akurt написав: Несчастный все колотится.

Я на море с приятелями, которые прилетели в 2-10 ночи чартером из Запорожья, лакомимся инжиром, персиками, черешней и абрикосами.

Он у нас знатный любитель вонючего йогурта гнилоподобной рыбы - это для него.



В тексте форумчанина с ником 53 и далее есть строка:

«...по голой улице (имеется ввиду почти без зелени...«

Я думаю, он смотрит улицы на картах Гугл - там фото улиц смотрите год - обычно 2015.

На самом деле к морю ведёт широкая улица по бокам которой газоны и деревья апельсинов и хвойники.

Скажу по секрету, что двигаясь к пляжу в сентябре - ноябре, вы можете срывать апельсины совершенно бесплатно, если достанете.

Как правило срывают до высоты вытянутой руки и вы видите деревья, усеянные апельсинами как новогодняя ёлка игрушками, но реально до них не дотянитесь.

Так что улицы совсем не пустынные.

Вчера говорил с нашим человеком - прилетел из Херсона он меня удивил двумя вещами:

- квартиру «2+1» купил в моем микрорайоне ещё в 2010 году, причём взял в кредит, кредит выплатил три года назад.

- он сказал, что тогда в 2010 он с балкона видел только пустырь и сады, и не было ни одного дома - а сейчас он оказался в центре полностью застроенного микрорайона.

Я об этом писал и раньше: микрорайон Хурма начал создаваться 20 лет назад на месте садов с фруктовыми деревьями и полей с овощами.

Тут реально экологически чистое место.