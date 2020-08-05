Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Люблю приятные новости: пока плавал с трубкой и маской - курс лиры к доллару изменился с 7,00 до 7,20! Класс! Это то, о чем я - человек по образованию не экономист - пытался объяснить экономистам/финансистам: чем сильнее украинская гривна и слабее местная валюта, тем живущим в такой стране приятнее и приятнее жить!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt написав:Несчастный все колотится. Я на море с приятелями, которые прилетели в 2-10 ночи чартером из Запорожья, лакомимся инжиром, персиками, черешней и абрикосами. Он у нас знатный любитель вонючего йогурта гнилоподобной рыбы - это для него.
В тексте форумчанина с ником 53 и далее есть строка: «...по голой улице (имеется ввиду почти без зелени...« Я думаю, он смотрит улицы на картах Гугл - там фото улиц смотрите год - обычно 2015. На самом деле к морю ведёт широкая улица по бокам которой газоны и деревья апельсинов и хвойники. Скажу по секрету, что двигаясь к пляжу в сентябре - ноябре, вы можете срывать апельсины совершенно бесплатно, если достанете. Как правило срывают до высоты вытянутой руки и вы видите деревья, усеянные апельсинами как новогодняя ёлка игрушками, но реально до них не дотянитесь. Так что улицы совсем не пустынные. Вчера говорил с нашим человеком - прилетел из Херсона он меня удивил двумя вещами: - квартиру «2+1» купил в моем микрорайоне ещё в 2010 году, причём взял в кредит, кредит выплатил три года назад. - он сказал, что тогда в 2010 он с балкона видел только пустырь и сады, и не было ни одного дома - а сейчас он оказался в центре полностью застроенного микрорайона. Я об этом писал и раньше: микрорайон Хурма начал создаваться 20 лет назад на месте садов с фруктовыми деревьями и полей с овощами. Тут реально экологически чистое место.
Frant написав:akurt +33 градуси - адська спека. Для здоров,я це не дуже добрий клімат.
Що там з басейнами без води?
Киев +32°C в тени. Без моря и на пляжах кишечная палочке.
До вторника прогнозируют в Анталии +31. Мы на завтра забронировали яхту и тур на необитаемый остров, Украинская диаспора и мои гости из Запорожья. Всего 9 взрослых и трое детей 4–9 лет. За всех за все 1250 лир (с обедом на яхте). Вчера это было 1250/7=178,57$, а сегодня 1250/7,20=173,61$. На разницу докуплю ещё пива - мне поручили это сделать для всех. Микроавтобус выдали бесплатно от Общества украинской диаспоры.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
Интересная ситуация - прямо как летом 2018, когда мой приятель взял почти за бесплатно квартиру "3+1" в Анталии. Представьте, что Вы вчера заключили предварительный договор - сделка сегодня... Смотрим на курс лира-доллар... Вчера был 7,00!!!!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt написав:Интересная ситуация - прямо как летом 2018, когда мой приятель взял почти за бесплатно квартиру "3+1" в Анталии. Представьте, что Вы вчера заключили предварительный договор - сделка сегодня... Смотрим на курс лира-доллар... Вчера был 7,00!!!!
Акурт, а что за причина? вроде ж Бейрут бомбануло, а турецкую лиру так задело...
Честное слово сам не предполагаю даже. Никаких новостных или видимых причин не замечал. Никакие взрывы в Бейруте ни при чем. Классика: с "бухты-барахты". До 7,30... Не удивлюсь, если к завтра вернется на 6.85... как было...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
ISTANBUL, Aug 4 (Reuters) - Interest rates on overnight swaps for Turkey’s lira hit 1,050% Tuesday, the highest in more than a year, in an offshore market that Turkish authorities have starved of liquidity as part of a costly effort to boost the currency.
с такими овернайт ставками ипотеке под 0.64% в месяц осталось жить недолго. Банки просто перестанут ее выдавать под любым предлогом. Ипотека пока остается главным драйвером роста цен на недвижимость в Турции. Признаю, что Акурт прав на счет роста недвиги за последний год.
тем временем, в палатах Эрдогана:
ANKARA: Turkey’s top medical body has warned that the government is keeping key COVID-19 patient figures under wraps in order to gloss over the public health challenges facing the country, saying that the official statistics being given out are the “tip of the iceberg.”
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange