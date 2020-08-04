Додано: Чет 06 сер, 2020 15:14

Если не знаете, какое убогое вот это бесится - посмотрите три страницы назад ОНО выставило карту и там пятна цвета Г - одно из пятен этого красавца - цвета Г - его нынешнее вроде как местоположение.

В определённом смысле в эти дни киевлянам везет - это пятно цвета Г сейчас за пределами Киева.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...