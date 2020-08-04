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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 712713714715>
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:15

Люблю приятные новости: пока плавал с трубкой и маской - курс лиры к доллару изменился с 7,00 до 7,20!
Класс!
Это то, о чем я - человек по образованию не экономист - пытался объяснить экономистам/финансистам: чем сильнее украинская гривна и слабее местная валюта, тем живущим в такой стране приятнее и приятнее жить!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:Несчастный все колотится.
Я на море с приятелями, которые прилетели в 2-10 ночи чартером из Запорожья, лакомимся инжиром, персиками, черешней и абрикосами.
Он у нас знатный любитель вонючего йогурта гнилоподобной рыбы - это для него.

В тексте форумчанина с ником 53 и далее есть строка:
«...по голой улице (имеется ввиду почти без зелени...«
Я думаю, он смотрит улицы на картах Гугл - там фото улиц смотрите год - обычно 2015.
На самом деле к морю ведёт широкая улица по бокам которой газоны и деревья апельсинов и хвойники.
Скажу по секрету, что двигаясь к пляжу в сентябре - ноябре, вы можете срывать апельсины совершенно бесплатно, если достанете.
Как правило срывают до высоты вытянутой руки и вы видите деревья, усеянные апельсинами как новогодняя ёлка игрушками, но реально до них не дотянитесь.
Так что улицы совсем не пустынные.
Вчера говорил с нашим человеком - прилетел из Херсона он меня удивил двумя вещами:
- квартиру «2+1» купил в моем микрорайоне ещё в 2010 году, причём взял в кредит, кредит выплатил три года назад.
- он сказал, что тогда в 2010 он с балкона видел только пустырь и сады, и не было ни одного дома - а сейчас он оказался в центре полностью застроенного микрорайона.
Я об этом писал и раньше: микрорайон Хурма начал создаваться 20 лет назад на месте садов с фруктовыми деревьями и полей с овощами.
Тут реально экологически чистое место.
Да, так и есть гулял по гугль картам )

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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:34

  lel написав:
Frant написав:akurt
+33 градуси - адська спека.
Для здоров,я це не дуже добрий клімат.

Що там з басейнами без води?
Киев +32°C в тени. Без моря и на пляжах кишечная палочке.

До вторника прогнозируют в Анталии +31.
Мы на завтра забронировали яхту и тур на необитаемый остров,
Украинская диаспора и мои гости из Запорожья.
Всего 9 взрослых и трое детей 4–9 лет.
За всех за все 1250 лир (с обедом на яхте).
Вчера это было 1250/7=178,57$, а сегодня 1250/7,20=173,61$.
На разницу докуплю ещё пива - мне поручили это сделать для всех.
Микроавтобус выдали бесплатно от Общества украинской диаспоры.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:47

  akurt написав:Микроавтобус выдали бесплатно от Общества украинской диаспоры.

пан Акурт тут рекламує анталійську курортну нерухомість - також за ініціативою Товариства української діаспори?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:54

  akurt написав:
  lel написав:
Frant написав:akurt
+33 градуси - адська спека.
Для здоров,я це не дуже добрий клімат.

Що там з басейнами без води?
Киев +32°C в тени. Без моря и на пляжах кишечная палочке.

До вторника прогнозируют в Анталии +31.
Мы на завтра забронировали яхту и тур на необитаемый остров,
Украинская диаспора и мои гости из Запорожья.
Всего 9 взрослых и трое детей 4–9 лет.
За всех за все 1250 лир (с обедом на яхте).
Вчера это было 1250/7=178,57$, а сегодня 1250/7,20=173,61$.
На разницу докуплю ещё пива - мне поручили это сделать для всех.
Микроавтобус выдали бесплатно от Общества украинской диаспоры.
бабушке Вите понравилось в Сагалассос ,проведи экскурсию ведь лайк ставил .Не позорься в 63 года продолжать гонять за пивом,экскурсовод почётнее)
https://www.facebook.com/675486542/post ... 3/?app=fbl
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 13:15

  akurt написав:На разницу докуплю ещё пива - мне поручили это сделать

  Мизантрóп написав:гонять за пивом,экскурсовод почётнее

перелік професій нашого екс-капітана, любителя турецької курортної нерухомості:
1) рил
2) кур,єр
3) екскурсовод
4) таксист

Якось несолідно - колотитись в такому поважному віці заради двох банок пива.
Не викликає жодної поваги.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:14

Бесятся незнайки и неумейки...
Ой и бесятся...
Судя по всему - уже достигли нижней ступени социальной лестницы...
Хотя... Вроде можно упасать и ниже нижней ступени...
Будем посмотреть... Деградация на марше! Это отлично!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:40

akurt Рекомендую п.Акурту притримуватись теми форуму.
І перечитувати самого себе:

  akurt написав:Немає чого писати за темою гілки - не пишіть


  akurt написав:Прошу писати за темою гілки.


  akurt написав:Цікаво, чи хтось хоч щось напише за темою гілки?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:44

Бесится незнайка и неумейка...
Ой и бесится...
Судя по всему - уже достиг нижней ступени социальной лестницы...
Хотя... Вроде можно упасть и ниже нижней ступени... Этот - сверху - уникум деградации - падает и падает...
Будем посмотреть... Деградация на марше! Это отлично!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:56

Ко мне реально идет много запросов разными способами от форумчан и не от форумчан с просьбой посоветовать что то в аренду на 1-2 месяца.
Например, только что:
"... день добрый, надеюсь, у вас все хорошо. Заранее извиняюсь за беспокойство, возможно, подскажете по ситуации.. Планирую с женой быть на авто в Анталии на 1,5-2 месяца. Вдруг кто-то из ваших знакомых планирует сдавать свою 1+1 :)? Районы: хотим Лиман, так как хочется к морю совсем пешком, но вопрос в цене, если дорого, то Хурма будет отлично, мы ж на машине :).
Заранее благодарен"
Всем отвечаю так:
"...Да, я Вас помню: отличные ребята!
Ко мне идет прямо шквал запросов, всем отвечаю: лучший вариант airbnb или Букинг
Даже родственники прилетают из Франции 4 сентября - тоже там же советую снять для себя...
У меня все по плану!"
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt
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