Додано: Чет 06 сер, 2020 22:24

При том, Понаехал, что Вы, живя в США в штате Техас, и НИКОГДА жизни не быв в Турции, выносите на украинском форуме СВОЕ ЧЕТКОЕ МНЕНИЕ.

Вы его лично публикуете.

Оно не есть цитатой - оно есть вашим мнением.

Я так понимаю берете бинокль и точно все видите.

Если видите четко, то четкие вопросы:

- чем закончилась продажа недвиги в Василькове?

- чем закончилась продажа недвиги в Киеве?

- чем закончилась история с родительским домом в Кропивницком?

- чем закончилась покупка двух участков земли в болотеоп д Остином?

Дадите ответ, или мне взять бинокль?

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor. То кияни, то - жах...