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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 06 сер, 2020 10:48
Вылез и з моря погода сказка штиль вода тёплая.
Позабавил тезис о том, что я «рекламирую» Анталию.
Автора того текста я лично уж раз пять просил отрекламировпть то, где она живет.
Молчит. Стесняется?
И вот парадоксов два:
- чем в большем дерьме сидят по шею два самых активных красавца, тем они агрессивнее.
- второй парадокс заключается в том, что люди привыкли жить во лжи и по лжи. Питому извилины мозга как не извиваются, все извиться не могут понять как это жить не во лжи.
По поводу воды. Меня тешат люди, которые верят что кто то им лейкой разливает минералку «Поляна Квасова» или Трускавецкую.
Турция экспортирует минералку в 30 (!!!) стран мира.
Самая знаменитая из региона с подземными термальный источниками в районе Афьонкарахисар.
Я сейчас беру только ее - шесть бутылочек по 0,2 литра стоят 4,75 лиры или примерно 20 гривен. За шесть бутылочек - стекло.
Отличный рецепт - берите на вооружение:
Пол-бокала красноносо сухого Мерло, или Шираз и пол- бокала такой минералки с газом из холодильника - очень классная вещь!
Рецепт из Франции.
Напомню: читателя постоянно дезинформируют некоторые лица, вчера разместившие в пол- аршина карту с коричневыми пятнами цвета Г. Вероятно на карте таким же цветом Г показано его местоположение и форумчане сами должны были догадаться, какое пятно цвета Г должно показать расположение красавца.
Так вот сейчас в Анталии +33, а он вас все убеждал, что только +45. На море штиль, вода очень прозрачная, думаю +28...+29.
Но красавца дезинформируют вас постоянно во всех областях.
То есть они всех форумчан делают глупыми, приближая их к своему уровню.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
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akurt
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Додано: Чет 06 сер, 2020 11:04
akurt
+33 градуси - адська спека.
Для здоров,я це не дуже добрий клімат.
Що там з басейнами без води?
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 06 сер, 2020 11:12, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Чет 06 сер, 2020 11:08
San написав:
есть позитив в том, что Акурт так активно "рекламирует" Хурму: будет диаспора - будет с кем пообщаться в живую.
Акурт, у меня к Вам тоже вопрос. Заметил на этом турецком ОЛХ, что на вторичном рынке в свежих домах, которые 2-5 летней давности постройки, на фото бассейны без воды. Как бы лето сейчас. Где-то даже указано, что бассейн есть, но не работает.
Хотелось бы понять ситуацию с бассейнами. А то вроде люди рассчитывают на них, и даже на круглогодичные, а тут такой потенциальный подводный камень.
п.с. помню, что у Вас работает бассейн. Интересно незаангажированное мнение о бассейнах в комплексах Хурмы/Анталии/Турции в целом, а не конкретно о Вашем/Каса Гранде/Али Кемале. Спасибо!
По поводу бассейнов.
В обычной ситуации они работали в летний период с 1 июня до 1 октября.
В прошлом году у меня бассейн запустили 20 кажется мая а выпустили волу кажется 3 октября.
В этом году известное печальное событие с коронавирусом - с 10 марта были жёсткие ограничительные меры и лату запуска работы бассейнов перенесли на 15 июня - день ослабления карантина.
Ужесточили требования к качеству воды и к обслуживанию бассейна.
Одно из этих требований: должен быть работник, который находится у бассейна минимум с 9 др 18-00 и с зарплатой не менее 3500 лир (выше минималка).
Тут каждый жилой комплекс решал как им быть: согласиться на увеличение квартплаты или не соглашаться - голосовали жильцы.
На практике проучилось так; у больших жилых комплексов большие бассейны и из запустили даже раньше 15 июня (я не знаю технологию, но у больших бассейнов воду не выпускают круглый год).
Если дом небольшой и бассейн небольшой, то работает он или нет зависит от решения самих жильцов - дополнительные расходы в том числе на лабораторные анализы.
Думаю, этот год надо пережить.
Я выше писал вчера был у наших людей, которые вселились в квартиру «1+1», спутал название жилого комплекса, зашёл через проходную в первый / отличный плавательный бассейн работает, в нем пара человек плавало, вокруг было 2-3 ребёнка.
Потом сообразил, что не туда попал, зашёл в правильный жилой комплекс - нашёл, вот у них бассейн был без воды.
Что же - год особенный, надо пережить...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
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akurt
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Додано: Чет 06 сер, 2020 11:19
akurt написав:
Что же - год особенный, надо пережить..
Мож не треба зараз купляти курортну нерухомість? В усьому світі нерухомість дешевшає.
Може, зачекати рік два , викупити на ціновому дні?))
Недарма п.Акурт економить кошти, літачком літає. Машину вже не ганяє.
Ще й чужі документики пропонує відвезти.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Чет 06 сер, 2020 11:33
Несчастный все колотится.
Я на море с приятелями, которые прилетели в 2-10 ночи чартером из Запорожья, лакомимся инжиром, персиками, черешней и абрикосами.
Он у нас знатный любитель вонючего йогурта гнилоподобной рыбы - это для него.
В тексте форумчанина с ником 53 и далее есть строка:
«...по голой улице (имеется ввиду почти без зелени...«
Я думаю, он смотрит улицы на картах Гугл - там фото улиц смотрите год - обычно 2015.
На самом деле к морю ведёт широкая улица по бокам которой газоны и деревья апельсинов и хвойники.
Скажу по секрету, что двигаясь к пляжу в сентябре - ноябре, вы можете срывать апельсины совершенно бесплатно, если достанете.
Как правило срывают до высоты вытянутой руки и вы видите деревья, усеянные апельсинами как новогодняя ёлка игрушками, но реально до них не дотянитесь.
Так что улицы совсем не пустынные.
Вчера говорил с нашим человеком - прилетел из Херсона он меня удивил двумя вещами:
- квартиру «2+1» купил в моем микрорайоне ещё в 2010 году, причём взял в кредит, кредит выплатил три года назад.
- он сказал, что тогда в 2010 он с балкона видел только пустырь и сады, и не было ни одного дома - а сейчас он оказался в центре полностью застроенного микрорайона.
Я об этом писал и раньше: микрорайон Хурма начал создаваться 20 лет назад на месте садов с фруктовыми деревьями и полей с овощами.
Тут реально экологически чистое место.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
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akurt
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Додано: Чет 06 сер, 2020 11:46
Frant написав:akurt
+33 градуси - адська спека.
Для здоров,я це не дуже добрий клімат.
Що там з басейнами без води?
Киев +32°C в тени. Без моря и на пляжах кишечная палочке.
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