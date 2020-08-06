RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 713714715716>
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:24

При том, Понаехал, что Вы, живя в США в штате Техас, и НИКОГДА жизни не быв в Турции, выносите на украинском форуме СВОЕ ЧЕТКОЕ МНЕНИЕ.
Вы его лично публикуете.
Оно не есть цитатой - оно есть вашим мнением.
Я так понимаю берете бинокль и точно все видите.
Если видите четко, то четкие вопросы:
- чем закончилась продажа недвиги в Василькове?
- чем закончилась продажа недвиги в Киеве?
- чем закончилась история с родительским домом в Кропивницком?
- чем закончилась покупка двух участков земли в болотеоп д Остином?
Дадите ответ, или мне взять бинокль?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4596
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1433 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:24

  Frant написав:Акурт, як і будь-який ріелтор, може розказати лише про дорожай)))

Мне каждые 2 недели знакомые рылы рассказывают, что срочно надо брать и таких ставок процентных не будет еще долго. Но они постоянно понижаются :)
Так и akurt. Вот как можно брать недвигу в стране, которая идет по пути РАДИКАЛЬНОГО ислама? Людей уламывать на это- преступление. Это говоря вам я, человек глубоко уважающий ислам и выросший с мусульманами. Хотите увидеть правильное развитие этой культуры и религии- гоу в Махачкалу. Хотите попасть под санкции вместе со страной- гляньте на Иран. Насколько там привлекательная недвига?
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3777
З нами з: 22.05.16
Подякував: 78 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:26

Вам то совсем не к лицу про радикальный ислам рассказывать.
По двум починам:
- ВЫ НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ БЫЛИ В ТУРЦИИ и нифига не можете судить.
- Вы давно выходили на улицы Остина в штате Техас, там как с радикализмом?
Афроамериканцы точно не бьют по лицу?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4596
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1433 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:28

  akurt написав: выносите на украинском форуме СВОЕ ЧЕТКОЕ МНЕНИЕ.
Вы его лично публикуете.
Оно не есть цитатой - оно есть вашим мнением.
Я так понимаю берете бинокль и точно все видите.
Если видите четко, то четкие вопросы:
- чем закончилась продажа недвиги в Василькове?
- чем закончилась продажа недвиги в Киеве?
- чем закончилась история с родительским домом в Кропивницком?
- чем закончилась покупка двух участков земли в болотеоп д Остином?
Дадите ответ, или мне взять бинокль?

1) Где хочу- там и выношу. Мое право.
2) В Василькове недвиги я не имел. Не надо врать.
3) В Киеве\Вишневом - не продал еще. Ждет пока.
4) Про Кропивницкий нечего не знаю. Под Кировоградом у меня земля.
5) На данный момент у меня 3 участка в Travis County, TX. Про город Остин я не говорил. Опять врешь. Также врешь, что болото. Мои участки с видом на р. Колорадо, на пригорке. Вокруг кедровый лес вечнозеленый. Уровень школ 7-9. В 30 минутах езды от центра Остина. :P
Востаннє редагувалось Понаехал в Чет 06 сер, 2020 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3777
З нами з: 22.05.16
Подякував: 78 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:34

  akurt написав:Вам то совсем не к лицу про радикальный ислам рассказывать.
По двум починам:
- ВЫ НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ БЫЛИ В ТУРЦИИ и нифига не можете судить.
- Вы давно выходили на улицы Остина в штате Техас, там как с радикализмом?
Афроамериканцы точно не бьют по лицу?

Я вырос среди мусульман. и именно мне понимать его,а не тебе. Ты даже и близко с ними не на одной волне. С Турции у меня много знакомых. Так вышло, что прошлый год я жил недалеко от мечети и со многими познакомился.
Я выхожу на улицы каждый день спокойно. Для не понимающих - я живу в красном штате и этим все сказано.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3777
З нами з: 22.05.16
Подякував: 78 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:34

  Понаехал написав:Значит съел перебродивший арбуз

Йому треба терміново прийняти дві таблетки ніфуроксазиду чи фталазолу. А він тут дрище словесним поносом.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21536
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1217 раз.
Подякували: 2211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:37

  Frant написав:
  Понаехал написав:Значит съел перебродивший арбуз

Йому треба терміново прийняти дві таблетки ніфуроксазиду чи фталазолу. А він тут дрище словесним поносом.

Ему надо в Иран на недельку. Что б попустило.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3777
З нами з: 22.05.16
Подякував: 78 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:38

Благодарю Понаехала за хорошие подробные ответы.
Я, живя в Турции, так и видел в бинокль, что по всем фронтам полный швах.
Ничего не продал и ничего продать не может. Но рассказывает, как рухнет недвига в Турции.
Понаехал! Вы же серьезный чувак - по крайне мере я Вас таким считаю - не к лицу Вам в компании Франтов быть.
В самом деле ли Ваш уровень - нифуроксазид и Иран?
Вот для меня это сюрприз реально...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 06 сер, 2020 22:39, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4596
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1433 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:38

Було би добре, як би він там купив би хатинку на березі моря. І прожив би в Ірані рік-два.

Фталазолу чи ніфуроксазид - можу вислати любителю гнилих кавунів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21536
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1217 раз.
Подякували: 2211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:42

  Понаехал написав:
  Frant написав:Акурт, як і будь-який ріелтор, може розказати лише про дорожай)))

Мне каждые 2 недели знакомые рылы рассказывают, что срочно надо брать и таких ставок процентных не будет еще долго. Но они постоянно понижаются :)
Так и akurt. Вот как можно брать недвигу в стране, которая идет по пути РАДИКАЛЬНОГО ислама? Людей уламывать на это- преступление. Это говоря вам я, человек глубоко уважающий ислам и выросший с мусульманами. Хотите увидеть правильное развитие этой культуры и религии- гоу в Махачкалу. Хотите попасть под санкции вместе со страной- гляньте на Иран. Насколько там привлекательная недвига?

Ты Дагестанец?
барабашов
 
Повідомлень: 1765
З нами з: 16.06.15
Подякував: 171 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 713714715716>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 97, 98, 99
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
986 112781
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 сер, 2020 22:03
lejko_vit
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 532, 533, 534
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5331 584476
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 сер, 2020 00:10
Долярчик
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
5 4217
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 21:34
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6508)
06.08.2020 22:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.