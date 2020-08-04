Додано: Чет 06 сер, 2020 10:48

Вылез и з моря погода сказка штиль вода тёплая.

Позабавил тезис о том, что я «рекламирую» Анталию.

Автора того текста я лично уж раз пять просил отрекламировпть то, где она живет.

Молчит. Стесняется?



И вот парадоксов два:

- чем в большем дерьме сидят по шею два самых активных красавца, тем они агрессивнее.

- второй парадокс заключается в том, что люди привыкли жить во лжи и по лжи. Питому извилины мозга как не извиваются, все извиться не могут понять как это жить не во лжи.



По поводу воды. Меня тешат люди, которые верят что кто то им лейкой разливает минералку «Поляна Квасова» или Трускавецкую.

Турция экспортирует минералку в 30 (!!!) стран мира.

Самая знаменитая из региона с подземными термальный источниками в районе Афьонкарахисар.

Я сейчас беру только ее - шесть бутылочек по 0,2 литра стоят 4,75 лиры или примерно 20 гривен. За шесть бутылочек - стекло.

Отличный рецепт - берите на вооружение:

Пол-бокала красноносо сухого Мерло, или Шираз и пол- бокала такой минералки с газом из холодильника - очень классная вещь!

Рецепт из Франции.



Напомню: читателя постоянно дезинформируют некоторые лица, вчера разместившие в пол- аршина карту с коричневыми пятнами цвета Г. Вероятно на карте таким же цветом Г показано его местоположение и форумчане сами должны были догадаться, какое пятно цвета Г должно показать расположение красавца.

Так вот сейчас в Анталии +33, а он вас все убеждал, что только +45. На море штиль, вода очень прозрачная, думаю +28...+29.

Но красавца дезинформируют вас постоянно во всех областях.

То есть они всех форумчан делают глупыми, приближая их к своему уровню.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...