - 1600 лир. в) услуги риэлтора 1600 лир. г) Договор аренды на 1 год. 5. Квартира полностью укомплектована мебелью - состояние приличное. Думаю, дому не более 3-х лет. 6. Семья - муж, жена и ребенок.
Во время переговоров с владельцем поступило от него предложение оплатить наперед за 6 месяцев. Тогда расходы на квартплату (айдат) за 6 месяцев он берет на себя. Наши люди сразу согласились - я не спросил, но у меня айдат 100 лир месяц, вероятно экономия составила 6х100=600 лир или примерно 2400 гривен. Мелочь, а приятно. Квартира на нулевом (турецком, по нашему - первом) этаже, и что мне ОЧЕНЬ понравилось - у них со стороны плавательного бассейна жилого комплекса - свой индивидуальный вход - примерно 5 ступенек перила и дверь, не нужно заходить через подъезд. В наше время - это плюс! Балкон букой "Г" опоясывает квартиру. Два кондиционера. Парковка во дворе, автоматический шлагбаум. Свое авто украинской регистрации. Прибыли на пароме - сказали очень хорошо получилось. Фото на кухню: посудомойка, стиралка - все есть... За мои многочисленные консультации получил приятный подарок: кусок сала примерно 0,5 кг. Предлагал отдать гривнами - отказались. Have a nice day!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 05 сер, 2020 21:26, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
Доброе утро! Г-н Akurt, а можете в кратце описать расположение того комплекса Grande Grande. Плюсы и минусы. Доя себя отметил, что дорога к морю +/-3 км и по сути по голой улице (имеется ввиду почти без зелени).
5396669 написав:Доброе утро! Г-н Akurt, а можете в кратце описать расположение того комплекса Grande Grande. Плюсы и минусы. Доя себя отметил, что дорога к морю +/-3 км и по сути по голой улице (имеется ввиду почти без зелени).
Я думаю вы имеете ввиду Casa Grande - там не 3000 м а 1400-1500
Там минусов практически нет - из всех корпусов один только вдоль трассы стоит Если о квартирах 1+1 - они почти все в главном корпусе, то есть квартиры которые упираются в торец двоих корпусов и прямо на балконы там вот есть некоторые проблемные квартиры. Само расположение очень удачное - инфраструктура на "5" из пяти баллов. Там было поле с какими то культурами типа пшеницы 77 соток вот его выкупили и строят очень качественно и очень интенсивно. Прикольно смотреть как прямо на улице вдоль стройки лежат частично распечатанные пачки с полированным мрамора и итальянским кафелем. Пачки есть целые есть частично распечатанные. Никто не ворует.
Я рад, что психически больные дежурят на ветке с ведрами дерьма, поднимая ветку в ТОП форума. Один из них уже перестал меня называть риэлтором и дал новую классную должность - теперь я работаю ночным таксистом... Круто! Получить такую должность от безработного неудачника - это классно!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
Це чудово, що в Анталії є така душевна людина. І квартиру допоможе купити чи продати, і в аеропорту з своєю машиною зустріне гостей, і документи передасть з Львова у Анталію. І все "за безплатно", "по дружньому". Він філантроп, наш герой. В Болгарії чи Албанії немає таких кадрів - там лише паразити і рили, що деруть три шкіри з відпочивальників(((
Слава, слава нашому помогаю! Всім купляти квартири в Туреччині, в Анталії!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Це чудово, що в Анталії є така душевна людина. І квартиру допоможе купити чи продати, і в аеропорту з своєю машиною зустріне гостей, і документи передасть з Львова у Анталію. І все "за безплатно", "по дружньому". Він філантроп, наш герой. В Болгарії чи Албанії немає таких кадрів - там лише паразити і рили, що деруть три шкіри з відпочивальників(((
Слава, слава нашому помогаю! Всім купляти квартири в Туреччині, в Анталії!
Лыжи бонусом подарят
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
есть позитив в том, что Акурт так активно "рекламирует" Хурму: будет диаспора - будет с кем пообщаться в живую.
Акурт, у меня к Вам тоже вопрос. Заметил на этом турецком ОЛХ, что на вторичном рынке в свежих домах, которые 2-5 летней давности постройки, на фото бассейны без воды. Как бы лето сейчас. Где-то даже указано, что бассейн есть, но не работает. Хотелось бы понять ситуацию с бассейнами. А то вроде люди рассчитывают на них, и даже на круглогодичные, а тут такой потенциальный подводный камень. п.с. помню, что у Вас работает бассейн. Интересно незаангажированное мнение о бассейнах в комплексах Хурмы/Анталии/Турции в целом, а не конкретно о Вашем/Каса Гранде/Али Кемале. Спасибо!
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San написав:есть позитив в том, что Акурт так активно "рекламирует" Хурму: будет диаспора - будет с кем пообщаться в живую.
Акурт, у меня к Вам тоже вопрос. Заметил на этом турецком ОЛХ, что на вторичном рынке в свежих домах, которые 2-5 летней давности постройки, на фото бассейны без воды. Как бы лето сейчас. Где-то даже указано, что бассейн есть, но не работает. Хотелось бы понять ситуацию с бассейнами. А то вроде люди рассчитывают на них, и даже на круглогодичные, а тут такой потенциальный подводный камень. п.с. помню, что у Вас работает бассейн. Интересно незаангажированное мнение о бассейнах в комплексах Хурмы/Анталии/Турции в целом, а не конкретно о Вашем/Каса Гранде/Али Кемале. Спасибо!
Туреччина - суха напівпустеля, і вода є дефіцитом. Якщо у мешканців будинку є гроші на воду в басейні та її постійну дезінфекцію - значить, басейн функціонує. Якщо ж коштів немає - басейн порожній
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Туреччина - суха напівпустеля, і вода є дефіцитом.
Який ти долюайоб, подивись, що в тебе під носом робиться. В Україні води не вистарчає. Чи ти вважаєш, що те що тече в Дніпрі, то вода?
У світовому рейтингу "Поновлювані внутрішні ресурси прісної води на душу населення", який публікує Всесвітній банк, Україна посідає 125-те місце в списку з 180 країн. Таким чином на кожну людину припадає всього 1,2 тис. кубів прісної води (в Росії 29 тис куб./особу, в Італії, Франції - по 3 тис., у Румунії - 2,1 тис, у Польщі - 1,4 тис кубів). Українські пропорції трохи гірше, ніж в Ефіопії і Нігерії (по 1,25 тис кубів), але зате дещо кращі, ніж в Ботсвані і Чаді (1,1 тис), розповідає голова Національної екологічної ради України Олександр Чистяков. При чому, за його словами, в південних регіонах України співвідношення водних запасів на душу населення гірше африканських глибинок і становить 400-500 кубів на людину. Тому дефіцит водних ресурсів - одна з найбільш очевидних загроз України.
Frant написав:Туреччина - суха напівпустеля, і вода є дефіцитом.
В Україні води не вистарчає.
У світовому рейтингу "Поновлювані внутрішні ресурси прісної води на душу населення", який публікує Всесвітній банк, Україна посідає 125-те місце в списку з 180 країн. Таким чином на кожну людину припадає всього 1,2 тис. кубів прісної води (в Росії 29 тис куб./особу, в Італії, Франції - по 3 тис., у Румунії - 2,1 тис, у Польщі - 1,4 тис кубів). Українські пропорції трохи гірше, ніж в Ефіопії і Нігерії (по 1,25 тис кубів), але зате дещо кращі, ніж в Ботсвані і Чаді (1,1 тис), розповідає голова Національної екологічної ради України Олександр Чистяков. При чому, за його словами, в південних регіонах України співвідношення водних запасів на душу населення гірше африканських глибинок і становить 400-500 кубів на людину. Тому дефіцит водних ресурсів - одна з найбільш очевидних загроз України.