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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 711712713714
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:15

Люблю приятные новости: пока плавал с трубкой и маской - курс лиры к доллару изменился с 7,00 до 7,20!
Класс!
Это то, о чем я - человек по образованию не экономист - пытался объяснить экономистам/финансистам: чем сильнее украинская гривна и слабее местная валюта, тем живущим в такой стране приятнее и приятнее жить!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:Несчастный все колотится.
Я на море с приятелями, которые прилетели в 2-10 ночи чартером из Запорожья, лакомимся инжиром, персиками, черешней и абрикосами.
Он у нас знатный любитель вонючего йогурта гнилоподобной рыбы - это для него.

В тексте форумчанина с ником 53 и далее есть строка:
«...по голой улице (имеется ввиду почти без зелени...«
Я думаю, он смотрит улицы на картах Гугл - там фото улиц смотрите год - обычно 2015.
На самом деле к морю ведёт широкая улица по бокам которой газоны и деревья апельсинов и хвойники.
Скажу по секрету, что двигаясь к пляжу в сентябре - ноябре, вы можете срывать апельсины совершенно бесплатно, если достанете.
Как правило срывают до высоты вытянутой руки и вы видите деревья, усеянные апельсинами как новогодняя ёлка игрушками, но реально до них не дотянитесь.
Так что улицы совсем не пустынные.
Вчера говорил с нашим человеком - прилетел из Херсона он меня удивил двумя вещами:
- квартиру «2+1» купил в моем микрорайоне ещё в 2010 году, причём взял в кредит, кредит выплатил три года назад.
- он сказал, что тогда в 2010 он с балкона видел только пустырь и сады, и не было ни одного дома - а сейчас он оказался в центре полностью застроенного микрорайона.
Я об этом писал и раньше: микрорайон Хурма начал создаваться 20 лет назад на месте садов с фруктовыми деревьями и полей с овощами.
Тут реально экологически чистое место.
Да, так и есть гулял по гугль картам )

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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:34

  lel написав:
Frant написав:akurt
+33 градуси - адська спека.
Для здоров,я це не дуже добрий клімат.

Що там з басейнами без води?
Киев +32°C в тени. Без моря и на пляжах кишечная палочке.

До вторника прогнозируют в Анталии +31.
Мы на завтра забронировали яхту и тур на необитаемый остров,
Украинская диаспора и мои гости из Запорожья.
Всего 9 взрослых и трое детей 4–9 лет.
За всех за все 1250 лир (с обедом на яхте).
Вчера это было 1250/7=178,57$, а сегодня 1250/7,20=173,61$.
На разницу докуплю ещё пива - мне поручили это сделать для всех.
Микроавтобус выдали бесплатно от Общества украинской диаспоры.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:47

  akurt написав:Микроавтобус выдали бесплатно от Общества украинской диаспоры.

пан Акурт тут рекламує анталійську курортну нерухомість - також за ініціативою Товариства української діаспори?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:40

akurt Рекомендую п.Акурту притримуватись теми форуму.
І перечитувати самого себе:

  akurt написав:Немає чого писати за темою гілки - не пишіть


  akurt написав:Прошу писати за темою гілки.


  akurt написав:Цікаво, чи хтось хоч щось напише за темою гілки?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:36

Интересная ситуация - прямо как летом 2018, когда мой приятель взял почти за бесплатно квартиру "3+1" в Анталии.
Представьте, что Вы вчера заключили предварительный договор - сделка сегодня...
Смотрим на курс лира-доллар... Вчера был 7,00!!!!
Зображення
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 16:01

  akurt написав:Интересная ситуация - прямо как летом 2018, когда мой приятель взял почти за бесплатно квартиру "3+1" в Анталии.
Представьте, что Вы вчера заключили предварительный договор - сделка сегодня...
Смотрим на курс лира-доллар... Вчера был 7,00!!!!
Зображення

Акурт, а что за причина? вроде ж Бейрут бомбануло, а турецкую лиру так задело...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 16:12

  stm написав:вроде ж Бейрут бомбануло, а турецкую лиру так задело..

Бейрут підірвали селітрою, і ліра захиталась.
Якби ближче бахнуло би - так і анталійські новобуди тріщинами пішли би
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 711712713714
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