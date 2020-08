Додано: Чет 06 сер, 2020 10:16





Акурт, у меня к Вам тоже вопрос. Заметил на этом турецком ОЛХ, что на вторичном рынке в свежих домах, которые 2-5 летней давности постройки, на фото бассейны без воды. Как бы лето сейчас. Где-то даже указано, что бассейн есть, но не работает.

Хотелось бы понять ситуацию с бассейнами. А то вроде люди рассчитывают на них, и даже на круглогодичные, а тут такой потенциальный подводный камень.

есть позитив в том, что Акурт так активно "рекламирует" Хурму: будет диаспора - будет с кем пообщаться в живую.