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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 712713714715
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Семёныч вижу перегрелся
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:14

Если не знаете, какое убогое вот это бесится - посмотрите три страницы назад ОНО выставило карту и там пятна цвета Г - одно из пятен этого красавца - цвета Г - его нынешнее вроде как местоположение.
В определённом смысле в эти дни киевлянам везет - это пятно цвета Г сейчас за пределами Киева.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt
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