Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Люблю приятные новости: пока плавал с трубкой и маской - курс лиры к доллару изменился с 7,00 до 7,20! Класс! Это то, о чем я - человек по образованию не экономист - пытался объяснить экономистам/финансистам: чем сильнее украинская гривна и слабее местная валюта, тем живущим в такой стране приятнее и приятнее жить!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt написав:Несчастный все колотится. Я на море с приятелями, которые прилетели в 2-10 ночи чартером из Запорожья, лакомимся инжиром, персиками, черешней и абрикосами. Он у нас знатный любитель вонючего йогурта гнилоподобной рыбы - это для него.
В тексте форумчанина с ником 53 и далее есть строка: «...по голой улице (имеется ввиду почти без зелени...« Я думаю, он смотрит улицы на картах Гугл - там фото улиц смотрите год - обычно 2015. На самом деле к морю ведёт широкая улица по бокам которой газоны и деревья апельсинов и хвойники. Скажу по секрету, что двигаясь к пляжу в сентябре - ноябре, вы можете срывать апельсины совершенно бесплатно, если достанете. Как правило срывают до высоты вытянутой руки и вы видите деревья, усеянные апельсинами как новогодняя ёлка игрушками, но реально до них не дотянитесь. Так что улицы совсем не пустынные. Вчера говорил с нашим человеком - прилетел из Херсона он меня удивил двумя вещами: - квартиру «2+1» купил в моем микрорайоне ещё в 2010 году, причём взял в кредит, кредит выплатил три года назад. - он сказал, что тогда в 2010 он с балкона видел только пустырь и сады, и не было ни одного дома - а сейчас он оказался в центре полностью застроенного микрорайона. Я об этом писал и раньше: микрорайон Хурма начал создаваться 20 лет назад на месте садов с фруктовыми деревьями и полей с овощами. Тут реально экологически чистое место.
Frant написав:akurt +33 градуси - адська спека. Для здоров,я це не дуже добрий клімат.
Що там з басейнами без води?
Киев +32°C в тени. Без моря и на пляжах кишечная палочке.
До вторника прогнозируют в Анталии +31. Мы на завтра забронировали яхту и тур на необитаемый остров, Украинская диаспора и мои гости из Запорожья. Всего 9 взрослых и трое детей 4–9 лет. За всех за все 1250 лир (с обедом на яхте). Вчера это было 1250/7=178,57$, а сегодня 1250/7,20=173,61$. На разницу докуплю ещё пива - мне поручили это сделать для всех. Микроавтобус выдали бесплатно от Общества украинской диаспоры.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
Frant написав:akurt +33 градуси - адська спека. Для здоров,я це не дуже добрий клімат.
Що там з басейнами без води?
Киев +32°C в тени. Без моря и на пляжах кишечная палочке.
До вторника прогнозируют в Анталии +31. Мы на завтра забронировали яхту и тур на необитаемый остров, Украинская диаспора и мои гости из Запорожья. Всего 9 взрослых и трое детей 4–9 лет. За всех за все 1250 лир (с обедом на яхте). Вчера это было 1250/7=178,57$, а сегодня 1250/7,20=173,61$. На разницу докуплю ещё пива - мне поручили это сделать для всех. Микроавтобус выдали бесплатно от Общества украинской диаспоры.